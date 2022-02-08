Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Терф Мур
12' Undefined phrase: football_event_Варан Рафаэль
0:1
18' ГолПогба Поль
Ход матча
12'
18'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.3
|Вуд Крис
|3
|0.15
|Ми Бен
|2
|0.1
|Лоутон Мэттью
|1
|0.05
|Тарковски Джеймс
|1
|0.05
|Выдра Матей
|1
|0.05
|Леннон Аарон
|1
|0.05
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|8 (2)
|0.35
|Фернандеш Бруну
|7
|0.3
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.22
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.17
|Фред Сантос
|2
|0.09
|Кавани Эдинсон
|2
|0.09
|Лингард Джесси
|2
|0.09
|Погба Поль
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Ван де Бек Донни
|1
|0.04
|Мактоминай Скотт
|1
|0.04
|Санчо Джедон
|1
|0.04
|Эланга Энтони
|1
|0.04
|Матич Неманья
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Браунхилл Джош
|5
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|6
|1
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Погба Поль
|4
|1
|Шоу Люк
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Роналду Криштиану
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
19
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
25%
1
5%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
1
13%
5
26%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
8
57%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
3
38%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
13%
4
22%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
16%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
6
32%
4
27%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
3
16%
2
13%
76-90
Забито
16
37
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 15
9 Не забивали 3
3
19%
3
8%
1-15
3
19%
3
8%
16-30
4
25%
6
16%
31-45
4
25%
8
22%
46-60
1
6%
8
22%
61-75
1
6%
9
24%
76-90
Пропущено
27
29
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
4
15%
4
14%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
8
30%
30%
6
21%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
6
22%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|55 - 14
|57
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|23
|12
|5
|6
|37 - 30
|41
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|41 - 31
|38
|6.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|26 - 24
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|28 - 32
|26
|11.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 34
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 40
|22
|16.
|Эвертон
|1:1 Заявка
|21
|5
|5
|11
|25 - 36
|20
|17.
|Норвич
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 45
|16
|18.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|22
|4
|4
|14
|23 - 40
|16
|19.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|22
|2
|10
|10
|22 - 44
|16
|20.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|20
|1
|10
|9
|16 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|1:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 24
|10
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 9
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 15
|22
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 15
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|18.
|Эвертон
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|19.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|20.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Бёрнли
3.1% (5)
Ничья
5.6% (9)
Манчестер Юнайтед
91.3% (146)
Тотал 2.5
Больше
56.59% (73)
Меньше
43.41% (56)
Обе команды забьют
Да
59.69% (77)
Нет
40.31% (52)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
31.9% (51)
0:1 Манчестер Юнайтед
20% (32)
0:2 Манчестер Юнайтед
11.9% (19)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.4% (15)
1:1 Ничья
3.1% (5)
2:1 Бёрнли
1.3% (2)
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