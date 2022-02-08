Вернулись команды на поле, и у нас начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.

Боуэн от правого флажка очень неплохо навешивал к линии вратарской площадки, но удалось футболистам "Уотфорда" выбить мяч из штрафной площади. Концовка тайма остаётся за игроками хозяев.

Перебрались игроки "Уотфорда" на половину поля соперника, но довольно быстро мяч там потеряли. Вновь "Вест Хэм" старается комбинировать.

Звучит свисток. Спокойно команды доигрывали добавленное время. Пока голов нет, и если поначалу игра была довольно скучно, то сначала "Уотфорд", а потом и "Вест Хэм", провели неплохой отрезок, создав несколько отличных моментов. Будем надеяться, что после перерыва голы обязательно будут! Отдыхаем!

43' Крессуэлл навешивал слева на дальнюю штангу, но мяч улетел на противоположный фланг. Оттуда последовал ещё один навес, но Самир успел сыграть на опережение и выбил мяч на угловой.

42' Хорошая проникающая передача в штрафную площадь хозяев на Кинга, который врывался уже в штрафную площадь, но его смог догнать Райс и чисто мяч выбил. Красивая игра полузащитника "Вест Хэма"! Отметим, что там офсайд был, как выяснилось чуть позже.

41' Пошла у нас заключительная пятиминутка первого тайма. Крессуэлл вновь подключался по левому флангу, но на этот раз не успел за передачей партнёра. В аут мяч укатился.

40' Крессуэлл забрасывал мяч в штрафную площадь соперника, но скорее лишь угодил в Соучека. Сыграть на приёме полузащитник "Вест Хэма" не смог.

39' Антонио оказался на газоне в центре поля, это Самир выдвигался на мяч и подтолкнул форварда соперника, не дав принять передачу партнёра.

37' Отметим и классную проникающую передачу Боуэна, которой он как раз и вывел на прекрасную ударную позицию своего партнёра. Были близки хозяева поля к тому, чтобы счёт открыть!

36' Опаснейшая атака "Вест Хэма"!

Прошла проникающая передача в штрафную на Бенхарма, который с разворота пробил по воротам, но успел выскочить и накрыть его Фостер! Сам же Саид мяч подхватил, добивал уже справа с острого угла, но попал в штангу!

34' Куцка смело на крейсерской скорости пошёл по центру в чужую штрафную площадь, не стал ни с кем делиться, в итоге на входе в штрафную мяч у него смогли выбить.

33' Навес с правого фланга в штрафную площадь "Вест Хэма", головой Зума вынес мяч подальше от своих ворот. В аут у него получилось.

31' И вновь футболисты "Уотфорда" ищут пути к воротам соперника. Переместилась игра на половину поля "Вест Хэма", надо сказать, и Мойес уже старательно что-то записывает в свой блокнотик.

30' Привели в порядок Самира, а вот Джошуа Кинг воспользовался паузой для того, чтобы поменять бутсы. Посмотрим, что теперь изменится в игре форварда "Уотфорда".

29' Самир у нас оказался на газоне, это именно на него налетел Соучек в предыдущем эпизоде, когда стремился к мячу во время подачи с угла поля. Врачи "Уотфорда" на поле появились.

28' Угловой заработали теперь уже футболисты "Вест Хэма". Навесил Боуэн от правого флажка, мощный Соучек "продавил" оппонентов, пробив со входа во вратарскую головой! Выше перекладины получилось!

27' Неплохая атака "Уотфорда" вновь получилась! Мусса Сиссоко пробил сходу из-за пределов штрафной площади, мяч рядом со штангой прокатился.

26' Надо сказать, "Уотфорд" заметно осмелел! Прошёл заброс в штрафную, Деннис там принял мяч, попытался его отыграть к линии под удар партнёру, но никого там не оказалось. Отбился "Вест Хэм".

25' Не таким опасным получился угловой у "Уотфорда", Фемения подавал от левого флажка, отбился "Вест Хэм".

24' Камара подключился по левому флангу, потанцевал с мячом перед Цоуфалом, но перехитрить защитника не удалось. Угловой разыграет "Уотфорд".

22' Середина первого тайма у нас идёт, по-прежнему тишь да гладь. Опасных моментов нет, да и кроме удара Куцки таковых больше не было. Не самый весёлый футбол, но мы верим в лучшее!

21' Доусон на своей половине поля жестковато сыграл в отборе, отправив оппонента на газон, но арбитр показывает, что нарушения правил тут не было.

19' И вновь неплохо атакует "Уотфорд". Камара подкараулил отскок от линии штрафной площади, нанеся мощный удар с дальней дистанции, но получилось совсем неточно у него.

18' Тем не менее, первый удар по воротам мы увидели, пусть и не совсем подготовил его Юрай Куцка. И вновь футболисты "Вест Хэма" потащили мяч вперёд.

17' Контратака получилась у "Уотфорда"! Клеверли здорово отобрал мяч в центре у Райса, в итоге гости разогнали контратаку. Камара забежал по левому флангу, от лицевой навесил к линии вратарской на Куцку, который смог головой пробить, но получилось не совсем точно!

16' Вновь игроки "Вест Хэма" смогли наладить контроль над мячом, но совсем нет у нас моментов. Да хотя бы какой-нибудь ударчик увидеть. Ждём!

14' С Кингом всё в порядке, тем временем. Продолжает форвард гостей встречу.

13' Дали нам повтор с пасом назад в исполнении Самира, очень странно, что всё же свисток арбитра промолчал. Играл защитник на опережение и внешней стороной стопы целенаправленный пас назад на вратаря сделал.

13' Форвард "Уотфорда" Джошуа Кинг сидит на газоне, держится за ногу. Небольшая пауза у нас.

12' Игроки "Уотфорда" завладели мячом на своей половине поля, но выбраться с неё практически не получается. Прессингуют хозяева поля.

11' Соучек сделал длинную передачу на ход Антонио, но его опередил защитник и отыграл назад на своего голкипера. Что интересно, Фостер взял мяч в руки, но показалось, что защитник откровенный пас назад делал. Свисток Аткинсона молчит.

10' Пошла подача со штрафного в штрафную площадь "Уотфорда", проиграли борьбу на втором этаже футболисты "Вест Хэма", в итоге гости мяч вынесли.

9' Боуэн двигался поперёк поля на половине соперника, Каембе влетел в полузащитника "Вест Хэма". Ну хоть какое-то действие у нас состоялось.

8' Комбинирую футболисты "Вест Хэма" на половине поля соперника, но пока без продвижения вперёд. Всё перекрыто у "Уотфорда".

7' Антонио попытался пройти защитника на пути к штрафной площади соперника, но оппонент смог у него мяч выбить в аут.

5' Пока без опасных моментов наша игра проходит, футболисты "Вест Хэма" чуть больше владеют мячом в эти минуты, перебрались они на половину поля соперника.

3' Футболисты "Уотфорда" сегодня играют в белых майках с тёмными полосами спереди и чёрных трусах. "Вест Хэм" в традиционной красно-голубой форме.

2' Комбинируют футболисты "Уотфорда", но пока скорости не самые высокие. Присматриваются команды друг к другу.