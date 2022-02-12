Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Фортуна Ситтард вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшная посещаемость составляет 7200 болельщиков

96' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

96' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

96' Нгонж Сириль нанес удар, мяч был парирован, но Яник ван Ош не удержал его в руках.

96' Нгонж Сириль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

96' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

94' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

93' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Семеду Лисандру нанес удар, мяч был парирован, но Петер Леувенбург не удержал его в руках.

92' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Постема Романо . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Семеду Лисандру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Касанвирджо Нерайшо получил желтую карточку от судьи

90' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

88' Лонвейк Найджел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Томаш Суслов получил желтую карточку от судьи

87' Томаш Суслов выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Матч возобновлен

86' Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Сёнтьенс Матс нанес удар, мяч был парирован, но Петер Леувенбург не удержал его в руках.

85' Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Матс , обводя своих соперников

83' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фортуна Ситтард будет все-таки засчитан.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Г О О О О Л - Сиовас Димитрис забивает с правой ноги!

82' Томаш Суслов выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Томаш Суслов оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

78' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Тактическая замена. Паулос Абрахам уходит с поля и его заменяет Эль-Ханкури Мохамед

73' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Бьорн Мейер из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

70' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Бьорн Мейер из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

69' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Дуарте Ларос пробует нанести удар издали, но Яник ван Ош держит все под контролем

67' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Паулос Абрахам из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

67' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Янссен Рул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Дуарте Ларос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Янссен Рул получил желтую карточку от судьи

60' Игрок из команды Фортуна Ситтард дергает за майку соперника. Это был Томаш Суслов

59' Удар от ворот произведет Гронинген

58' Как он промахнулся? Флемминг Зиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

58' Паулос Абрахам из команды Гронинген делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

57' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Анга-Лётшер Мартин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

50' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля