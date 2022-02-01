Олимпиада 2022
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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Уотфорд

История личных встреч

Вест Хэм
Уотфорд

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
Ч
1:1
Ч
0:4
КC
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 8 0.35
Боуэн Джаррод 6 0.26
Бенрахма Саид 5 0.22
Форнальс Пабло 5 0.22
Лансини Мануэль 4 (2) 0.17
Соучек Томаш 3 0.13
Райс Деклан 1 0.04
Крессуэлл Арон 1 0.04
Масуаку Артур 1 0.04
Огбонна Анджело 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Влашич Никола 1 0.04
Джонсон Бен 1 0.04
Ноубл Марк 1 (1) 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Доусон Крэйг 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.38
Кинг Джошуа 5 (1) 0.24
Сарр Исмаила 5 0.24
Педро Жоао 2 0.1
Эрнандес Хуан 2 0.1
Куцка Юрай 1 0.05
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 5 1
Райс Деклан 6 0
Цоуфал Владимир 2 1
Доусон Крэйг 3 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 7 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Луза Имран 2 0
Самир Каэтано 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
12
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
1
5%
1
8%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
2
17%
61-75
5
24%
6
50%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
5
33%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
6%
2
15%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
4
31%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
5
36%
5
22%
76-90

Забито

39
25
15 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
2
5%
3
12%
1-15
7
18%
4
16%
16-30
6
15%
3
12%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
8
21%
6
24%
61-75
10
26%
9
36%
76-90

Пропущено

33
38
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
5
15%
4
11%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
4
12%
7
18%
46-60
5
15%
6
16%
61-75
9
27%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0
Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4
Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1
Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 22 11 5 6 36 - 30 38
5. Вест Хэм Заявка 23 11 4 8 41 - 31 37
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 11 3 6 26 - 24 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 22 5 9 8 31 - 34 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд Заявка 21 4 3 14 23 - 40 15
19. Ньюкасл Заявка 21 2 9 10 21 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 19 1 10 8 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Бёрнли Заявка 8 1 5 2 8 - 8 8
19. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2022, осталось 2 дня 18 часов 48 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Вест Хэм 100% (44)
    X 0% (0)
    Уотфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Уотфорд
    1.44
    5.20
    7.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Уотфорд онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Уотфорд

    Исход игры
    Вест Хэм
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Уотфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    45.5% (20)
    2:0 Вест Хэм
    38.6% (17)
    3:1 Вест Хэм
    9.1% (4)
    1:0 Вест Хэм
    6.8% (3)
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    Вест Хэм
    Уотфорд

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