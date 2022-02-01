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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 44
Бёрнли 4.5% (2)
X 2.3% (1)
Манчестер Юнайтед 93.2% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Манчестер Юнайтед
6.29
4.37
1.61
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бёрнли
Манчестер Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.32
Вуд Крис 3 0.16
Ми Бен 2 0.11
Лоутон Мэттью 1 0.05
Тарковски Джеймс 1 0.05
Выдра Матей 1 0.05
Леннон Аарон 1 0.05
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 8 (2) 0.36
Фернандеш Бруну 7 0.32
Гринвуд Мэйсон 5 0.23
Рэшфорд Маркус 4 0.18
Фред Сантос 2 0.09
Кавани Эдинсон 2 0.09
Лингард Джесси 2 0.09
Марсьяль Антони 1 0.05
Ван де Бек Донни 1 0.05
Мактоминай Скотт 1 0.05
Санчо Джедон 1 0.05
Эланга Энтони 1 0.05
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 6 0
Тарковски Джеймс 6 0
Браунхилл Джош 5 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Стивенс Дейл 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 6 1
Фернандеш Бруну 6 0
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Роналду Криштиану 4 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
19
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
25%
1
5%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
1
13%
5
26%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
8
57%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
3
38%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
13%
4
22%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
16%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
6
32%
4
27%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Забито

16
37
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 15
9 Не забивали 3
3
19%
3
8%
1-15
3
19%
3
8%
16-30
4
25%
6
16%
31-45
4
25%
8
22%
46-60
1
6%
8
22%
61-75
1
6%
9
24%
76-90

Пропущено

27
29
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
4
15%
4
14%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
8
30%
30%
6
21%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
6
22%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 22 11 5 6 36 - 30 38
5. Вест Хэм Заявка 23 11 4 8 41 - 31 37
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 11 3 6 26 - 24 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 22 5 9 8 31 - 34 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд Заявка 21 4 3 14 23 - 40 15
19. Ньюкасл Заявка 21 2 9 10 21 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 19 1 10 8 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Бёрнли Заявка 8 1 5 2 8 - 8 8
19. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2022, осталось 2 дня 19 часов 3 минуты.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Бёрнли 4.5% (2)
    X 2.3% (1)
    Манчестер Юнайтед 93.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    6.29
    4.37
    1.61
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бёрнли - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Бёрнли
    4.5% (2)
    Ничья
    2.3% (1)
    Манчестер Юнайтед
    93.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    40.9% (18)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    22.7% (10)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    15.9% (7)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    13.6% (6)
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    Бёрнли
    Манчестер Юнайтед

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