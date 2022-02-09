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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
1:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Саутгемптон
0'
1:0
18' Гол в свои ворота
Беднарек Ян
1:1
23' Гол
 24'

Ход матча

18'
Беднарек Ян
1:0
23'
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 145
Тоттенхэм 96.6% (140)
X 3.4% (5)
Саутгемптон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Саутгемптон
1.67
4.45
6.31
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
4
Ромеро
Кристиан
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
8
Уинкс
Гарри
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Регилон
Серхио
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
17
Армстронг
Стюарт
24
Эльюнусси
Мохамед
10
Адамс
Че
18
Броя
Армандо
Тоттенхэм
3-4-2-1
Саутгемптон
4-2-2-2

История личных встреч

Тоттенхэм
Саутгемптон

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

21 матч

66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:5
К
3:2
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 8 0.38
Кейн Гарри 5 (1) 0.24
Лукас Моура 2 0.1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.1
Бергвейн Стевен 2 0.1
Санчес Давинсон 2 0.1
Регилон Серхио 1 0.05
Н'Домбеле Тангай 1 0.05
Алли Деле 1 (1) 0.05
Доэрти Мэтт 0 0
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.26
Броя Армандо 5 0.22
Адамс Че 4 0.17
Беднарек Ян 3 0.13
Армстронг Адам 2 0.09
Эльюнусси Мохамед 2 0.09
Уокер-Питерс Кайл 1 0.04
Ливраменто Валентино 1 0.04
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Ромеу Ориоль 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Ромеро Кристиан 4 0
Кейн Гарри 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 8 1
Ромеу Ориоль 5 0
Беднарек Ян 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
4
33%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
4
33%
3
13%
61-75
2
17%
7
29%
29%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
9%
4
33%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
12%
6
25%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
5
20%
5
21%
61-75
6
24%
2
8%
76-90

Пропущено

25
36
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
3
12%
5
14%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
4
16%
8
22%
46-60
5
20%
5
14%
61-75
6
24%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1
Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1
Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 24 18 4 2 55 - 14 58
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Тоттенхэм 1:1 Заявка 21 11 4 6 27 - 25 37
7. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 22 8 3 11 28 - 32 27
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон 1:1 Заявка 23 5 11 7 27 - 35 26
13. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 23 5 9 9 31 - 35 24
14. Брентфорд 0:0 Заявка 24 6 6 12 26 - 38 24
15. Лидс 0:0 Заявка 22 5 8 9 24 - 40 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Норвич 1:0 Заявка 23 5 4 14 14 - 45 19
18. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 12 9 2 1 32 - 6 29
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм 1:1 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон 1:1 Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
12. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд 0:0 Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Норвич 1:0 Заявка 12 3 2 7 8 - 20 11
19. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм 1:1 Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд 0:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
12. Саутгемптон 1:1 Заявка 12 2 4 6 13 - 25 10
13. Лидс 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 23 10
14. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
15. Норвич 1:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    БРОЯ!!! Санчес и Эмерсон у своих ворот неудачно сыграли на вынос. Перро подхватил мяч и слева прострелил на Брю, который с семи метров отправил мяч в сетку.
  • Угловой
    23'
    Ещё одна подача Уорд-Прауса завершилась неточным ударом Армстронга.
  • Угловой
    23'
    Ромеро отправил мяч за пределы поля после подачи Уорд-Прауса от углового флага.
  • Опасный момент
    22'
    Уорд-Праус слева с двадцати трёх метров пробил в ближний угол. Льорис в отчаянном прыжке смог отбить мяч.
  • Угловой
    21'
    Уорд-Праус исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    20'
    Броя слева обыграл Ромеро и прорвался к воротам, но с острейшего угла не смог переиграть Льориса.
  • Гол в свои ворота
    18'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БЕДНАРЕК!!! Лукас справа отправил вперёд Хёйбьерга, прострел которого на Сона пытался прервать  Беднарек и отправил мяч в свои ворота.
  • Опасный момент
    16'
    Кейн великолепной передачей вывел слева Регилона один на один с голкипером, но удар Серхио в упор Форстер парировал.
  • 15'
    Подачу Уорд-Прауса справа в центр штрафной площади прервал Дэвис.
  • Офсайд
    14'
    Сон справа со штрафного навесил к воротам, где Ромеро головой отправил мяч в сетку. Арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.
  • Фол, нарушение
    13'
    Постепенно "Тоттенхэм" перемещает игру на чужую половину поля. Ромеу на фланге сбил Хёйбьерга.
  • 12'
    Армстронг на фланге выбил мяч у Регилона.
  • 11'
    Кейн с тридцати двух метров пробил по центру точно в Форстера.
  • Фол, нарушение
    10'
    Армстронг у центрального круга сбил Лукаса.
  • 9'
    Сон слева прокинул мяч вперёд, но ему наперерез бросился Салису и сыграл на перехвате.
  • 8'
    Регилон помешал Уокер-Питерсу справа сделать нацеленную подачу к воротам.
  • 6'
    "Саутгемптон" не снижает плотность прессинга. Стартовый отрезок матча проходит с преимуществом гостей.
  • Фол, нарушение
    5'
    Ромеу на чужой половине поля сбил Эмерсона.
  • Опасный момент
    4'
    Эльюнусси слева сделал заброс к дальней штанге, где Адамс в упор пробил в Льориса.
  • 3'
    Гости сразу принялись активно прессинговать соперников по всему полю. "Тоттенхэму" пока не удаётся выйти со своей половины поля.
  • 2'
    "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Саутгемптон" - в жёлтых в синим верхом футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон

Исход игры
Тоттенхэм
96.5% (139)
Ничья
3.5% (5)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.36% (81)
Меньше
38.64% (51)
Обе команды забьют
Да
59.85% (79)
Нет
40.15% (53)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
43.1% (62)
2:0 Тоттенхэм
19.4% (28)
1:0 Тоттенхэм
15.3% (22)
3:1 Тоттенхэм
7.6% (11)
3:0 Тоттенхэм
2.1% (3)
3:2 Тоттенхэм
2.1% (3)
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Саутгемптон

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