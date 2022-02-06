Олимпиада 2022
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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 15750
Хераклес
0'
7' Желтая карточка
Альварес Эдсон
11' Желтая карточка
Антони
1:0
22' Гол
Классен Дэви
2:0
55' Гол
Алле Себастьян
3:0
65' Гол
Тейлор Кеннет
72' Желтая карточка
Сирхейс Кай
80' Желтая карточка
Бакбоорд Навайо
3:0
89' Не забитый пенальти
Тадич Душан
90'+5

Ход матча

7'
Альварес Эдсон
 
11'
Антони
 
22'
Классен Дэви
1:0
46'
 
Бакыш Синан
Де ла Торре Лука
55'
Алле Себастьян
(Тадич Душан)
2:0
63'
Шуурс Перр
Мартинес Лисандро
 
63'
Тейлор Кеннет
Бергёйс Стивен
 
65'
Тейлор Кеннет
(Алле Себастьян)
3:0
66'
 
Фадига Ноа
Басачикоглу Билал
71'
Тальяфико Николас
Блинд Дэйли
 
71'
Перейра Данило
Антони
 
72'
 
Сирхейс Кай
76'
 
Сиерра Элиас
Сирхейс Кай
80'
 
Бакбоорд Навайо
81'
Ренсх Девайн
Мазрауи Нуссер
 
84'
 
Сзоке Адриан
Лаурсен Николай
84'
 
Sven Sonnenberg
Бакбоорд Навайо
89'
Тадич Душан
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости матча
Новости
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
6
Классен
Дэви
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
6
Киомурцоглу
Орестис
11
Лаурсен
Николай
14
Де
ла
Торре
Лука
7
Басачикоглу
Билал
16
Сирхейс
Кай
Аякс
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Хераклес

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
18 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

150%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

28 матчей

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
12 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
0:2
Э
5:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
6:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
4:0
Э
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 13 (1) 0.62
Тадич Душан 7 (1) 0.33
Антони 7 0.33
Бергёйс Стивен 5 0.24
Мазрауи Нуссер 5 0.24
Классен Дэви 4 0.19
Нерес Давид 3 0.14
Броббей Брайан 3 0.14
Альварес Эдсон 2 0.1
Перейра Данило II 2 0.1
Тимбер Юррьен 2 0.1
Мартинес Лисандро 1 0.05
Гравенберх Райан 1 0.05
Блинд Дэйли 1 0.05
Дарами Мохаммед 1 0.05
Тейлор Кеннет 1 0.05
Ренсх Девайн 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Кудус Мохаммед 1 0.05
Шуурс Перр 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.19
Сирхейс Кай 3 0.14
Аззауи Исмаил 3 0.14
Влут Рай 3 (1) 0.14
Бакыш Синан 2 0.1
Лаурсен Николай 2 0.1
Киомурцоглу Орестис 2 0.1
Басачикоглу Билал 1 0.05
Ренте Марко 1 0.05
Кваглиата Джакомо 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Антони 3 0
Алле Себастьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 7 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
8
19 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
5
13%
1
13%
1-15
9
23%
1
13%
16-30
5
13%
1
13%
31-45
4
10%
1
13%
46-60
7
18%
1
13%
61-75
9
23%
3
38%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
5
23%
5
33%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
33%
5
36%
76-90

Забито

61
23
31 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
7
11%
2
9%
1-15
14
23%
2
9%
16-30
10
16%
6
26%
31-45
6
10%
3
13%
46-60
12
20%
3
13%
61-75
12
20%
7
30%
76-90

Пропущено

8
29
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 17
1
13%
3
10%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
13%
4
14%
31-45
3
38%
5
17%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
3
38%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1
Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 21 10 5 6 39 - 28 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 21 6 7 8 25 - 30 25
12. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
13. Гоу Эхед Иглс 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Виллем II 21 6 3 12 21 - 40 21
15. Хераклес 21 5 5 11 22 - 30 20
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 10 2 6 2 9 - 8 12
13. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Аякс 3:0 Хераклес онлайн


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