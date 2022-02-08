Догнал мяч у лицевой линии Робертс и прострелил вдоль ворот на Корне, но сферу в подкате перехватил Магуайр.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Перехватил мяч в центре поля Питерс, прорвался в контратаку по центру и отдал вперед на Вегхорста, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Варан.

В центре поля Фернандешу заехал в подкате по ногам Макнил. Судья зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.

43' Убежал по флангу Корне и прострелил от лицевой линии вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

42' Ушел от соперника по левой бровке Санчо и покатил на дальнюю штангу, где пробил низом Рэшфорд, но Поуп смог отбить мяч ногой в сторону.

41' Низом прострелил с левого фланга Макнил в центр штрафной на Вегхорста, но тому добраться до мяча не дал Варан.

40' Отобрал мяч у чужой штрафной Далот, раскрутил финтом защитника и скинул под удар Фернандешу, но тот с ходу пробил в руки голкиперу.

39' Диагональным пасом Фернандеш искал в чужой штрафной Кавани, но у того буквально с головы мяч снял на выходе Поуп.

38' Перехватил мяч на чужой половине поля Вествуд и тут же забросил на ход Вегхорсту, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

37' Санчо по флангу забросил на ход Шоу, но того опередил Макнил и в подкате вынес мяч за боковую линию.

36' Сместился с левого фланга в штрафную Санчо, обыграл финтом защитника и пробил по воротам, но не попал в створ.

35' С острого угла теперь уже пробивал по воротам Шоу. Отбил перед собой Поуп, а после каким-то чудом справился еще и с добиванием от Кавани в прыжке.

34' С фланга сместился в центр Фернандеш и скинул под удар Мактоминаю, но тот с лету пробил выше перекладины.

33' В верховой борьбе в центре поля против Кавани подыграл себе рукой Вествуд, что не осталось без внимания судьи.

32' Зацепился за мяч в чужой штрафной Кавани и скинул под удар Варану, но тот с лету пробил крайне неточно.

32' В центре поля Мактоминай снес Вегхорста. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

31' Мягко забросил в штрафную Вествуд на ход Корне, но на выходе Де Хеа оказался первым на мяче.

30' С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Питерс, но здесь до удара дело так и не дошло.

29' Прорывался по флангу Макнил и отдал вперед на Родригеса, но тот нарушил правила в борьбе против Магуайра.

28' Дальний заброс исполнял Погба в штрафную на Рэшфорда, который пробил с разворота, но мяч полетел рикошетом от ноги Ми на угловой.

27' Низом прострелил в центр штрафной Родригес под удар Корне, но в отборе хорошо отыграл Варан и не позволил сопернику пробить.

26' С угла поля Родригес подавал в центр штрафной, но грамотно на выходе сыграл Де Хеа и вынес мяч кулаком подальше.

25' Со штрафного забросил Макнил на ближнюю штангу, куда вбегал Вегхорст, но его опередил Варан и вынес мяч на угловой.

24' В центре поля Погба зацепил локтем соперника в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

23' Мяч снова побывал в сетке ворот "Бёрнли". На дальей штанге подхватил мяч Рэшфорд после подачи от Шоу и прострелил вдоль ворот. В попытки выбить мяч срезал в свои ворота Браунхилл, но судья отменил гол, зафиксировав фол в атаке.

22' Пробивал с линии чужой штрафной Фернандеш после паса от Санчо, но на пути мяча оказался защитник.

21' Мог убегать на ворота соперника Корне после скидки головой от Вегхорста, но судья остановил атаку из-за офсайда.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Поль Погба! Удалось все же первым отличиться манкунианцам. Зацепился за мяч Рэшфорд в чужой штрафной и пасом запустил в прорыв Шоу, который покатил в касание в район одиннадцатиметровой отметки. Здесь Погба в касание пробил точно под перекладину.

19' Проникающий пас Корне исполнял в штрафную на Макнила, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

18' Со штрафного навесил Макнил на дальнюю штангу, но здесь Варан головой вернул мяч обратно на фланг.

17' Погба на фланге прыгнул сзади в подкат в ноги Родригесу. Судья зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.

16' По флангу Макнил на ход Вегхорсту, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы полы.

15' Судья принял решение отменить гол, зафиксировав положение вне игры у Варана. Счет в матче остается равным.

14' Пауза в матче. Судьи проводят совещание и просматривают эпизод с взятием ворот на предмет офсайда и фола Варана на сопернике.

12' Со штрафного отличную подачу исполнил на Варана, который оторвался от опеки защитников и вколотил снаряд точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.

11' Руками придержал Вегхорст на фланге Кавани. Штрафной удар исполнять будут игроки "Манчестер Юнайтед".

10' Корне проникающий пас в штрафную исполнял на ход Родригесу, но тот не смог оторваться от Варана и потерял мяч.

9' С угла поля навесил Санчо на дальнюю штангу, но здесь пробил головой Далот в борьбе с защитником, но крайне неточно.

8' С фланга Фернандеш подавал на дальнюю штангу, где пробивал по воротам Мактоминай. Мяч полетел на угловой.

7' Макнил в штрафную забросил на ход Корне, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

6' Получил по голове Вегхорст в центре поля по голове от Фернандеша. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

5' Мог пробивать по воротам Кавани после навеса с фланга от Санчо, но нарушил он правила в борьбе против Ми.

4' Мягко Погба забросил в штрафную на ход Кавани, но тому добраться до мяча помешал Родригес.

3' С дальней дистанции пробил Фернандеш после паса от Санчо, но мяч застрял в гуще защитников на линии штрафной.

2' Хозяева будут играть в традиционных бордово-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.