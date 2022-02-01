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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Брентфорд
Прогнозы 44
Манчестер Сити 97.7% (43)
X 2.3% (1)
Брентфорд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Брентфорд
1.13
9.98
26.66
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Сити
Брентфорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.3
Стерлинг Рахим 7 (2) 0.3
Марез Рияд 6 (2) 0.26
Де Брёйне Кевин 6 0.26
Фоден Фил 5 0.22
Гюндоган Илкай 4 0.17
Родри Эрнандес 3 0.13
Лапорт Эмерик 3 0.13
Жезус Габриэль 2 0.09
Грилиш Джек 2 0.09
Диаш Рубен 2 0.09
Торрес Ферран 2 0.09
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 6 (2) 0.26
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.13
Висса Йоан 3 0.13
Каньос Серхи 2 0.09
Генри Рико 2 0.09
Янельт Витали 2 0.09
Норгор Кристиан 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 4 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 6 0
Тони Айвен 5 0
Каньос Серхи 5 0
Янссон Понтус 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Айер Кристоффер 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Бех Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
13
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
7
23%
3
23%
1-15
3
10%
3
23%
16-30
4
13%
3
23%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
8
26%
1
8%
61-75
6
19%
2
15%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
2
29%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
29%
1
5%
46-60
1
14%
5
25%
61-75
2
29%
3
15%
76-90

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
4
18%
5
36%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Забито

53
27
25 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
10
19%
3
11%
1-15
7
13%
6
22%
16-30
8
15%
4
15%
31-45
5
9%
3
11%
46-60
13
25%
4
15%
61-75
10
19%
7
26%
76-90

Пропущено

16
37
5 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 19
4
25%
6
16%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
1
6%
8
22%
31-45
5
31%
4
11%
46-60
2
13%
8
22%
61-75
4
25%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 22 11 5 6 36 - 30 38
5. Вест Хэм Заявка 23 11 4 8 41 - 31 37
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 11 3 6 26 - 24 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 22 5 9 8 31 - 34 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд Заявка 21 4 3 14 23 - 40 15
19. Ньюкасл Заявка 21 2 9 10 21 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 19 1 10 8 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Бёрнли Заявка 8 1 5 2 8 - 8 8
19. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 34 минуты.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Манчестер Сити 97.7% (43)
    X 2.3% (1)
    Брентфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Брентфорд
    1.13
    9.98
    26.66
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Брентфорд онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брентфорд

    Исход игры
    Манчестер Сити
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Брентфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    31.82% (14)
    Нет
    68.18% (30)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    31.8% (14)
    2:0 Манчестер Сити
    29.5% (13)
    3:1 Манчестер Сити
    15.9% (7)
    2:1 Манчестер Сити
    9.1% (4)
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    Манчестер Сити
    Брентфорд

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