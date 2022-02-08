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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Уотфорд
0' 47'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 143
Вест Хэм 93% (133)
X 3.5% (5)
Уотфорд 3.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Уотфорд
2.00
4.94
7.22
Все Коэффициенты
Новости
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
15
Каткарт
Крейг
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
33
Куцка
Юрай
19
Сиссоко
Мусса
39
Каембе
Эдо
8
Клеверли
Том
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
Вест Хэм
4-2-3-1
Уотфорд
4-4-2

История личных встреч

Вест Хэм
Уотфорд

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
Ч
1:1
Ч
0:4
КC
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 8 0.33
Боуэн Джаррод 6 0.25
Бенрахма Саид 5 0.21
Форнальс Пабло 5 0.21
Лансини Мануэль 4 (2) 0.17
Соучек Томаш 3 0.13
Райс Деклан 1 0.04
Крессуэлл Арон 1 0.04
Масуаку Артур 1 0.04
Огбонна Анджело 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Влашич Никола 1 0.04
Джонсон Бен 1 0.04
Ноубл Марк 1 (1) 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Доусон Крэйг 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.36
Кинг Джошуа 5 (1) 0.23
Сарр Исмаила 5 0.23
Педро Жоао 2 0.09
Эрнандес Хуан 2 0.09
Куцка Юрай 1 0.05
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 5 1
Райс Деклан 6 0
Цоуфал Владимир 2 1
Доусон Крэйг 3 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 7 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Луза Имран 2 0
Самир Каэтано 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
12
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
1
5%
1
8%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
2
17%
61-75
5
24%
6
50%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
5
33%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
6%
2
15%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
4
31%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
5
36%
5
22%
76-90

Забито

39
25
15 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
2
5%
3
12%
1-15
7
18%
4
16%
16-30
6
15%
3
12%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
8
21%
6
24%
61-75
10
26%
9
36%
76-90

