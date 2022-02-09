Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|8 (2)
|0.35
|Фернандеш Бруну
|7
|0.3
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.22
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.17
|Фред Сантос
|2
|0.09
|Кавани Эдинсон
|2
|0.09
|Лингард Джесси
|2
|0.09
|Погба Поль
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Ван де Бек Донни
|1
|0.04
|Мактоминай Скотт
|1
|0.04
|Санчо Джедон
|1
|0.04
|Эланга Энтони
|1
|0.04
|Матич Неманья
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (3)
|0.26
|Броя Армандо
|6
|0.26
|Адамс Че
|5
|0.22
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.13
|Беднарек Ян
|3
|0.13
|Армстронг Адам
|2
|0.09
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.04
|Ливраменто Валентино
|1
|0.04
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|7
|1
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Погба Поль
|4
|1
|Шоу Люк
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Роналду Криштиану
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|8
|1
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|Беднарек Ян
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
4
22%
4
25%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
20%
4
16%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
4
27%
5
20%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
2
13%
7
28%
76-90
Забито
20
12
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 15
1
5%
4
33%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
4
20%
3
25%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
8
53%
1
8%
76-90
Забито
38
28
13 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
3
8%
6
21%
1-15
4
11%
6
21%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
8
21%
3
11%
46-60
8
21%
5
18%
61-75
9
24%
4
14%
76-90
Пропущено
30
37
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
4
13%
5
14%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
6
20%
5
14%
31-45
5
17%
8
22%
46-60
2
7%
6
16%
61-75
10
33%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1
Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|57 - 14
|60
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 31
|39
|6.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 27
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|29 - 36
|28
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 35
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|32 - 35
|25
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|27 - 43
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|25 - 38
|19
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|18.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 46
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|23 - 41
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 26
|12
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 26
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 20
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.5% (42)
Ничья
2.3% (1)
Саутгемптон
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (23)
Меньше
47.73% (21)
Обе команды забьют
Да
50% (22)
Нет
50% (22)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
38.6% (17)
2:0 Манчестер Юнайтед
27.3% (12)
1:0 Манчестер Юнайтед
18.2% (8)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.1% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!