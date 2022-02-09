Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Брентфорд
0' 22'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 153
Манчестер Сити 94.1% (144)
X 4.6% (7)
Брентфорд 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Брентфорд
1.09
12.50
34.00
Все Коэффициенты
Новости
31
Эдерсон
Мораес
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
7
Стерлинг
Рахим
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
30
Расмуссен
Мадс
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
15
Ониика
Фрэнк
3
Генри
Рико
7
Каньос
Серхи
14
Годдос
Саман
Манчестер Сити
4-3-3
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Манчестер Сити
Брентфорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.29
Стерлинг Рахим 7 (2) 0.29
Марез Рияд 6 (2) 0.25
Де Брёйне Кевин 6 0.25
Фоден Фил 5 0.21
Гюндоган Илкай 4 0.17
Родри Эрнандес 3 0.13
Лапорт Эмерик 3 0.13
Жезус Габриэль 2 0.08
Грилиш Джек 2 0.08
Диаш Рубен 2 0.08
Торрес Ферран 2 0.08
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 6 (2) 0.25
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.13
Висса Йоан 3 0.13
Каньос Серхи 2 0.08
Генри Рико 2 0.08
Янельт Витали 2 0.08
Норгор Кристиан 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 4 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 6 0
Тони Айвен 5 0
Каньос Серхи 5 0
Янссон Понтус 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Айер Кристоффер 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Бех Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
13
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
7
23%
3
23%
1-15
3
10%
3
23%
16-30
4
13%
3
23%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
8
26%
1
8%
61-75
6
19%
2
15%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
2
29%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
29%
1
5%
46-60
1
14%
5
25%
61-75
2
29%
3
15%
76-90

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
4
18%
5
36%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Забито

53
27
25 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
10
19%
3
11%
1-15
7
13%
6
22%
16-30
8
15%
4
15%
31-45
5
9%
3
11%
46-60
13
25%
4
15%
61-75
10
19%
7
26%
76-90

Пропущено

16
37
5 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 19
4
25%
6
16%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
1
6%
8
22%
31-45
5
31%
4
11%
46-60
2
13%
8
22%
61-75
4
25%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 24 18 4 2 55 - 14 58
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Тоттенхэм 1:0 Заявка 21 12 3 6 27 - 24 39
7. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 22 8 3 11 28 - 32 27
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон 0:1 Заявка 23 5 10 8 26 - 35 25
13. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 23 5 9 9 31 - 35 24
14. Брентфорд 0:0 Заявка 24 6 6 12 26 - 38 24
15. Лидс 0:0 Заявка 22 5 8 9 24 - 40 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Норвич 1:0 Заявка 23 5 4 14 14 - 45 19
18. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 12 9 2 1 32 - 6 29
2. Тоттенхэм 1:0 Заявка 11 8 1 2 17 - 10 25
3. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
4. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
5. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон 0:1 Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
12. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд 0:0 Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Норвич 1:0 Заявка 12 3 2 7 8 - 20 11
19. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм 1:0 Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд 0:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
12. Лидс 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 23 10
13. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
14. Саутгемптон 0:1 Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
15. Норвич 1:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 24'
    Убегал по флангу Генри после заброса от Норгора, но нарушил он правила в силовой борьбе против Стоунса.
  • Офсайд
    23'
    Догнал мяч у лицевой линии Де Брёйне после паса от Стерлинга и тут же прострелил вдоль ворот, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 22'
    С углового Марез на линию вратарской подал, но здесь выиграл верх Янссон и вынес мяч головой в центр поля.
  • Угловой
    21'
    Со штрафного навесил Де Брёйне на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Генри и вынес мяч головой на угловой.
  • 20'
    Прорвался по флангу Марез и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
  • Офсайд
    19'
    Забросил Айер по флангу на ход Годдосу, который мог убегать в контратаку, но оказался в положении "вне игры".
  • 18'
    В центре поля Йенсен подтолкнул в спину Стерлинга в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут "горожане".
  • 17'
    Подавал Канселу с левого фланга на дальнюю штангу, но здесь Марез не смог пробить головой в борьбе против Пиннока.
  • 16'
    Сместился с фланга в центр Стерлинг и скинул под удар Канселу, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 15'
    Покатил Родри в штрафную соперника на Силву, но тот в борьбе против Янссона нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.
  • Офсайд
    14'
    Мог убегать на ворота соперника Каньос после паса от Расмуссена, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
  • 13'
    На фланге Канселу перекинул через бедро Расмуссена. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
  • 12'
    Со штрафного низом отдавал пас Фоден в штрафную на Стерлинга, но тот проиграл борьбу за мяч Айеру.
  • 11'
    На своей половине поля Расмуссен заехал по ногам Де Брёйне. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 10'
    Забросил Родри в штрафную, куда врывался на скорости Фоден, но мяч на выходе спокойно забрал в руки Райя.
  • 9'
    Ушел от соперника по флангу финтом Стерлинг, но оказался на газоне после столкновения с Айером. Свисток арбитра промолчал.
  • 8'
    Убежал по левому флангу Генри и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 7'
    По флангу отдавал Стоунс на ход Марезу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
  • 6'
    Пробивал головой Фоден после подачи с фланга в исполнении Де Брёйне, но мяч полетел выше перекладины.
  • 5'
    Мог убегать на ворота соперника Марез после паса от Фодена, но нарушил он правила в борьбе против Пиннока.
  • 4'
    Силва мягко забросил в штрафную соперника на ход Де Брёйне, но на выходе забрал сферу в руки Райя.
  • 3'
    Фоден забросил в штрафную соперника с правого фланга, но здесь до мяча добраться Стерлингу не позволил Янссон.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя голубых цветах, гости выбрали себе бело-красно-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Сити 0:0 Брентфорд онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Брентфорд

Исход игры
Манчестер Сити
94.1% (144)
Ничья
4.6% (7)
Брентфорд
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (90)
Меньше
31.82% (42)
Обе команды забьют
Да
26.52% (35)
Нет
73.48% (97)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
32% (49)
2:0 Манчестер Сити
25.5% (39)
3:1 Манчестер Сити
11.1% (17)
2:1 Манчестер Сити
3.9% (6)
4:0 Манчестер Сити
3.9% (6)
4:1 Манчестер Сити
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
5:2 Манчестер Сити
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Манчестер Сити
Брентфорд

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 