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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
3:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 3300
ПЕК Зволле
0'
0:1
3' Гол
Дарфалу Усама
0:2
6' Гол
Mees de Wit
1:2
9' Пенальти
Маулун Робин
2:2
43' Гол в свои ворота
Лампру Костантинос
2:3
56' Гол
Редан Дайшон
2:4
66' Гол
Ван Полен Брам
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Редан Дайшон
3:4
78' Гол
Самбисса Давид
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Клемент Пелле
90'+11

Ход матча

3'
0:1
Дарфалу Усама
(Редан Дайшон)
6'
0:2
Mees de Wit
(Редан Дайшон)
9'
Маулун Робин
1:2
32'
Тол Марко
Схаутен Эрик
 
43'
Лампру Костантинос
2:2
56'
2:3
Редан Дайшон
(Дарфалу Усама)
57'
 
Штридер Рико
Саймак Мустафа
57'
 
Андерсон Джаван
Ван дер Верфф Майкел
62'
 
Rav van der Berg
Хюйбертс Дин
66'
2:4
Ван Полен Брам
(Клемент Пелле)
67'
Паулиссен Митчелл
Якобс Ями
 
69'
 
Редан Дайшон
76'
 
Де Вал Макс
Дарфалу Усама
76'
Самбисса Давид
Шмидт Доке
 
76'
Брей Майкл
Маулун Робин
 
78'
Самбисса Давид
(Каллон Исса)
3:4
83'
 
Клемент Пелле

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
11
Йоостен
Патрик
1
Лампру
Костантинос
23
Рейндерс
Элиано
2
Ван
Полен
Брам
30
Ван
дер
Верфф
Майкел
4
Накаяма
Юта
34
Mees
de
Wit
8
Хюйбертс
Дин
6
Саймак
Мустафа
10
Клемент
Пелле
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
Камбюр
4-3-3
ПЕК Зволле
5-3-2

История личных встреч

Камбюр
ПЕК Зволле

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
10.7%
46.4%
12 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:2
ТМК
2:1
ТМС
2:0
ТМК
4:0
ТМК
1:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
6:1
К
2:3
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
ПД
3:0
ПД
3:0
К
0:1
EED
2:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ВД(GD
3:0
ВД(GD
1:0
ЭГГД
2:0
ЭГГД
3:1
ЭГГД
2:1
ВД(GD
1:2
К
3:3
ВД(GD
3:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.23
Робертс Улдрикис 5 0.23
Маулун Робин 4 (2) 0.18
Каллон Исса 3 0.14
Tom Boere 3 0.14
Самбисса Давид 3 0.14
Бангура Алекс 3 0.14
Брей Майкл 2 0.09
Схаутен Эрик 2 0.09
Тол Марко 2 0.09
Худемакерс Меес 2 0.09
Киш Тамаш 1 0.05
Паулиссен Митчелл 1 0.05
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.18
Mees de Wit 4 0.18
Ван Полен Брам 3 (2) 0.14
Ван Ден Белт Томас 2 0.09
Дарфалу Усама 1 0.05
Саймак Мустафа 1 0.05
Хюйбертс Дин 1 0.05
Samir Lagsir 1 0.05
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 6 1
Макинтош Келвин 3 0
Маулун Робин 3 0
Каллон Исса 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Якобс Ями 2 0
Шмидт Доке 0 1
Киш Тамаш 1 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Sekou Sylla 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Накаяма Юта 4 0
Mees de Wit 4 0
Вут Симен 2 1
Саймак Мустафа 3 0
Штридер Рико 3 0
Ван Ден Белт Томас 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
1
5%
7
58%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

27
22
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
11%
6
27%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
8
30%
30%
4
18%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
6
22%
6
27%
76-90

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
6
35%
1
13%
61-75
2
12%
4
50%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
5
23%
4
36%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
2
9%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Забито

36
20
12 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
3
8%
8
40%
1-15
6
17%
2
10%
16-30
3
8%
1
5%
31-45
10
28%
1
5%
46-60
10
28%
4
20%
61-75
4
11%
4
20%
76-90

Пропущено

49
33
25 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
3
6%
8
24%
1-15
9
18%
4
12%
16-30
13
27%
5
15%
31-45
6
12%
6
18%
46-60
5
10%
4
12%
61-75
13
27%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1
Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0
Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
14. Гоу Эхед Иглс 21 6 4 11 21 - 34 22
15. Виллем II 21 6 3 12 21 - 40 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
18. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 3:4 ПЕК Зволле онлайн


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