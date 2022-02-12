Олимпиада 2022
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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
0:5
Конец матча

Стадион: Зрители: 9177
ПСВ
0'
0:1
4' Гол
Захави Эран
0:2
24' Гол
Жуниор Мауро
0:3
28' Гол
Гакпо Коди
38' Желтая карточка
Базур Рихедли
0:4
62' Гол
Винисиус Карлос
67' Желтая карточка
Ороз Алоис
0:5
88' Гол
Доан Рицу
90'+3

Ход матча

4'
0:1
Захави Эран
24'
0:2
Жуниор Мауро
(Гакпо Коди)
28'
0:3
Гакпо Коди
(Мадуэке Нони)
38'
Базур Рихедли
 
46'
Ороз Алоис
Базур Рихедли
 
46'
Домджони Тони
Фредериксен Николай
 
59'
 
Доан Рицу
Мадуэке Нони
60'
 
Винисиус Карлос
Захави Эран
62'
0:4
Винисиус Карлос
(Сангаре Ибрахим)
67'
Ороз Алоис
 
72'
 
Верман Йоэй
Гётце Марио
73'
 
Брума Арминду
Гакпо Коди
74'
Бёйтинк Томас
Грбич Адриан
 
79'
Вруг Патрик
Тронстад Сондре
 
88'
0:5
Доан Рицу
(Верман Йоэй)
89'
 
Ван Гинкел Марко
Гутьеррес Эрик

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 13
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости матча
Новости
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
32
Виттек
Максимилиан
11
Фредериксен
Николай
9
Грбич
Адриан
7
Икома
Луис
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
Витесс
3-4-3
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
ПСВ

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

29 матчей

10.3%
20.7%
69%
3 победы 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

10.3%
44.8%
44.9%
3 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед

История матчей

Э
2:0
Э
3:1
Э
2:1
ТМС
1:1
Э
1:2
Э
5:0
Э
3:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:6
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 11 (2) 0.5
Фредериксен Николай 7 0.32
Тронстад Сондре 2 0.09
Гбоо Янн 2 0.09
Базур Рихедли 1 0.05
Дарфалу Усама 1 0.05
Духи Данило 1 0.05
Бёйтинк Томас 1 0.05
Ороз Алоис 1 0.05
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Даса Элазар 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 7 (1) 0.32
Вертессен Йорбе 6 0.27
Винисиус Карлос 5 0.23
Захави Эран 5 0.23
Брума Арминду 5 0.23
Доан Рицу 4 0.18
Рамальо Андре 3 0.14
Мвене Филипп 3 0.14
Сангаре Ибрахим 3 0.14
Боскальи Оливье 3 0.14
Гётце Марио 2 0.09
Мадуэке Нони 2 0.09
Ван Гинкел Марко 1 0.05
Прёппер Дэви 1 0.05
Жуниор Мауро 1 0.05
Томас Райан 1 0.05
Обиспо Армандо 1 0.05
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Верман Йоэй 0 0
Макс Филипп 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 7 1
Базур Рихедли 7 0
Расмуссен Якоб 3 1
Икома Луис 3 1
Виттек Максимилиан 4 0
Духи Данило 2 1
Бёйтинк Томас 2 1
Тронстад Сондре 3 0
Ороз Алоис 3 0
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обиспо Армандо 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Жуниор Мауро 2 0
Тезе Джордан 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
25%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
4
33%
3
11%
46-60
2
17%
5
19%
61-75
1
8%
7
26%
76-90

Пропущено

20
10
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
15%
1
10%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
4
20%
4
40%
76-90

Забито

17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
12%
3
11%
1-15
4
24%
7
25%
16-30
3
18%
2
7%
31-45
4
24%
6
21%
46-60
2
12%
2
7%
61-75
2
12%
8
29%
76-90

Пропущено

14
17
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
4
24%
1-15
4
29%
2
12%
16-30
5
36%
4
24%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Забито

29
55
14 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
5
17%
8
15%
1-15
4
14%
11
20%
16-30
5
17%
5
9%
31-45
8
28%
9
16%
46-60
4
14%
7
13%
61-75
3
10%
15
27%
76-90

