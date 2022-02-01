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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
Прогнозы 44
Тоттенхэм 97.7% (43)
X 2.3% (1)
Саутгемптон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Саутгемптон
1.70
4.33
5.75
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Тоттенхэм
Саутгемптон

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

21 матч

66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:5
К
3:2
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 8 0.4
Кейн Гарри 5 (1) 0.25
Лукас Моура 2 0.1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.1
Бергвейн Стевен 2 0.1
Санчес Давинсон 2 0.1
Регилон Серхио 1 0.05
Н'Домбеле Тангай 1 0.05
Алли Деле 1 (1) 0.05
Доэрти Мэтт 0 0
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.27
Броя Армандо 5 0.23
Адамс Че 4 0.18
Беднарек Ян 3 0.14
Армстронг Адам 2 0.09
Эльюнусси Мохамед 2 0.09
Уокер-Питерс Кайл 1 0.05
Ливраменто Валентино 1 0.05
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Ромеу Ориоль 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Ромеро Кристиан 4 0
Кейн Гарри 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 8 1
Ромеу Ориоль 5 0
Беднарек Ян 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
4
33%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
4
33%
3
13%
61-75
2
17%
7
29%
29%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
9%
4
33%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
12%
6
25%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
5
20%
5
21%
61-75
6
24%
2
8%
76-90

Пропущено

25
36
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
3
12%
5
14%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
4
16%
8
22%
46-60
5
20%
5
14%
61-75
6
24%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1
Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1
Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 22 11 5 6 36 - 30 38
5. Вест Хэм Заявка 23 11 4 8 41 - 31 37
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 11 3 6 26 - 24 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 22 5 9 8 31 - 34 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд Заявка 21 4 3 14 23 - 40 15
19. Ньюкасл Заявка 21 2 9 10 21 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 19 1 10 8 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Бёрнли Заявка 8 1 5 2 8 - 8 8
19. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 35 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Тоттенхэм 97.7% (43)
    X 2.3% (1)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Саутгемптон
    1.70
    4.33
    5.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Саутгемптон онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Саутгемптон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    47.7% (21)
    2:0 Тоттенхэм
    29.5% (13)
    1:0 Тоттенхэм
    11.4% (5)
    3:1 Тоттенхэм
    6.8% (3)
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    Саутгемптон

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