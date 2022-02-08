Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
0:1
Перерыв

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
12' Undefined phrase: football_event_
Варан Рафаэль
0:1
18' Гол
Погба Поль

Ход матча

12'
 
Варан Рафаэль
18'
0:1
Погба Поль
(Шоу Люк)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 158
Бёрнли 3.2% (5)
X 5.7% (9)
Манчестер Юнайтед 91.1% (144)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Манчестер Юнайтед
6.40
6.30
1.64
Все Коэффициенты
Новости
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
20
Корне
Максвелл
19
Родригес
Джей
9
Вегхорст
Ваут
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
39
Мактоминай
Скотт
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
21
Кавани
Эдинсон
Бёрнли
4-4-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Манчестер Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.3
Вуд Крис 3 0.15
Ми Бен 2 0.1
Лоутон Мэттью 1 0.05
Тарковски Джеймс 1 0.05
Выдра Матей 1 0.05
Леннон Аарон 1 0.05
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 8 (2) 0.35
Фернандеш Бруну 7 0.3
Гринвуд Мэйсон 5 0.22
Рэшфорд Маркус 4 0.17
Фред Сантос 2 0.09
Кавани Эдинсон 2 0.09
Лингард Джесси 2 0.09
Погба Поль 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Ван де Бек Донни 1 0.04
Мактоминай Скотт 1 0.04
Санчо Джедон 1 0.04
Эланга Энтони 1 0.04
Матич Неманья 0 0
Шоу Люк 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 6 0
Тарковски Джеймс 6 0
Браунхилл Джош 5 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Стивенс Дейл 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 6 1
Фернандеш Бруну 6 0
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Роналду Криштиану 4 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
19
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
25%
1
5%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
1
13%
5
26%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
8
57%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
3
38%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
13%
4
22%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
16%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
6
32%
4
27%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Забито

16
37
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 15
9 Не забивали 3
3
19%
3
8%
1-15
3
19%
3
8%
16-30
4
25%
6
16%
31-45
4
25%
8
22%
46-60
1
6%
8
22%
61-75
1
6%
9
24%
76-90