Пропущено

34
27
21 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
4
12%
5
19%
1-15
9
26%
3
11%
16-30
8
24%
4
15%
31-45
4
12%
2
7%
46-60
4
12%
6
22%
61-75
5
15%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0
Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1
Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
14. Гоу Эхед Иглс 21 6 4 11 21 - 34 22
15. Виллем II 21 6 3 12 21 - 40 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
18. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Витесс: 48%, ПСВ: 52%.
  • 47'
    Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 46'
    Гакпо Коди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 46'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 45'
    Контроль мяча: Витесс: 48%, ПСВ: 52%.
  • 45'
    Виттек Максимилиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
  • 44'
    Тронстад Сондре нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Икома Луис из команды Витесс делает пас партнеру.
  • 43'
    Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 43'
    Витесс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Фредериксен Николай из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Мвене Филипп
  • 42'
    Грбич Адриан из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 42'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 41'
    Хорошую попытку сделал Фредериксен Николай. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 41'
    Тронстад Сондре из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Витесс: 48%, ПСВ: 52%.
  • 40'
    Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 39'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 39'
    Мвене Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Джерон Хоувен не дал случится голу! Захави Эран должен был забивать, но Джерон Хоувен сделал отличный сейв
  • 39'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 39'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    38'
    Базур Рихедли получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Базур Рихедли из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Захави Эран
  • Фол, нарушение
    37'
    Грбич Адриан из команды Витесс в офсайде
  • 37'
    Духи Данило из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 37'
    Икома Луис из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой слева.
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 37'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Витесс пробьет пенальти!
  • 37'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 36'
    Мвене Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    36'
    Даса Элазар из команды Витесс подал угловой справа.
  • 36'
    Тронстад Сондре мяч отрикошетил от ворот
  • 36'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 35'
    Витесс контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Витесс: 47%, ПСВ: 53%.
  • Офсайд
    35'
    Захави Эран из команды ПСВ в офсайде
  • 34'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 34'
    ПСВ начинает контратаку
  • 34'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 33'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 32'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 32'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 32'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 30'
    Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом
  • 30'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 30'
    Контроль мяча: Витесс: 43%, ПСВ: 57%.
  • Офсайд
    30'
    Икома Луис из команды Витесс в офсайде
  • 29'
    Витесс контролирует мяч.
  • 28'
    Мадуэке Нони сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О О Л - Гакпо Коди из команды ПСВ легко посылает мяч в пустые ворота левой! Гакпо Коди легко с этим справился!
  • 28'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
  • 28'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мадуэке Нони и Гётце Марио из команды ПСВ.
  • 28'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 28'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Витесс контролирует мяч.
  • 27'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 27'
    Икома Луис из команды Витесс направляет мяч в штрафную площадку, но Дроммел Йоэл выбегает и ловит мяч
  • 27'
    Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Мадуэке Нони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Икома Луис
  • 25'
    Контроль мяча: Витесс: 46%, ПСВ: 54%.
  • 24'
    Гакпо Коди сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Жуниор Мауро забивает с левой ноги!
  • 24'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 24'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 23'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 23'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 22'
    Витесс контролирует мяч.
  • 22'
    Захави Эран бьет ударом через себя, но Джерон Хоувен блокирует удар!
  • 22'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает заброс на партнера по команде.
  • 22'
    Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Витесс контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Витесс: 47%, ПСВ: 53%.
  • 20'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Фредериксен Николай нанес удар головой, но Джоэл Дроммел спокойно отбил мяч.
  • 20'
    Даса Элазар из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Витесс: 47%, ПСВ: 53%.
  • 20'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 19'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    18'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ в офсайде
  • 18'
    Вратарь парирует удар, который нанес Гакпо Коди, и мяч снова в игре
  • 18'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Мвене Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Витесс начинает контратаку
  • 15'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Икома Луис из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Жуниор Мауро
  • 15'
    Контроль мяча: Витесс: 45%, ПСВ: 55%.
  • 15'
    Витесс контролирует мяч.
  • 14'
    Захави Эран из команды ПСВ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 14'
    Виттек Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Витесс выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Как он промахнулся? Мадуэке Нони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 13'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 13'
    ПСВ начинает контратаку
  • 12'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 12'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Боскальи Оливье из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Грбич Адриан
  • 11'
    Витесс начинает контратаку
  • 11'
    Контроль мяча: Витесс: 48%, ПСВ: 52%.
  • 10'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Даса Элазар из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 10'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 10'
    Витесс контролирует мяч.
  • 9'
    Витесс выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Гётце Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 9'
    Джерон Хоувен не дал случится голу! Гётце Марио должен был забивать, но Джерон Хоувен сделал отличный сейв
  • 9'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Гётце Марио из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 8'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 8'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 7'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Жуниор Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Витесс начинает контратаку
  • 6'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Икома Луис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 6'
    Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Тезе Джордан из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Икома Луис
  • 5'
    Контроль мяча: Витесс: 24%, ПСВ: 76%.
  • 5'
    Фредериксен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Витесс пытается что-то создать.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Захави Эран первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 4'
    Джерон Хоувен не дал случится голу! Гётце Марио должен был забивать, но Джерон Хоувен сделал отличный сейв
  • 4'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони, обводя своих соперников
  • 4'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 4'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Витесс контролирует мяч.
  • 3'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 3'
    Фредериксен Николай не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 2'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 1'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Гутьеррес Эрик ошибается в защите.
  • 1'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Витесс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Витесс 0:5 ПСВ онлайн


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