Пропущено

33
38
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
5
15%
4
11%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
4
12%
7
18%
46-60
5
15%
6
16%
61-75
9
27%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0
Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4
Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1
Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 23 12 5 6 37 - 30 41
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 24 11 5 8 41 - 31 38
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 11 3 6 26 - 24 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 22 5 9 8 31 - 34 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон 1:1 Заявка 21 5 5 11 25 - 36 20
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд 0:0 Заявка 22 4 4 14 23 - 40 16
19. Ньюкасл 1:1 Заявка 22 2 10 10 22 - 44 16
20. Бёрнли 0:1 Заявка 20 1 10 9 16 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
6. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 5 3 4 22 - 18 18
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон 1:1 Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл 1:1 Заявка 12 1 7 4 15 - 24 10
18. Бёрнли 0:1 Заявка 9 1 5 3 8 - 9 8
19. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
20. Уотфорд 0:0 Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 15 22
5. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд 0:0 Заявка 11 2 3 6 12 - 15 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон 1:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
19. Ньюкасл 1:1 Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли 0:1 Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Вернулись команды на поле, и у нас начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток. Спокойно команды доигрывали добавленное время. Пока голов нет, и если поначалу игра была довольно скучно, то сначала "Уотфорд", а потом и "Вест Хэм", провели неплохой отрезок, создав несколько отличных моментов. Будем надеяться, что после перерыва голы обязательно будут! Отдыхаем!
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Перебрались игроки "Уотфорда" на половину поля соперника, но довольно быстро мяч там потеряли. Вновь "Вест Хэм" старается комбинировать.
  • Угловой
    44'
    Боуэн от правого флажка очень неплохо навешивал к линии вратарской площадки, но удалось футболистам "Уотфорда" выбить мяч из штрафной площади. Концовка тайма остаётся за игроками хозяев.
  • 43'
    Крессуэлл навешивал слева на дальнюю штангу, но мяч улетел на противоположный фланг. Оттуда последовал ещё один навес, но Самир успел сыграть на опережение и выбил мяч на угловой.
  • Офсайд
    42'
    Хорошая проникающая передача в штрафную площадь хозяев на Кинга, который врывался уже в штрафную площадь, но его смог догнать Райс и чисто мяч выбил. Красивая игра полузащитника "Вест Хэма"! Отметим, что там офсайд был, как выяснилось чуть позже.
  • 41'
    Пошла у нас заключительная пятиминутка первого тайма. Крессуэлл вновь подключался по левому флангу, но на этот раз не успел за передачей партнёра. В аут мяч укатился.
  • 40'
    Крессуэлл забрасывал мяч в штрафную площадь соперника, но скорее лишь угодил в Соучека. Сыграть на приёме полузащитник "Вест Хэма" не смог.
  • Фол, нарушение
    39'
    Антонио оказался на газоне в центре поля, это Самир выдвигался на мяч и подтолкнул форварда соперника, не дав принять передачу партнёра.
  • 37'
    Отметим и классную проникающую передачу Боуэна, которой он как раз и вывел на прекрасную ударную позицию своего партнёра. Были близки хозяева поля к тому, чтобы счёт открыть!
  • Опасный момент
    36'
    Опаснейшая атака "Вест Хэма"!
    Прошла проникающая передача в штрафную на Бенхарма, который с разворота пробил по воротам, но успел выскочить и накрыть его Фостер! Сам же Саид мяч подхватил, добивал уже справа с острого угла, но попал в штангу!
  • 34'
    Куцка смело на крейсерской скорости пошёл по центру в чужую штрафную площадь, не стал ни с кем делиться, в итоге на входе в штрафную мяч у него смогли выбить.
  • 33'
    Навес с правого фланга в штрафную площадь "Вест Хэма", головой Зума вынес мяч подальше от своих ворот. В аут у него получилось.
  • 31'
    И вновь футболисты "Уотфорда" ищут пути к воротам соперника. Переместилась игра на половину поля "Вест Хэма", надо сказать, и Мойес уже старательно что-то записывает в свой блокнотик.
  • 30'
    Привели в порядок Самира, а вот Джошуа Кинг воспользовался паузой для того, чтобы поменять бутсы. Посмотрим, что теперь изменится в игре форварда "Уотфорда".
  • Травма, повреждение
    29'
    Самир у нас оказался на газоне, это именно на него налетел Соучек в предыдущем эпизоде, когда стремился к мячу во время подачи с угла поля. Врачи "Уотфорда" на поле появились.
  • Угловой
    28'
    Угловой заработали теперь уже футболисты "Вест Хэма". Навесил Боуэн от правого флажка, мощный Соучек "продавил" оппонентов, пробив со входа во вратарскую головой! Выше перекладины получилось!
  • Опасный момент
    27'
    Неплохая атака "Уотфорда" вновь получилась! Мусса Сиссоко пробил сходу из-за пределов штрафной площади, мяч рядом со штангой прокатился.
  • 26'
    Надо сказать, "Уотфорд" заметно осмелел! Прошёл заброс в штрафную, Деннис там принял мяч, попытался его отыграть к линии под удар партнёру, но никого там не оказалось. Отбился "Вест Хэм".
  • Угловой
    25'
    Не таким опасным получился угловой у "Уотфорда", Фемения подавал от левого флажка, отбился "Вест Хэм".
  • 24'
    Камара подключился по левому флангу, потанцевал с мячом перед Цоуфалом, но перехитрить защитника не удалось. Угловой разыграет "Уотфорд".
  • 22'
    Середина первого тайма у нас идёт, по-прежнему тишь да гладь. Опасных моментов нет, да и кроме удара Куцки таковых больше не было. Не самый весёлый футбол, но мы верим в лучшее!
  • 21'
    Доусон на своей половине поля жестковато сыграл в отборе, отправив оппонента на газон, но арбитр показывает, что нарушения правил тут не было.
  • 19'
    И вновь неплохо атакует "Уотфорд". Камара подкараулил отскок от линии штрафной площади, нанеся мощный удар с дальней дистанции, но получилось совсем неточно у него.
  • 18'
    Тем не менее, первый удар по воротам мы увидели, пусть и не совсем подготовил его Юрай Куцка. И вновь футболисты "Вест Хэма" потащили мяч вперёд.
  • Опасный момент
    17'
    Контратака получилась у "Уотфорда"! Клеверли здорово отобрал мяч в центре у Райса, в итоге гости разогнали контратаку. Камара забежал по левому флангу, от лицевой навесил к линии вратарской на Куцку, который смог головой пробить, но получилось не совсем точно!
  • 16'
    Вновь игроки "Вест Хэма" смогли наладить контроль над мячом, но совсем нет у нас моментов. Да хотя бы какой-нибудь ударчик увидеть. Ждём!
  • 14'
    С Кингом всё в порядке, тем временем. Продолжает форвард гостей встречу.
  • 13'
    Дали нам повтор с пасом назад в исполнении Самира, очень странно, что всё же свисток арбитра промолчал. Играл защитник на опережение и внешней стороной стопы целенаправленный пас назад на вратаря сделал.
  • 13'
    Форвард "Уотфорда" Джошуа Кинг сидит на газоне, держится за ногу. Небольшая пауза у нас.
  • 12'
    Игроки "Уотфорда" завладели мячом на своей половине поля, но выбраться с неё практически не получается. Прессингуют хозяева поля.
  • 11'
    Соучек сделал длинную передачу на ход Антонио, но его опередил защитник и отыграл назад на своего голкипера. Что интересно, Фостер взял мяч в руки, но показалось, что защитник откровенный пас назад делал. Свисток Аткинсона молчит.
  • 10'
    Пошла подача со штрафного в штрафную площадь "Уотфорда", проиграли борьбу на втором этаже футболисты "Вест Хэма", в итоге гости мяч вынесли.
  • Фол, нарушение
    9'
    Боуэн двигался поперёк поля на половине соперника, Каембе влетел в полузащитника "Вест Хэма". Ну хоть какое-то действие у нас состоялось.
  • 8'
    Комбинирую футболисты "Вест Хэма" на половине поля соперника, но пока без продвижения вперёд. Всё перекрыто у "Уотфорда".
  • 7'
    Антонио попытался пройти защитника на пути к штрафной площади соперника, но оппонент смог у него мяч выбить в аут.
  • 5'
    Пока без опасных моментов наша игра проходит, футболисты "Вест Хэма" чуть больше владеют мячом в эти минуты, перебрались они на половину поля соперника.
  • 3'
    Футболисты "Уотфорда" сегодня играют в белых майках с тёмными полосами спереди и чёрных трусах. "Вест Хэм" в традиционной красно-голубой форме.
  • 2'
    Комбинируют футболисты "Уотфорда", но пока скорости не самые высокие. Присматриваются команды друг к другу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм! С центра поля стартовали футболисты "Вест Хэма"!
  • Второй тайм
  • 47'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вест Хэм 0:0 Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Уотфорд

Исход игры
Вест Хэм
93% (133)
Ничья
3.5% (5)
Уотфорд
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (72)
Меньше
44.19% (57)
Обе команды забьют
Да
57.36% (74)
Нет
42.64% (55)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
37.8% (54)
2:0 Вест Хэм
30.8% (44)
3:1 Вест Хэм
9.8% (14)
1:0 Вест Хэм
7% (10)
1:2 Уотфорд
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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Вест Хэм
Уотфорд

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