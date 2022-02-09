Прорвался по флангу Марез и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

Со штрафного навесил Де Брёйне на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Генри и вынес мяч головой на угловой.

С углового Марез на линию вратарской подал, но здесь выиграл верх Янссон и вынес мяч головой в центр поля.

Догнал мяч у лицевой линии Де Брёйне после паса от Стерлинга и тут же прострелил вдоль ворот, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Убегал по флангу Генри после заброса от Норгора, но нарушил он правила в силовой борьбе против Стоунса.

19' Забросил Айер по флангу на ход Годдосу, который мог убегать в контратаку, но оказался в положении "вне игры".

18' В центре поля Йенсен подтолкнул в спину Стерлинга в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут "горожане".

17' Подавал Канселу с левого фланга на дальнюю штангу, но здесь Марез не смог пробить головой в борьбе против Пиннока.

16' Сместился с фланга в центр Стерлинг и скинул под удар Канселу, но выстрел последнего накрыли защитники.

15' Покатил Родри в штрафную соперника на Силву, но тот в борьбе против Янссона нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.

14' Мог убегать на ворота соперника Каньос после паса от Расмуссена, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.

13' На фланге Канселу перекинул через бедро Расмуссена. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

12' Со штрафного низом отдавал пас Фоден в штрафную на Стерлинга, но тот проиграл борьбу за мяч Айеру.

11' На своей половине поля Расмуссен заехал по ногам Де Брёйне. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

10' Забросил Родри в штрафную, куда врывался на скорости Фоден, но мяч на выходе спокойно забрал в руки Райя.

9' Ушел от соперника по флангу финтом Стерлинг, но оказался на газоне после столкновения с Айером. Свисток арбитра промолчал.

8' Убежал по левому флангу Генри и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

7' По флангу отдавал Стоунс на ход Марезу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.

6' Пробивал головой Фоден после подачи с фланга в исполнении Де Брёйне, но мяч полетел выше перекладины.

5' Мог убегать на ворота соперника Марез после паса от Фодена, но нарушил он правила в борьбе против Пиннока.

4' Силва мягко забросил в штрафную соперника на ход Де Брёйне, но на выходе забрал сферу в руки Райя.

3' Фоден забросил в штрафную соперника с правого фланга, но здесь до мяча добраться Стерлингу не позволил Янссон.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя голубых цветах, гости выбрали себе бело-красно-черный комплект формы.