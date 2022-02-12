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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Тренчин
3:0
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
5' Желтая карточка
Лачны Милош
34' Желтая карточка
Саннех Мухаммед
1:0
35' Пенальти
Кадак Якуб
64' Желтая карточка
Маду Кингсли
2:0
70' Гол
Икоба Эдуви
79' Желтая карточка
Капор Милован
3:0
84' Гол
Икоба Эдуви
90'+2
99
Кукучка
Михал
22
Славик
Адриан
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
16
Кадак
Якуб
31
Баинович
Филип
10
Зубайру
Абдул
71
Тучны
Адам
26
Ендришек
Эрик
11
Азанго
Филип
1
Сланчик
Адриан
22
Саннех
Мухаммед
3
Капор
Милован
52
Adam
Pajer
5
Коковас
Стелиос
20
Dan
Ozvolda
11
Стайнгубел
Кристиан
32
Гашек
Филип
35
Мигалик
Ярослав
18
Благут
Патрик
31
Лачны
Милош
Тренчин
4-3-3
Погронье
4-3-3

История личных встреч

Тренчин
Погронье

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
0:3
СГБ
4:0
С
0:1
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадак Якуб 10 (2) 0.5
Азанго Филип 4 0.2
Ендришек Эрик 4 (1) 0.2
Икоба Эдуви 3 0.15
Гажи Адам 1 0.05
Лавринчик Самуэль 1 0.05
Пиринен Юха 1 0.05
Маду Кингсли 1 0.05
Крижан Рихард 1 0.05
Ем Рэбен 1 0.05
Тучны Адам 1 0.05
Dominik Holly 1 0.05
Зубайру Абдул 0 0
Шулек Мартин 0 0
Samuel Kozlovsky 0 0
Rahim Ibrahim 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 6 0.3
Ladji Malle 2 0.1
Бадоло Седрик 2 0.1
Мазань Петер 2 (1) 0.1
Загуменски Тимотей 1 0.05
Andrej Strba 1 0.05
Да Силва Адлер 0 0
Благут Патрик 0 0
Адамец Мартин 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавринчик Самуэль 4 1
Ем Рэбен 5 0
Пирес Келвин 5 0
Кадак Якуб 4 0
Пиринен Юха 3 0
Азанго Филип 3 0
Кукучка Михал 1 1
Lazar Stojsavljevic 2 0
Dominik Holly 2 0
Маду Кингсли 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Славик Адриан 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Летенай Лукаш 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Гали Абубакар 1 0
Гажи Адам 1 0
Rahim Ibrahim 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 5 2
Лачны Милош 5 0
Мазань Петер 3 0
Adam Pajer 3 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Лашик Ричард 2 0
Благут Патрик 2 0
Капор Милован 1 0
Коковас Стелиос 1 0
Саннех Мухаммед 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Andrej Strba 1 0
Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
6%
2
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
6
35%
1
17%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
3
18%
1
17%
76-90

Пропущено

15
25
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
1
7%
6
24%
31-45
5
33%
2
8%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
3
20%
6
24%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
18%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
7
39%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Забито

29
15
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
2
7%
3
20%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
7
24%
3
20%
31-45
5
17%
3
20%
46-60
5
17%
4
27%
61-75
7
24%
1
7%
76-90

Пропущено

32
43
12 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
6
19%
4
9%
1-15
1
3%
4
9%
16-30
5
16%
13
30%
31-45
8
25%
5
12%
46-60
6
19%
6
14%
61-75
6
19%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 1:3 Середь - Тренчин 4:2
Тренчин - ДАК 0:1 Ружомберок - Тренчин 3:0 Тренчин - Земплин 4:2 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3 Жилина - Тренчин 1:3 Тренчин - Середь 0:0 ДАК - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 1:1 Земплин - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Злате Моравце 4:0
Погронье
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2
Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 19 14 4 1 45 - 13 46
2. Спартак Трнава 18 13 3 2 28 - 8 42
3. Ружомберок 19 9 8 2 31 - 13 35
4. ДАК 19 9 5 5 24 - 19 32
5. Жилина 19 7 6 6 31 - 25 27
6. Середь 20 7 5 8 24 - 26 26
7. Сеница 20 6 6 8 20 - 31 24
8. Тренчин 20 6 5 9 30 - 31 23
9. Земплин 20 7 2 11 19 - 28 23
10. Татран Липтовски-Микулаш 20 4 5 11 22 - 39 17
11. Злате Моравце 20 3 7 10 19 - 34 16
12. Погронье 20 2 4 14 16 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Спартак Трнава 8 6 1 1 15 - 5 19
3. ДАК 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Ружомберок 9 4 4 1 13 - 5 16
5. Середь 10 5 1 4 15 - 11 16
6. Сеница 10 4 3 3 11 - 13 15
7. Татран Липтовски-Микулаш 10 4 2 4 13 - 13 14
8. Жилина 10 4 2 4 17 - 13 14
9. Тренчин 10 3 3 4 18 - 14 12
10. Земплин 10 4 0 6 12 - 15 12
11. Злате Моравце 10 1 5 4 9 - 12 8
12. Погронье 10 1 4 5 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 10 7 2 1 13 - 3 23
2. Слован Братислава 9 6 2 1 17 - 8 20
3. Ружомберок 10 5 4 1 18 - 8 19
4. ДАК 9 4 2 3 10 - 8 14
5. Жилина 9 3 4 2 14 - 12 13
6. Тренчин 10 3 2 5 12 - 17 11
7. Земплин 10 3 2 5 7 - 13 11
8. Середь 10 2 4 4 9 - 15 10
9. Сеница 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Злате Моравце 10 2 2 6 10 - 22 8
11. Татран Липтовски-Микулаш 10 0 3 7 9 - 26 3
12. Погронье 10 1 0 9 6 - 25 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Кадак Якуб из команды Тренчин забивает с точки!
  • Желтая карточка
    34'
    Muhammed Sanneh получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Ендришек Эрик уходит с поля. Икоба Эдуви выходит вместо него
  • Желтая карточка
    5'
    Лачны Милош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тренчин 3:0 Погронье онлайн


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