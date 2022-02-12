Словакия: Суперлига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
1:0
14' ГолМустафич Ален
2:0
36' ГолБожиков Васил
Ход матча
14'
1:0
36'
2:0
18
Грнчар
Давид
19
Грин
Эндри
33
Мраз
Самуэл
23
Тотка
Марко
17
Маулана
Эги
33
Пирошка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
-
33 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Абена МинтиЗащитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Тотка МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кучера ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
-
30 Matus Repa
-
Главный тренер: Pavel Sustr
История личных встреч
Слован Братислава
Сеница
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
7.7%
15.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 5 побед
31 матч
71%
22.6%
6.4%
22 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенти Эзекиэль
|9
|0.47
|Змрхаль Яромир
|7
|0.37
|Мраз Самуэл
|5
|0.26
|Дражич Деян
|4 (1)
|0.21
|Вайсс Владимир
|3 (2)
|0.16
|Рабиу Ибрахим
|2
|0.11
|Чаврич Александр
|2
|0.11
|Грин Эндри
|1
|0.05
|Абена Минти
|1
|0.05
|Вернон де Марко
|1
|0.05
|Лихи Филип
|1
|0.05
|Божиков Васил
|1
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.05
|Мустафич Ален
|1
|0.05
|Канкава Джаба
|0
|0
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Медведев Юрий II
|0
|0
|Грнчар Давид
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машике Элвис
|7 (2)
|0.35
|Шумбера Шимон
|3
|0.15
|Маулана Эги
|3
|0.15
|Ниархос Иоаннис
|2
|0.1
|Milan Jurdik
|2
|0.1
|Павлик Петр
|1
|0.05
|Оршула Филип
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|4
|0
|Рабиу Ибрахим
|4
|0
|Вайсс Владимир
|2
|1
|Вернон де Марко
|3
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|0
|Крижан Рихард
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Грин Эндри
|1
|0
|Грнчар Давид
|1
|0
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимчак Милан
|5
|1
|Шумбера Шимон
|6
|0
|David Gac
|4
|1
|Gabriel Halabrin
|5
|0
|Tomas Egert
|2
|1
|Milan Jurdik
|3
|0
|Кучера Лукаш
|3
|0
|Пирошка Юрай
|1
|1
|Павлик Петр
|2
|0
|Машике Элвис
|2
|0
|Свобода Вацлав
|2
|0
|Дуда Доминик
|2
|0
|Бухель Якуб
|2
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Равас Генрих
|1
|0
|Маулана Эги
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
7
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
3
14%
2
29%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
2
29%
31-45
5
23%
1
14%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
2
29%
76-90
Пропущено
6
15
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
4
67%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
13%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
4
25%
4
36%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
5
45%
76-90
Забито
38
18
15 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
5
13%
4
22%
1-15
4
11%
1
6%
16-30
6
16%
3
17%
31-45
7
18%
1
6%
46-60
9
24%
3
17%
61-75
7
18%
6
33%
76-90
Пропущено
15
26
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
27%
4
15%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
33%
1
4%
61-75
2
13%
11
42%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0 Копенгаген - Слован Братислава 2:0
Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1
Сеница
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2
ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0
|19
|14
|4
|1
|42 - 13
|46
|2.
|Спартак Трнава
|18
|13
|3
|2
|28 - 8
|42
|3.
|Ружомберок
|19
|9
|8
|2
|31 - 13
|35
|4.
|ДАК
|19
|9
|5
|5
|24 - 19
|32
|5.
|Жилина
|19
|7
|6
|6
|31 - 25
|27
|6.
|Середь
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|7.
|Сеница
|0:2
|20
|6
|6
|8
|20 - 28
|24
|8.
|Тренчин
|1:0
|20
|6
|5
|9
|28 - 31
|23
|9.
|Земплин
|20
|7
|2
|11
|19 - 28
|23
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|20
|4
|5
|11
|22 - 39
|17
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|20
|3
|7
|10
|19 - 34
|16
|12.
|Погронье
|0:1
|20
|2
|4
|14
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0
|10
|8
|2
|0
|25 - 5
|26
|2.
|Спартак Трнава
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|3.
|ДАК
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Ружомберок
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|Середь
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|6.
|Сеница
|0:2
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|7.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|8.
|Жилина
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|9.
|Тренчин
|1:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 14
|12
|10.
|Земплин
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|10
|1
|5
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Погронье
|0:1
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|10
|7
|2
|1
|13 - 3
|23
|2.
|Слован Братислава
|2:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|3.
|Ружомберок
|10
|5
|4
|1
|18 - 8
|19
|4.
|ДАК
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|5.
|Жилина
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Тренчин
|1:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|7.
|Земплин
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|8.
|Середь
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Сеница
|0:2
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Злате Моравце
|0:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
|12.
|Погронье
|0:1
|10
|1
|0
|9
|6 - 23
|3