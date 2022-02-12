Первый тайм

42' Грбич Адриан из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Хорошую попытку сделал Грбич Адриан . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Джерон Хоувен не дал случится голу! Захави Эран должен был забивать, но Джерон Хоувен сделал отличный сейв

39' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Базур Рихедли получил желтую карточку от судьи

37' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновлен

37' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Витесс пробьет пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

36' Мвене Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони . Удар в створ, но вратарь начеку

32' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом

30' Удар от ворот произведет ПСВ

28' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Мадуэке Нони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Г О О О О Л - Жуниор Мауро забивает с левой ноги!

24' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Захави Эран бьет ударом через себя, но Джерон Хоувен блокирует удар!

22' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Фредериксен Николай нанес удар головой, но Джоэл Дроммел спокойно отбил мяч.

20' Мадуэке Нони из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Вратарь парирует удар, который нанес Гакпо Коди , и мяч снова в игре

18' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Мвене Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Витесс выполняет удар от ворот.

13' Как он промахнулся? Мадуэке Нони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

12' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

11' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' ПСВ выполняет удар от ворот.

9' Витесс выполняет удар от ворот.

9' Гётце Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Джерон Хоувен не дал случится голу! Гётце Марио должен был забивать, но Джерон Хоувен сделал отличный сейв

9' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Мадуэке Нони из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

8' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Жуниор Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Г О О О О Л - Захави Эран первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

4' Джерон Хоувен не дал случится голу! Гётце Марио должен был забивать, но Джерон Хоувен сделал отличный сейв

4' Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони , обводя своих соперников

4' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет ПСВ

3' Фредериксен Николай не смог попасть в створ ударом издали

2' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет ПСВ

1' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' ПСВ выполняет удар от ворот.

1' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Витесс начинает с центра поля