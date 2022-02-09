Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
1:0
18' Гол в свои воротаБеднарек Ян
Ход матча
18'
1:0
23'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
35
Беднарек
Ян
15
Перро
Ромен
10
Адамс
Че
18
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Саутгемптон
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
21 матч
66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|8
|0.38
|Кейн Гарри
|5 (1)
|0.24
|Лукас Моура
|2
|0.1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.1
|Бергвейн Стевен
|2
|0.1
|Санчес Давинсон
|2
|0.1
|Регилон Серхио
|1
|0.05
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.05
|Алли Деле
|1 (1)
|0.05
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (3)
|0.26
|Броя Армандо
|5
|0.22
|Адамс Че
|4
|0.17
|Беднарек Ян
|3
|0.13
|Армстронг Адам
|2
|0.09
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.09
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.04
|Ливраменто Валентино
|1
|0.04
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|6
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|8
|1
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Беднарек Ян
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
4
33%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
4
33%
3
13%
61-75
2
17%
7
29%
29%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
9%
4
33%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Забито
25
24
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
12%
6
25%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
5
20%
5
21%
61-75
6
24%
2
8%
76-90
Пропущено
25
36
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
3
12%
5
14%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
4
16%
8
22%
46-60
5
20%
5
14%
61-75
6
24%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1
Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1
Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|24
|18
|4
|2
|55 - 14
|58
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 31
|39
|6.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|21
|11
|4
|6
|27 - 25
|37
|7.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|22
|8
|3
|11
|28 - 32
|27
|11.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|12.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|23
|5
|11
|7
|27 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|23
|5
|9
|9
|31 - 35
|24
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 38
|24
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 40
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|25 - 38
|19
|17.
|Норвич
|1:0 Заявка
|23
|5
|4
|14
|14 - 45
|19
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|23 - 41
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|32 - 6
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Норвич
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 20
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|12.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 25
|10
|13.
|Лидс
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 23
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|15.
|Норвич
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|17.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон
Исход игры
Тоттенхэм
96.5% (139)
Ничья
3.5% (5)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.36% (81)
Меньше
38.64% (51)
Обе команды забьют
Да
59.85% (79)
Нет
40.15% (53)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
43.1% (62)
2:0 Тоттенхэм
19.4% (28)
1:0 Тоттенхэм
15.3% (22)
3:1 Тоттенхэм
7.6% (11)
3:0 Тоттенхэм
2.1% (3)
3:2 Тоттенхэм
2.1% (3)
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