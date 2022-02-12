Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Команда Камбюр сравняла счет! Игра продолжается!

43' Г О О О О Л - Лампру Костантинос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

43' Каллон Исса нанес удар, мяч был парирован, но Костас Лампроу не удержал его в руках.

43' Опасность! Якобс Ями из команды Камбюр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

41' Шмидт Доке пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

40' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Каллон Исса из команды Камбюр делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

37' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Якобс Ями из команды Камбюр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Меес де Вит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Опасность! Худемакерс Меес из команды Камбюр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Йоостен Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

32' Йоостен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Дарфалу Усама нанес удар головой, но Сонни Стивенс спокойно отбил мяч.

28' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Каллон Исса из команды Камбюр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Дарфалу Усама нанес удар головой, но Сонни Стивенс спокойно отбил мяч.

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Камбюр выполняет удар от ворот.

23' Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Каллон Исса из команды Камбюр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

20' Каллон Исса из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Камбюр

17' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хорошую попытку сделал Йоостен Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Опасность! Якобс Ями из команды Камбюр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

12' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Выглядело как неплохой момент. Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Забив гол, Камбюр сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

9' Г О О О О О Л - Маулун Робин из команды Камбюр забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Костас Лампроу прыгнул не в ту сторону.

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Каллон Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Каллон Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Г О О О О Л - Меес де Вит забивает с левой ноги!

3' Команда ПЕК Зволле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Дарфалу Усама забивает с левой ноги!

3' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.