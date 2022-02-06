Второй тайм

95' Аякс заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Классен Дэви из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

94' Аякс выполняет удар от ворот.

94' Шуурс Перр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

93' Удар от ворот произведет Хераклес

93' Как он промахнулся? Тадич Душан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Алле Себастьян из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

91' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Хераклес

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Альварес Эдсон

90' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

88' После проверки VAR судья изменил решение - Аякс пробьет пенальти!

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Хераклес выполняет удар от ворот.

82' Перейра Данило II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Штрафной исполнил Тадич Душан , после его удара Янис Бласвич сделал классный сейв. Угловой

81' Тактическая замена. Мазрауи Нуссер уходит с поля и его заменяет Девайн Ренш

80' Бакбоорд Навайо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Сегодняшная посещаемость составляет 15750 болельщиков

77' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Хераклес выполняет удар от ворот.

76' Тактическая замена. Сирхейс Кай уходит с поля и его заменяет Элиас Сиерра

74' Матч возобновлен

73' Мазрауи Нуссер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Сирхейс Кай получил желтую карточку от судьи

72' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Игрок Алле Себастьян из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

70' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Супер-замена от тренера! Тейлор Кеннет только вышел на поле и уже забил!

65' Г О О О О Л - Тейлор Кеннет забивает с правой ноги!

65' ШАНС! Тейлор Кеннет вышел один на один с голкипером...

64' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

64' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Хераклес выполняет удар от ворот.

62' Антони из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

61' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

61' Хорошую попытку сделал Антони . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

60' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Алле Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Аякс выполняет удар от ворот.

55' Сирхейс Кай не смог попасть в створ ударом издали

54' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

54' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

54' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

53' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Аякс выполняет удар от ворот.

53' Сирхейс Кай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

51' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Аякс выполняет удар от ворот.

50' Лаурсен Николай из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Должен был быть гол! Мазрауи Нуссер имел отличный шанс, но Янис Бласвич не дал голу состоятся!

47' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Антони нанес удар издали, а Янис Бласвич отбил его обратно в игру!