Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Этихад Стэдиум
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
15
Ониика
Фрэнк
14
Годдос
Саман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекНападающий
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Годдос СаманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
-
29 Бех МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Сити
Брентфорд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|7
|0.29
|Стерлинг Рахим
|7 (2)
|0.29
|Марез Рияд
|6 (2)
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|6
|0.25
|Фоден Фил
|5
|0.21
|Гюндоган Илкай
|4
|0.17
|Родри Эрнандес
|3
|0.13
|Лапорт Эмерик
|3
|0.13
|Жезус Габриэль
|2
|0.08
|Грилиш Джек
|2
|0.08
|Диаш Рубен
|2
|0.08
|Торрес Ферран
|2
|0.08
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.04
|Стоунс Джон
|1
|0.04
|Аке Натан
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|6 (2)
|0.25
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.13
|Висса Йоан
|3
|0.13
|Каньос Серхи
|2
|0.08
|Генри Рико
|2
|0.08
|Янельт Витали
|2
|0.08
|Норгор Кристиан
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Расмуссен Мадс
|1
|0.04
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Диаш Рубен
|4
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Тони Айвен
|5
|0
|Каньос Серхи
|5
|0
|Янссон Понтус
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Айер Кристоффер
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Бех Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
13
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
7
23%
3
23%
1-15
3
10%
3
23%
16-30
4
13%
3
23%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
8
26%
1
8%
61-75
6
19%
2
15%
76-90
Пропущено
7
20
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
2
29%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
29%
1
5%
46-60
1
14%
5
25%
61-75
2
29%
3
15%
76-90
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
4
18%
5
36%
76-90
Пропущено
9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
3
18%
76-90
Забито
53
27
25 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
10
19%
3
11%
1-15
7
13%
6
22%
16-30
8
15%
4
15%
31-45
5
9%
3
11%
46-60
13
25%
4
15%
61-75
10
19%
7
26%
76-90
Пропущено
16
37
5 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 19
4
25%
6
16%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
1
6%
8
22%
31-45
5
31%
4
11%
46-60
2
13%
8
22%
61-75
4
25%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|24
|18
|4
|2
|55 - 14
|58
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 31
|39
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|21
|12
|3
|6
|27 - 24
|39
|7.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|22
|8
|3
|11
|28 - 32
|27
|11.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|12.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|23
|5
|10
|8
|26 - 35
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|23
|5
|9
|9
|31 - 35
|24
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 38
|24
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 40
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|25 - 38
|19
|17.
|Норвич
|1:0 Заявка
|23
|5
|4
|14
|14 - 45
|19
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|23 - 41
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|32 - 6
|29
|2.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 10
|25
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Норвич
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 20
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|12.
|Лидс
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 23
|10
|13.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|14.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|15.
|Норвич
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|17.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Брентфорд
Исход игры
Манчестер Сити
94.1% (144)
Ничья
4.6% (7)
Брентфорд
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (90)
Меньше
31.82% (42)
Обе команды забьют
Да
26.52% (35)
Нет
73.48% (97)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
32% (49)
2:0 Манчестер Сити
25.5% (39)
3:1 Манчестер Сити
11.1% (17)
2:1 Манчестер Сити
3.9% (6)
4:0 Манчестер Сити
3.9% (6)
4:1 Манчестер Сити
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
5:2 Манчестер Сити
1.3% (2)
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