Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
История личных встреч
Вест Хэм
Уотфорд
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|8
|0.35
|Боуэн Джаррод
|6
|0.26
|Бенрахма Саид
|5
|0.22
|Форнальс Пабло
|5
|0.22
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.17
|Соучек Томаш
|3
|0.13
|Райс Деклан
|1
|0.04
|Крессуэлл Арон
|1
|0.04
|Масуаку Артур
|1
|0.04
|Огбонна Анджело
|1
|0.04
|Зума Курт
|1
|0.04
|Влашич Никола
|1
|0.04
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Доусон Крэйг
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|8
|0.38
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.24
|Сарр Исмаила
|5
|0.24
|Педро Жоао
|2
|0.1
|Эрнандес Хуан
|2
|0.1
|Куцка Юрай
|1
|0.05
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|5
|1
|Райс Деклан
|6
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|1
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|7
|1
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Самир Каэтано
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
12
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
1
5%
1
8%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
2
17%
61-75
5
24%
6
50%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
5
33%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
6%
2
15%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
4
31%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
5
36%
5
22%
76-90
Забито
39
25
15 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
2
5%
3
12%
1-15
7
18%
4
16%
16-30
6
15%
3
12%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
8
21%
6
24%
61-75
10
26%
9
36%
76-90
Пропущено
33
38
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
5
15%
4
11%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
4
12%
7
18%
46-60
5
15%
6
16%
61-75
9
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0
Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4
Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1
Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|55 - 14
|57
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 30
|38
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|41 - 31
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|26 - 24
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|28 - 32
|26
|11.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 34
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 40
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|24 - 35
|19
|17.
|Норвич
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 45
|16
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|23 - 40
|15
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|21 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Уотфорд
Исход игры
Вест Хэм
100% (44)
Ничья
0% (0)
Уотфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
54.55% (24)
Нет
45.45% (20)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
45.5% (20)
2:0 Вест Хэм
38.6% (17)
3:1 Вест Хэм
9.1% (4)
1:0 Вест Хэм
6.8% (3)
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