Голландия: Эредивизие 2021-2022
3:4
Конец матча
Стадион: Камбюр Зрители: 3300
0:1
3' ГолДарфалу Усама
0:2
6' ГолMees de Wit
1:2
9' ПенальтиМаулун Робин
2:2
43' Гол в свои воротаЛампру Костантинос
2:3
56' ГолРедан Дайшон
2:4
66' ГолВан Полен Брам
69' Undefined phrase: football_event_Редан Дайшон
3:4
78' ГолСамбисса Давид
83' Undefined phrase: football_event_Клемент Пелле
Ход матча
3'
0:1
6'
0:2
9'
1:2
43'
56'
2:3
66'
2:4
69'
78'
3:4
83'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
1 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 9
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
27 Sekou Sylla
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Mees de WitЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
22 Де Вал МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Камбюр
ПЕК Зволле
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
28 матчей
42.9%
10.7%
46.4%
12 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|5
|0.23
|Робертс Улдрикис
|5
|0.23
|Маулун Робин
|4 (2)
|0.18
|Каллон Исса
|3
|0.14
|Tom Boere
|3
|0.14
|Самбисса Давид
|3
|0.14
|Бангура Алекс
|3
|0.14
|Брей Майкл
|2
|0.09
|Схаутен Эрик
|2
|0.09
|Тол Марко
|2
|0.09
|Худемакерс Меес
|2
|0.09
|Киш Тамаш
|1
|0.05
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.05
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|4
|0.18
|Mees de Wit
|4
|0.18
|Ван Полен Брам
|3 (2)
|0.14
|Ван Ден Белт Томас
|2
|0.09
|Дарфалу Усама
|1
|0.05
|Саймак Мустафа
|1
|0.05
|Хюйбертс Дин
|1
|0.05
|Samir Lagsir
|1
|0.05
|Накаяма Юта
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|6
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Маулун Робин
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Якобс Ями
|2
|0
|Шмидт Доке
|0
|1
|Киш Тамаш
|1
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
|Sekou Sylla
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|3
|1
|Накаяма Юта
|4
|0
|Mees de Wit
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Саймак Мустафа
|3
|0
|Штридер Рико
|3
|0
|Ван Ден Белт Томас
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Кастанер Жервейн
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
1
5%
7
58%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
27
22
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
11%
6
27%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
8
30%
30%
4
18%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
6
22%
6
27%
76-90
Забито
17
8
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
6
35%
1
13%
61-75
2
12%
4
50%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
5
23%
4
36%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
2
9%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Забито
36
20
12 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
3
8%
8
40%
1-15
6
17%
2
10%
16-30
3
8%
1
5%
31-45
10
28%
1
5%
46-60
10
28%
4
20%
61-75
4
11%
4
20%
76-90
Пропущено
49
33
25 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
3
6%
8
24%
1-15
9
18%
4
12%
16-30
13
27%
5
15%
31-45
6
12%
6
18%
46-60
5
10%
4
12%
61-75
13
27%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1
Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0
Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|21
|16
|3
|2
|64 - 5
|51
|2.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|21
|14
|3
|4
|50 - 19
|45
|4.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|5.
|АЗ Алкмаар
|21
|12
|3
|6
|39 - 25
|39
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|Камбюр
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Гронинген
|22
|6
|7
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Хераклес
|22
|6
|5
|11
|23 - 30
|23
|13.
|Ваалвейк
|21
|5
|7
|9
|24 - 34
|22
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|15.
|Виллем II
|21
|6
|3
|12
|21 - 40
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|ПЕК Зволле
|22
|4
|4
|14
|17 - 36
|16
|18.
|Спарта Роттердам
|21
|2
|8
|11
|16 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|1
|2
|41 - 3
|25
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|16.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|17.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|18.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Ваалвейк
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|10
|0
|2
|8
|6 - 17
|2