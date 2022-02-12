Словакия: Суперлига 2021-2022
5' Желтая карточкаЛачны Милош
34' Желтая карточкаСаннех Мухаммед
1:0
36' ПенальтиКадак Якуб
Ход матча
5'
34'
36'
1:0
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
16
Кадак
Якуб
71
Тучны
Адам
11
Азанго
Филип
52
Adam
Pajer
20
Dan
Ozvolda
32
Гашек
Филип
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Маду КингслиЗащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Тучны АдамНападающий
- Нападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
35 Ем РэбенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Гажи АдамНападающий
-
-
-
-
91 Matous Babka
-
Главный тренер: Juraj Ancic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Гашек ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ladji Malle
-
24 Ahmed Fofana
-
-
-
27 Ivan Straka
-
-
Главный тренер: Martin Bittengl
История личных встреч
Тренчин
Погронье
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадак Якуб
|10 (2)
|0.5
|Азанго Филип
|4
|0.2
|Ендришек Эрик
|4 (1)
|0.2
|Гажи Адам
|1
|0.05
|Лавринчик Самуэль
|1
|0.05
|Пиринен Юха
|1
|0.05
|Маду Кингсли
|1
|0.05
|Крижан Рихард
|1
|0.05
|Ем Рэбен
|1
|0.05
|Икоба Эдуви
|1
|0.05
|Тучны Адам
|1
|0.05
|Dominik Holly
|1
|0.05
|Зубайру Абдул
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Samuel Kozlovsky
|0
|0
|Rahim Ibrahim
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|6
|0.3
|Ladji Malle
|2
|0.1
|Бадоло Седрик
|2
|0.1
|Мазань Петер
|2 (1)
|0.1
|Загуменски Тимотей
|1
|0.05
|Andrej Strba
|1
|0.05
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
|Адамец Мартин
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавринчик Самуэль
|4
|1
|Ем Рэбен
|5
|0
|Пирес Келвин
|5
|0
|Кадак Якуб
|4
|0
|Пиринен Юха
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Кукучка Михал
|1
|1
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Dominik Holly
|2
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Славик Адриан
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Летенай Лукаш
|1
|0
|Икоба Эдуви
|1
|0
|Гали Абубакар
|1
|0
|Гажи Адам
|1
|0
|Rahim Ibrahim
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|5
|2
|Лачны Милош
|5
|0
|Мазань Петер
|3
|0
|Adam Pajer
|3
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Лашик Ричард
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Саннех Мухаммед
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
7%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
20%
2
9%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
5
33%
2
9%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
18%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
7
39%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
3
18%
5
28%
76-90
Забито
26
15
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
2
8%
3
20%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
6
23%
3
20%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
4
15%
4
27%
61-75
6
23%
1
7%
76-90
Пропущено
32
40
12 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
6
19%
4
10%
1-15
1
3%
4
10%
16-30
5
16%
12
30%
31-45
8
25%
5
13%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
6
19%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3 Середь - Тренчин 4:2
Тренчин - ДАК 0:1 Ружомберок - Тренчин 3:0 Тренчин - Земплин 4:2 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3 Жилина - Тренчин 1:3 Тренчин - Середь 0:0 ДАК - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 1:1 Земплин - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Злате Моравце 4:0
Погронье
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2
Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0
|19
|14
|4
|1
|42 - 13
|46
|2.
|Спартак Трнава
|18
|13
|3
|2
|28 - 8
|42
|3.
|Ружомберок
|19
|9
|8
|2
|31 - 13
|35
|4.
|ДАК
|19
|9
|5
|5
|24 - 19
|32
|5.
|Жилина
|19
|7
|6
|6
|31 - 25
|27
|6.
|Середь
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|7.
|Сеница
|0:2
|20
|6
|6
|8
|20 - 28
|24
|8.
|Тренчин
|1:0
|20
|6
|5
|9
|28 - 31
|23
|9.
|Земплин
|20
|7
|2
|11
|19 - 28
|23
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|20
|4
|5
|11
|22 - 39
|17
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|20
|3
|7
|10
|19 - 34
|16
|12.
|Погронье
|0:1
|20
|2
|4
|14
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0
|10
|8
|2
|0
|25 - 5
|26
|2.
|Спартак Трнава
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|3.
|ДАК
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Ружомберок
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|Середь
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|6.
|Сеница
|0:2
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|7.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|8.
|Жилина
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|9.
|Тренчин
|1:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 14
|12
|10.
|Земплин
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|10
|1
|5
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Погронье
|0:1
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|10
|7
|2
|1
|13 - 3
|23
|2.
|Слован Братислава
|2:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|3.
|Ружомберок
|10
|5
|4
|1
|18 - 8
|19
|4.
|ДАК
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|5.
|Жилина
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Тренчин
|1:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|7.
|Земплин
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|8.
|Середь
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Сеница
|0:2
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Злате Моравце
|0:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
|12.
|Погронье
|0:1
|10
|1
|0
|9
|6 - 23
|3