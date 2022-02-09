Уорд-Праус исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

Уорд-Праус слева с двадцати трёх метров пробил в ближний угол. Льорис в отчаянном прыжке смог отбить мяч.

Ромеро отправил мяч за пределы поля после подачи Уорд-Прауса от углового флага.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! БРОЯ!!! Санчес и Эмерсон у своих ворот неудачно сыграли на вынос. Перро подхватил мяч и слева прострелил на Брю, который с семи метров отправил мяч в сетку.

20' Броя слева обыграл Ромеро и прорвался к воротам, но с острейшего угла не смог переиграть Льориса.

18' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БЕДНАРЕК!!! Лукас справа отправил вперёд Хёйбьерга, прострел которого на Сона пытался прервать Беднарек и отправил мяч в свои ворота.

16' Кейн великолепной передачей вывел слева Регилона один на один с голкипером, но удар Серхио в упор Форстер парировал.

15' Подачу Уорд-Прауса справа в центр штрафной площади прервал Дэвис.

14' Сон справа со штрафного навесил к воротам, где Ромеро головой отправил мяч в сетку. Арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.

13' Постепенно "Тоттенхэм" перемещает игру на чужую половину поля. Ромеу на фланге сбил Хёйбьерга.

12' Армстронг на фланге выбил мяч у Регилона.

11' Кейн с тридцати двух метров пробил по центру точно в Форстера.

10' Армстронг у центрального круга сбил Лукаса.

9' Сон слева прокинул мяч вперёд, но ему наперерез бросился Салису и сыграл на перехвате.

8' Регилон помешал Уокер-Питерсу справа сделать нацеленную подачу к воротам.

6' "Саутгемптон" не снижает плотность прессинга. Стартовый отрезок матча проходит с преимуществом гостей.

5' Ромеу на чужой половине поля сбил Эмерсона.

4' Эльюнусси слева сделал заброс к дальней штанге, где Адамс в упор пробил в Льориса.

3' Гости сразу принялись активно прессинговать соперников по всему полю. "Тоттенхэму" пока не удаётся выйти со своей половины поля.

2' "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Саутгемптон" - в жёлтых в синим верхом футболках и синих трусах.