Пропущено

27
29
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
4
15%
4
14%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
8
30%
30%
6
21%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
6
22%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 23 12 5 6 37 - 30 41
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 24 11 5 8 41 - 31 38
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 11 3 6 26 - 24 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 22 5 9 8 31 - 34 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон 1:1 Заявка 21 5 5 11 25 - 36 20
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд 0:0 Заявка 22 4 4 14 23 - 40 16
19. Ньюкасл 1:1 Заявка 22 2 10 10 22 - 44 16
20. Бёрнли 0:1 Заявка 20 1 10 9 16 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
6. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 5 3 4 22 - 18 18
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон 1:1 Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл 1:1 Заявка 12 1 7 4 15 - 24 10
18. Бёрнли 0:1 Заявка 9 1 5 3 8 - 9 8
19. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
20. Уотфорд 0:0 Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 15 22
5. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд 0:0 Заявка 11 2 3 6 12 - 15 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон 1:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
19. Ньюкасл 1:1 Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли 0:1 Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне манкунианцев! 
  • 45'
    В центре поля Фернандешу заехал в подкате по ногам Макнил. Судья зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.
  • 45'
    Перехватил мяч в центре поля Питерс, прорвался в контратаку по центру и отдал вперед на Вегхорста, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Варан.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Догнал мяч у лицевой линии Робертс и прострелил вдоль ворот на Корне, но сферу в подкате перехватил Магуайр.
  • 43'
    Убежал по флангу Корне и прострелил от лицевой линии вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
  • Опасный момент
    42'
    Ушел от соперника по левой бровке Санчо и покатил на дальнюю штангу, где пробил низом Рэшфорд, но Поуп смог отбить мяч ногой в сторону.
  • 41'
    Низом прострелил с левого фланга Макнил в центр штрафной на Вегхорста, но тому добраться до мяча не дал Варан.
  • 40'
    Отобрал мяч у чужой штрафной Далот, раскрутил финтом защитника и скинул под удар Фернандешу, но тот с ходу пробил в руки голкиперу. 
  • 39'
    Диагональным пасом Фернандеш искал в чужой штрафной Кавани, но у того буквально с головы мяч снял на выходе Поуп.
  • 38'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Вествуд и тут же забросил на ход Вегхорсту, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
  • 37'
    Санчо по флангу забросил на ход Шоу, но того опередил Макнил и в подкате вынес мяч за боковую линию.
  • 36'
    Сместился с левого фланга в штрафную Санчо, обыграл финтом защитника и пробил по воротам, но не попал в створ.
  • Опасный момент
    35'
    С острого угла теперь уже пробивал по воротам Шоу. Отбил перед собой Поуп, а после каким-то чудом справился еще и с добиванием от Кавани в прыжке.
  • 34'
    С фланга сместился в центр Фернандеш и скинул под удар Мактоминаю, но тот с лету пробил выше перекладины.
  • 33'
    В верховой борьбе в центре поля против Кавани подыграл себе рукой Вествуд, что не осталось без внимания судьи.
  • 32'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Кавани и скинул под удар Варану, но тот с лету пробил крайне неточно.
  • 32'
    В центре поля Мактоминай снес Вегхорста. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 31'
    Мягко забросил в штрафную Вествуд на ход Корне, но на выходе Де Хеа оказался первым на мяче.
  • 30'
    С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Питерс, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 29'
    Прорывался по флангу Макнил и отдал вперед на Родригеса, но тот нарушил правила в борьбе против Магуайра.
  • Угловой
    28'
    Дальний заброс исполнял Погба в штрафную на Рэшфорда, который пробил с разворота, но мяч полетел рикошетом от ноги Ми на угловой.
  • 27'
    Низом прострелил в центр штрафной Родригес под удар Корне, но в отборе хорошо отыграл Варан и не позволил сопернику пробить.
  • 26'
    С угла поля Родригес подавал в центр штрафной, но грамотно на выходе сыграл Де Хеа и вынес мяч кулаком подальше.
  • Угловой
    25'
    Со штрафного забросил Макнил на ближнюю штангу, куда вбегал Вегхорст, но его опередил Варан и вынес мяч на угловой.
  • 24'
    В центре поля Погба зацепил локтем соперника в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 23'
    Мяч снова побывал в сетке ворот "Бёрнли". На дальей штанге подхватил мяч Рэшфорд после подачи от Шоу и прострелил вдоль ворот. В попытки выбить мяч срезал в свои ворота Браунхилл, но судья отменил гол, зафиксировав фол в атаке.
  • 22'
    Пробивал с линии чужой штрафной Фернандеш после паса от Санчо, но на пути мяча оказался защитник.
  • Офсайд
    21'
    Мог убегать на ворота соперника Корне после скидки головой от Вегхорста, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Поль Погба! Удалось все же первым отличиться манкунианцам. Зацепился за мяч Рэшфорд в чужой штрафной и пасом запустил в прорыв Шоу, который покатил в касание в район одиннадцатиметровой отметки. Здесь Погба в касание пробил точно под перекладину.
  • 19'
    Проникающий пас Корне исполнял в штрафную на Макнила, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 18'
    Со штрафного навесил Макнил на дальнюю штангу, но здесь Варан головой вернул мяч обратно на фланг.
  • 17'
    Погба на фланге прыгнул сзади в подкат в ноги Родригесу. Судья зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.
  • 16'
    По флангу Макнил на ход Вегхорсту, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы полы.
  • Офсайд
    15'
    Судья принял решение отменить гол, зафиксировав положение вне игры у Варана. Счет в матче остается равным.
  • Видеоповтор
    14'
    Пауза в матче. Судьи проводят совещание и просматривают эпизод с взятием ворот на предмет офсайда и фола Варана на сопернике.
  • 12'
    Со штрафного отличную подачу исполнил на Варана, который оторвался от опеки защитников и вколотил снаряд точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.
  • 11'
    Руками придержал Вегхорст на фланге Кавани. Штрафной удар исполнять будут игроки "Манчестер Юнайтед".
  • 10'
    Корне проникающий пас в штрафную исполнял на ход Родригесу, но тот не смог оторваться от Варана и потерял мяч.
  • 9'
    С угла поля навесил Санчо на дальнюю штангу, но здесь пробил головой Далот в борьбе с защитником, но крайне неточно.
  • Угловой
    8'
    С фланга Фернандеш подавал на дальнюю штангу, где пробивал по воротам Мактоминай. Мяч полетел на угловой.
  • Офсайд
    7'
    Макнил в штрафную забросил на ход Корне, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 6'
    Получил по голове Вегхорст в центре поля по голове от Фернандеша. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 5'
    Мог пробивать по воротам Кавани после навеса с фланга от Санчо, но нарушил он правила в борьбе против Ми.
  • 4'
    Мягко Погба забросил в штрафную на ход Кавани, но тому добраться до мяча помешал Родригес.
  • 3'
    С дальней дистанции пробил Фернандеш после паса от Санчо, но мяч застрял в гуще защитников на линии штрафной.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных бордово-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Бёрнли
3.1% (5)
Ничья
5.6% (9)
Манчестер Юнайтед
91.3% (146)
Тотал 2.5
Больше
56.59% (73)
Меньше
43.41% (56)
Обе команды забьют
Да
59.69% (77)
Нет
40.31% (52)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
31.9% (51)
0:1 Манчестер Юнайтед
20% (32)
0:2 Манчестер Юнайтед
11.9% (19)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.4% (15)
1:1 Ничья
3.1% (5)
2:1 Бёрнли
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бёрнли
Манчестер Юнайтед

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 