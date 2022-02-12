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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Фортуна Ситтард
0' 26'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Фортуна Ситтард
1.85
3.58
4.60
Все Коэффициенты
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
7
Суслов
Томаш
21
Касанвирджо
Нерайшо
6
Дуарте
Ларос
19
Paulos
Abraham
8
Де
Леув
Михаэль
9
Ларсен
Йорген
1
Ван
Осх
Яник
2
Анга-Лётшер
Мартин
22
Самарис
Андреас
33
Сиовас
Димитрис
25
Тирпан
Микаэль
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
4
Янссен
Рул
8
Флемминг
Зиан
9
Бенсоп
Чарлисон
10
Сёнтьенс
Матс
Гронинген
4-4-2
Фортуна Ситтард
3-4-1-2

История личных встреч

Гронинген
Фортуна Ситтард

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.41
Нгонж Сириль 7 0.32
Суслов Томаш 1 0.05
Ирандуст Далехо 1 0.05
Де Леув Михаэль 1 0.05
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.05
Ван Кам Даниэль 1 0.05
Постема Романо 1 0.05
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Дуарте Ларос 0 0
Ван Хинтум Барт 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Bjorn Meijer 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.36
Флемминг Зиан 5 0.23
Ринстра Бен 2 0.09
Кокс Джордж 2 0.09
Теки Тесфальдет 1 0.05
Toshio Lake 1 0.05
Samy Baghdadi 1 0.05
Лонвейк Найджел 1 0.05
Tijjani Noslin 1 0.05
Дуарте Дерой 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 3 2
Суслов Томаш 6 0
Касанвирджо Нерайшо 3 1
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Постема Романо 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Бёйс Данни 1 0
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Paulos Abraham 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 3 1
Анга-Лётшер Мартин 4 0
Ринстра Бен 3 0
Пинту Иву 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Кокс Джордж 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Самбу Бассала 2 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
25%
4
40%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
50%
2
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
27
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
33%
5
19%
1-15
1
11%
6
22%
16-30
1
11%
1
4%
31-45
2
22%
5
19%
46-60
2
22%
4
15%
61-75
0
0%
6
22%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Пропущено

22
23
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
7
32%
4
17%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Забито

24
23
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
4
17%
5
22%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
6
25%
5
22%
61-75
5
21%
4
17%
76-90

Пропущено

31
50
16 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
5
16%
7
14%
1-15
3
10%
11
22%
16-30
8
26%
5
10%
31-45
5
16%
10
20%
46-60
5
16%
7
14%
61-75
5
16%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1
Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 1:2 22 9 3 10 36 - 45 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Гронинген 0:0 22 6 8 8 25 - 30 26
11. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
14. Гоу Эхед Иглс 21 6 4 11 21 - 34 22
15. Виллем II 21 6 3 12 21 - 40 21
16. Фортуна Ситтард 0:0 22 4 5 13 23 - 50 17
17. ПЕК Зволле 2:1 22 4 4 14 15 - 34 16
18. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
10. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
11. Гронинген 0:0 11 2 7 2 9 - 8 13
12. Камбюр 1:2 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 0:0 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 2:1 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 1:2 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 0:0 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. ПЕК Зволле 2:1 11 2 1 8 8 - 22 7
16. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
17. Фортуна Ситтард 0:0 12 1 3 8 10 - 27 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Фортуна Ситтард
1.85
3.58
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гронинген 0:0 Фортуна Ситтард онлайн


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Фортуна Ситтард

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