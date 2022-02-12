Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Евроборг Зрители: 7200
60' Желтая карточкаЯнссен Рул
0:1
82' ГолСиовас Димитрис
87' Желтая карточкаСуслов Томаш
90' Желтая карточкаКасанвирджо Нерайшо
Ход матча
60'
82'
0:1
87'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
40
Bjorn
Meijer
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Фортуна Ситтард
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|9
|0.41
|Нгонж Сириль
|7
|0.32
|Суслов Томаш
|1
|0.05
|Ирандуст Далехо
|1
|0.05
|Де Леув Михаэль
|1
|0.05
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.05
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.05
|Постема Романо
|1
|0.05
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Дуарте Ларос
|0
|0
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
|Bjorn Meijer
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|8 (2)
|0.36
|Флемминг Зиан
|5
|0.23
|Ринстра Бен
|2
|0.09
|Кокс Джордж
|2
|0.09
|Теки Тесфальдет
|1
|0.05
|Toshio Lake
|1
|0.05
|Сиовас Димитрис
|1
|0.05
|Samy Baghdadi
|1
|0.05
|Лонвейк Найджел
|1
|0.05
|Tijjani Noslin
|1
|0.05
|Дуарте Дерой
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|7
|0
|Те Вирик Мик
|3
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|1
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Бёйс Данни
|1
|0
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|4
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|4
|0
|Ринстра Бен
|3
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Флемминг Зиан
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Тирпан Микаэль
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
25%
4
36%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
50%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Пропущено
10
27
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
30%
5
19%
1-15
1
10%
6
22%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
2
20%
5
19%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
1
10%
6
22%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
7
32%
4
17%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
5
23%
4
17%
76-90
Забито
24
24
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
4
17%
5
21%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
6
25%
5
21%
61-75
5
21%
5
21%
76-90
Пропущено
32
50
16 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
5
16%
7
14%
1-15
3
9%
11
22%
16-30
8
25%
5
10%
31-45
5
16%
10
20%
46-60
5
16%
7
14%
61-75
6
19%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1
Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|21
|16
|3
|2
|64 - 5
|51
|2.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|21
|14
|3
|4
|50 - 19
|45
|4.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|5.
|АЗ Алкмаар
|21
|12
|3
|6
|39 - 25
|39
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|Камбюр
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Гронинген
|22
|6
|7
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Хераклес
|22
|6
|5
|11
|23 - 30
|23
|13.
|Ваалвейк
|21
|5
|7
|9
|24 - 34
|22
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|15.
|Виллем II
|21
|6
|3
|12
|21 - 40
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|ПЕК Зволле
|22
|4
|4
|14
|17 - 36
|16
|18.
|Спарта Роттердам
|21
|2
|8
|11
|16 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|1
|2
|41 - 3
|25
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|16.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|17.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|18.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Ваалвейк
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|10
|0
|2
|8
|6 - 17
|2