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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:2
Первый тайм: 28'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
0:1
3' Гол
Дарфалу Усама
0:2
6' Гол
Mees de Wit
1:2
9' Пенальти
Маулун Робин
28'

Ход матча

3'
0:1
Дарфалу Усама
(Редан Дайшон)
6'
0:2
Mees de Wit
(Редан Дайшон)
9'
Маулун Робин
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
ПЕК Зволле
4.50
4.05
2.94
Все Коэффициенты
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
11
Йоостен
Патрик
1
Лампру
Костантинос
23
Рейндерс
Элиано
2
Ван
Полен
Брам
30
Ван
дер
Верфф
Майкел
4
Накаяма
Юта
34
Mees
de
Wit
8
Хюйбертс
Дин
6
Саймак
Мустафа
10
Клемент
Пелле
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
Камбюр
4-3-3
ПЕК Зволле
5-3-2

История личных встреч

Камбюр
ПЕК Зволле

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
10.7%
46.4%
12 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:2
ТМК
2:1
ТМС
2:0
ТМК
4:0
ТМК
1:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
6:1
К
2:3
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
ПД
3:0
ПД
3:0
К
0:1
EED
2:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ВД(GD
3:0
ВД(GD
1:0
ЭГГД
2:0
ЭГГД
3:1
ЭГГД
2:1
ВД(GD
1:2
К
3:3
ВД(GD
3:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.23
Робертс Улдрикис 5 0.23
Маулун Робин 4 (2) 0.18
Каллон Исса 3 0.14
Tom Boere 3 0.14
Бангура Алекс 3 0.14
Брей Майкл 2 0.09
Схаутен Эрик 2 0.09
Самбисса Давид 2 0.09
Тол Марко 2 0.09
Худемакерс Меес 2 0.09
Киш Тамаш 1 0.05
Паулиссен Митчелл 1 0.05
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 4 0.18
Редан Дайшон 3 0.14
Ван Ден Белт Томас 2 0.09
Ван Полен Брам 2 (2) 0.09
Саймак Мустафа 1 0.05
Дарфалу Усама 1 0.05
Хюйбертс Дин 1 0.05
Samir Lagsir 1 0.05
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 6 1
Макинтош Келвин 3 0
Маулун Робин 3 0
Каллон Исса 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Якобс Ями 2 0
Шмидт Доке 0 1
Киш Тамаш 1 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Sekou Sylla 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Накаяма Юта 4 0
Mees de Wit 4 0
Вут Симен 2 1
Саймак Мустафа 3 0
Штридер Рико 3 0
Ван Ден Белт Томас 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
0
0%
5
71%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
4
24%
2
29%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

22
20
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
5
25%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
7
32%
4
20%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
27%
5
25%
76-90

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
6
35%
1
13%
61-75
2
12%
4
50%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
5
23%
4
36%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
2
9%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Забито

34
15
11 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
2
6%
6
40%
1-15
6
18%
2
13%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
10
29%
29%
0
0%
46-60
10
29%
29%
3
20%
61-75
3
9%
4
27%
76-90

Пропущено

44
31
22 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 15
1
2%
7
23%
1-15
9
20%
4
13%
16-30
12
27%
5
16%
31-45
5
11%
6
19%
46-60
4
9%
4
13%
61-75
13
30%
30%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1
Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0
Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 1:2 22 9 3 10 36 - 45 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Гронинген 0:0 22 6 8 8 25 - 30 26
11. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
14. Гоу Эхед Иглс 21 6 4 11 21 - 34 22
15. Виллем II 21 6 3 12 21 - 40 21
16. Фортуна Ситтард 0:0 22 4 5 13 23 - 50 17
17. ПЕК Зволле 2:1 22 4 4 14 15 - 34 16
18. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
10. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
11. Гронинген 0:0 11 2 7 2 9 - 8 13
12. Камбюр 1:2 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 0:0 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 2:1 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 1:2 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 0:0 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. ПЕК Зволле 2:1 11 2 1 8 8 - 22 7
16. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
17. Фортуна Ситтард 0:0 12 1 3 8 10 - 27 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
ПЕК Зволле
4.50
4.05
2.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Камбюр 1:2 ПЕК Зволле онлайн


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Камбюр
ПЕК Зволле

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