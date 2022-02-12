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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Слован Братислава
2:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Сеница
0'
1:0
14' Гол
Мустафич Ален
2:0
36' Гол
Божиков Васил
54'

Ход матча

14'
Мустафич Ален
(Вайсс Владимир)
1:0
36'
Божиков Васил
(Грин Эндри)
2:0
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Сеница
1.16
7.80
43.00
Все Коэффициенты
1
Хован
Адриан
18
Грнчар
Давид
4
Кашия
Гурам
29
Божиков
Васил
81
Вернон
де
Марко
20
Канкава
Джаба
16
Мустафич
Ален
21
Змрхаль
Яромир
7
Вайсс
Владимир
19
Грин
Эндри
33
Мраз
Самуэл
1
Равас
Генрих
6
Оршула
Филип
4
Павлик
Петр
28
Cyriaque
Mayounga
Ngolou
25
Анаба
Рафаэль
23
Тотка
Марко
22
Уаттара
Абдулай
17
Маулана
Эги
33
Пирошка
Юрай
88
Сулаеман
Витан
9
Ниархос
Иоаннис
Слован Братислава
4-2-3-1
Сеница
4-2-3-1

История личных встреч

Слован Братислава
Сеница

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
7.7%
15.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 5 побед

31 матч

71%
22.6%
6.4%
22 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:3
С
0:3
С
2:0
ТМС
0:0
С
2:0
С
0:3
С
1:2
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
1:3
К
1:1
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
4:1
КС
3:0
КС
1:3
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
3:2
С
0:1
С
1:0
CL
2:2
К
2:0
CL
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенти Эзекиэль 9 0.47
Змрхаль Яромир 7 0.37
Мраз Самуэл 5 0.26
Дражич Деян 4 (1) 0.21
Вайсс Владимир 3 (2) 0.16
Рабиу Ибрахим 2 0.11
Чаврич Александр 2 0.11
Грин Эндри 1 0.05
Абена Минти 1 0.05
Вернон де Марко 1 0.05
Лихи Филип 1 0.05
Божиков Васил 1 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.05
Мустафич Ален 1 0.05
Канкава Джаба 0 0
Да Силва Адлер 0 0
Медведев Юрий II 0 0
Грнчар Давид 0 0
Стрелец Давид 0 0
Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машике Элвис 7 (2) 0.35
Шумбера Шимон 3 0.15
Маулана Эги 3 0.15
Ниархос Иоаннис 2 0.1
Milan Jurdik 2 0.1
Павлик Петр 1 0.05
Оршула Филип 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 4 0
Рабиу Ибрахим 4 0
Вайсс Владимир 2 1
Вернон де Марко 3 0
Хенти Эзекиэль 2 0
Крижан Рихард 2 0
Кашия Гурам 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Грин Эндри 1 0
Грнчар Давид 1 0
Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимчак Милан 5 1
Шумбера Шимон 6 0
David Gac 4 1
Gabriel Halabrin 5 0
Tomas Egert 2 1
Milan Jurdik 3 0
Кучера Лукаш 3 0
Пирошка Юрай 1 1
Павлик Петр 2 0
Машике Элвис 2 0
Свобода Вацлав 2 0
Дуда Доминик 2 0
Бухель Якуб 2 0
Машулович Даниэль 1 0
Равас Генрих 1 0
Маулана Эги 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
7
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
3
14%
2
29%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
2
29%
31-45
5
23%
1
14%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
2
29%
76-90

Пропущено

6
15
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
4
67%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
13%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
4
25%
4
36%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
5
45%
76-90

Забито

38
18
15 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
5
13%
4
22%
1-15
4
11%
1
6%
16-30
6
16%
3
17%
31-45
7
18%
1
6%
46-60
9
24%
3
17%
61-75
7
18%
6
33%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
27%
4
15%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
33%
1
4%
61-75
2
13%
11
42%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0 Копенгаген - Слован Братислава 2:0
Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1
Сеница
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2
ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 19 14 4 1 42 - 13 46
2. Спартак Трнава 18 13 3 2 28 - 8 42
3. Ружомберок 19 9 8 2 31 - 13 35
4. ДАК 19 9 5 5 24 - 19 32
5. Жилина 19 7 6 6 31 - 25 27
6. Середь 20 7 5 8 24 - 26 26
7. Сеница 0:2 20 6 6 8 20 - 28 24
8. Тренчин 1:0 20 6 5 9 28 - 31 23
9. Земплин 20 7 2 11 19 - 28 23
10. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 20 4 5 11 22 - 39 17
11. Злате Моравце 0:0 20 3 7 10 19 - 34 16
12. Погронье 0:1 20 2 4 14 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 10 8 2 0 25 - 5 26
2. Спартак Трнава 8 6 1 1 15 - 5 19
3. ДАК 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Ружомберок 9 4 4 1 13 - 5 16
5. Середь 10 5 1 4 15 - 11 16
6. Сеница 0:2 10 4 3 3 11 - 13 15
7. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 10 4 2 4 13 - 13 14
8. Жилина 10 4 2 4 17 - 13 14
9. Тренчин 1:0 10 3 3 4 16 - 14 12
10. Земплин 10 4 0 6 12 - 15 12
11. Злате Моравце 0:0 10 1 5 4 9 - 12 8
12. Погронье 0:1 10 1 4 5 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 10 7 2 1 13 - 3 23
2. Слован Братислава 2:0 9 6 2 1 17 - 8 20
3. Ружомберок 10 5 4 1 18 - 8 19
4. ДАК 9 4 2 3 10 - 8 14
5. Жилина 9 3 4 2 14 - 12 13
6. Тренчин 1:0 10 3 2 5 12 - 17 11
7. Земплин 10 3 2 5 7 - 13 11
8. Середь 10 2 4 4 9 - 15 10
9. Сеница 0:2 10 2 3 5 9 - 15 9
10. Злате Моравце 0:0 10 2 2 6 10 - 22 8
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 10 0 3 7 9 - 26 3
12. Погронье 0:1 10 1 0 9 6 - 23 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Канкава Джаба бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Божиков Васил бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Мустафич Ален бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Сеница
1.16
7.80
43.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Слован Братислава 2:0 Сеница онлайн


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Слован Братислава
Сеница

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