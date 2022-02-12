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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7200
Фортуна Ситтард
0'
60' Желтая карточка
Янссен Рул
0:1
82' Гол
Сиовас Димитрис
87' Желтая карточка
Суслов Томаш
90' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
90'+7

Ход матча

60'
 
Янссен Рул
68'
 
Семеду Лисандру
Бенсоп Чарлисон
74'
Нгонж Сириль
Де Леув Михаэль
 
74'
Эль-Ханкури Мохамед
Paulos Abraham
 
79'
 
Лонвейк Найджел
Янссен Рул
82'
0:1
Сиовас Димитрис
(Ринстра Бен)
83'
Постема Романо
Данкерлёй Дамил
 
87'
Суслов Томаш
 
89'
Ирандуст Далехо
Те Вирик Мик
 
90'
Касанвирджо Нерайшо
 
90'
 
Гладон Пол
Сёнтьенс Матс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
21
Касанвирджо
Нерайшо
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
1
Ван
Осх
Яник
2
Анга-Лётшер
Мартин
22
Самарис
Андреас
33
Сиовас
Димитрис
25
Тирпан
Микаэль
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
4
Янссен
Рул
8
Флемминг
Зиан
9
Бенсоп
Чарлисон
10
Сёнтьенс
Матс
Гронинген
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
3-4-1-2

История личных встреч

Гронинген
Фортуна Ситтард

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.41
Нгонж Сириль 7 0.32
Суслов Томаш 1 0.05
Ирандуст Далехо 1 0.05
Де Леув Михаэль 1 0.05
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.05
Ван Кам Даниэль 1 0.05
Постема Романо 1 0.05
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Дуарте Ларос 0 0
Ван Хинтум Барт 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Bjorn Meijer 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.36
Флемминг Зиан 5 0.23
Ринстра Бен 2 0.09
Кокс Джордж 2 0.09
Теки Тесфальдет 1 0.05
Toshio Lake 1 0.05
Сиовас Димитрис 1 0.05
Samy Baghdadi 1 0.05
Лонвейк Найджел 1 0.05
Tijjani Noslin 1 0.05
Дуарте Дерой 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 7 0
Те Вирик Мик 3 2
Касанвирджо Нерайшо 4 1
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Постема Романо 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Бёйс Данни 1 0
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Paulos Abraham 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Анга-Лётшер Мартин 4 0
Ринстра Бен 3 0
Пинту Иву 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Кокс Джордж 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Самбу Бассала 2 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
25%
4
36%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
50%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

10
27
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
30%
5
19%
1-15
1
10%
6
22%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
2
20%
5
19%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
1
10%
6
22%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Пропущено

22
23
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
7
32%
4
17%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Забито

24
24
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
4
17%
5
21%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
6
25%
5
21%
61-75
5
21%
5
21%
76-90

Пропущено

32
50
16 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
5
16%
7
14%
1-15
3
9%
11
22%
16-30
8
25%
5
10%
31-45
5
16%
10
20%
46-60
5
16%
7
14%
61-75
6
19%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1
Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
14. Гоу Эхед Иглс 21 6 4 11 21 - 34 22
15. Виллем II 21 6 3 12 21 - 40 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
18. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гронинген 0:1 Фортуна Ситтард онлайн


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