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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
Прогнозы 151
Манчестер Юнайтед 91.4% (138)
X 6% (9)
Саутгемптон 2.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Саутгемптон
1.61
4.55
6.05
Все Коэффициенты
Новости
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
39
Мактоминай
Скотт
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
7
Роналду
Криштиану
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
24
Эльюнусси
Мохамед
18
Броя
Армандо
10
Адамс
Че
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Саутгемптон

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
9:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
К
1:2
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 8 (2) 0.35
Фернандеш Бруну 7 0.3
Гринвуд Мэйсон 5 0.22
Рэшфорд Маркус 4 0.17
Фред Сантос 2 0.09
Кавани Эдинсон 2 0.09
Лингард Джесси 2 0.09
Погба Поль 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Ван де Бек Донни 1 0.04
Мактоминай Скотт 1 0.04
Санчо Джедон 1 0.04
Эланга Энтони 1 0.04
Матич Неманья 0 0
Шоу Люк 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Теллес Алекс 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.26
Броя Армандо 6 0.26
Адамс Че 5 0.22
Эльюнусси Мохамед 3 0.13
Беднарек Ян 3 0.13
Армстронг Адам 2 0.09
Уокер-Питерс Кайл 1 0.04
Ливраменто Валентино 1 0.04
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Перро Ромен 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 7 1
Фернандеш Бруну 6 0
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Роналду Криштиану 4 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 8 1
Ромеу Ориоль 6 0
Беднарек Ян 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Перро Ромен 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
20%
4
16%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
4
27%
5
20%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
2
13%
7
28%
76-90

Забито

20
12
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 15
1
5%
4
33%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
4
20%
3
25%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
8
53%
1
8%
76-90

Забито

38
28
13 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
3
8%
6
21%
1-15
4
11%
6
21%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
8
21%
3
11%
46-60
8
21%
5
18%
61-75
9
24%
4
14%
76-90

Пропущено

30
37
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
4
13%
5
14%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
6
20%
5
14%
31-45
5
17%
8
22%
46-60
2
7%
6
16%
61-75
10
33%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1
Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 23 15 6 2 60 - 19 51
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 22 10 4 8 19 - 17 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон Заявка 23 6 10 7 29 - 36 28
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас Заявка 23 5 10 8 32 - 35 25
14. Брентфорд Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
15. Лидс Заявка 22 5 8 9 27 - 43 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
8. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 15 - 26 12
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 11 2 4 5 14 - 26 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас Заявка 11 1 5 5 11 - 20 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Доброго дня всем любителям английского футбола! В 25-м туре АПЛ сразятся "МЮ" и "Саутгемптон". На LiveResult.Ru будет доступен текстовый онлайн встречи, который проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2022, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 151
Манчестер Юнайтед 91.4% (138)
X 6% (9)
Саутгемптон 2.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Саутгемптон
1.61
4.55
6.05
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Саутгемптон онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

Исход игры
Манчестер Юнайтед
90.1% (145)
Ничья
6.8% (11)
Саутгемптон
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.83% (81)
Меньше
38.17% (50)
Обе команды забьют
Да
62.6% (82)
Нет
37.4% (49)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
39.8% (64)
2:0 Манчестер Юнайтед
17.4% (28)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.8% (19)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.5% (12)
2:2 Ничья
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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Саутгемптон

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