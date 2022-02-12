Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
4' ГолЗахави Эран
0:2
24' ГолЖуниор Мауро
0:3
28' ГолГакпо Коди
38' Желтая карточкаБазур Рихедли
Ход матча
4'
0:1
24'
0:2
28'
0:3
38'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 9
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
21
Беро
Матуш
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
17
Жуниор
Мауро
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
54 Gyan de Regt
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
ПСВ
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
29 матчей
10.3%
20.7%
69%
3 победы 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
10.3%
44.8%
44.9%
3 победы 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|11 (2)
|0.5
|Фредериксен Николай
|7
|0.32
|Тронстад Сондре
|2
|0.09
|Гбоо Янн
|2
|0.09
|Базур Рихедли
|1
|0.05
|Дарфалу Усама
|1
|0.05
|Духи Данило
|1
|0.05
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|Ороз Алоис
|1
|0.05
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|7 (1)
|0.32
|Вертессен Йорбе
|6
|0.27
|Захави Эран
|5
|0.23
|Брума Арминду
|5
|0.23
|Винисиус Карлос
|4
|0.18
|Рамальо Андре
|3
|0.14
|Мвене Филипп
|3
|0.14
|Доан Рицу
|3
|0.14
|Боскальи Оливье
|3
|0.14
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.14
|Гётце Марио
|2
|0.09
|Мадуэке Нони
|2
|0.09
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.05
|Прёппер Дэви
|1
|0.05
|Жуниор Мауро
|1
|0.05
|Томас Райан
|1
|0.05
|Обиспо Армандо
|1
|0.05
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Верман Йоэй
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|7
|1
|Базур Рихедли
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Бёйтинк Томас
|2
|1
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Жуниор Мауро
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
22
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
3
25%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
1
8%
6
27%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
20%
4
40%
76-90
Забито
17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
12%
3
11%
1-15
4
24%
7
25%
16-30
3
18%
2
7%
31-45
4
24%
6
21%
46-60
2
12%
2
7%
61-75
2
12%
8
29%
76-90
Пропущено
14
17
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
4
24%
1-15
4
29%
2
12%
16-30
5
36%
4
24%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Забито
29
50
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
5
17%
7
14%
1-15
4
14%
9
18%
16-30
5
17%
5
10%
31-45
8
28%
9
18%
46-60
4
14%
6
12%
61-75
3
10%
14
28%
76-90
Пропущено
29
27
18 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
3
10%
5
19%
1-15
7
24%
3
11%
16-30
8
28%
4
15%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
3
10%
6
22%
61-75
4
14%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0
Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1
Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|21
|16
|3
|2
|64 - 5
|51
|2.
|ПСВ
|3:0
|22
|16
|1
|5
|52 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|21
|14
|3
|4
|50 - 19
|45
|4.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|5.
|АЗ Алкмаар
|21
|12
|3
|6
|39 - 25
|39
|6.
|Витесс
|0:3
|22
|11
|3
|8
|27 - 34
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|Камбюр
|3:4
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Гронинген
|22
|6
|7
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Хераклес
|22
|6
|5
|11
|23 - 30
|23
|13.
|Ваалвейк
|21
|5
|7
|9
|24 - 34
|22
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|15.
|Виллем II
|21
|6
|3
|12
|21 - 40
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|ПЕК Зволле
|4:3
|22
|4
|4
|14
|17 - 36
|16
|18.
|Спарта Роттердам
|21
|2
|8
|11
|16 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|1
|2
|41 - 3
|25
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|3:0
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|0:3
|11
|4
|2
|5
|11 - 19
|14
|9.
|Камбюр
|3:4
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|16.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|17.
|ПЕК Зволле
|4:3
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|18.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|3:0
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|3.
|Витесс
|0:3
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|Камбюр
|3:4
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Ваалвейк
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|4:3
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|10
|0
|2
|8
|6 - 17
|2