Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Кэрроу Роуд
17' Желтая карточкаДиаш Рубен
0:1
31' ГолСтерлинг Рахим
Ход матча
17'
31'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
28
Ганн
Энгус
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Роу ДжонатанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
-
37 КаикиНападающий
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Норвич
Манчестер Сити
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|6 (2)
|0.25
|Сарджент Джош
|2
|0.08
|Айда Адам
|1
|0.04
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|Хэнли Грант
|1
|0.04
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.04
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|8 (2)
|0.32
|Марез Рияд
|7 (3)
|0.28
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.28
|Силва Бернарду
|7
|0.28
|Фоден Фил
|5
|0.2
|Гюндоган Илкай
|4
|0.16
|Родри Эрнандес
|3
|0.12
|Лапорт Эмерик
|3
|0.12
|Жезус Габриэль
|2
|0.08
|Грилиш Джек
|2
|0.08
|Диаш Рубен
|2
|0.08
|Торрес Ферран
|2
|0.08
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.04
|Стоунс Джон
|1
|0.04
|Аке Натан
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|5
|0
|Ааронс Макс
|5
|0
|Гибсон Бен
|3
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Пукки Теэму
|3
|0
|Маклин Кенни
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
22
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
29%
3
14%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
1
14%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
14%
4
18%
76-90
Пропущено
22
9
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
2
22%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
4
18%
3
33%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
5
23%
2
22%
76-90
Забито
7
33
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
29%
7
21%
1-15
1
14%
3
9%
16-30
0
0%
5
15%
31-45
1
14%
3
9%
46-60
2
29%
9
27%
61-75
1
14%
6
18%
76-90
Пропущено
24
7
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
13%
2
29%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
5
21%
1
14%
61-75
7
29%
29%
2
29%
76-90
Забито
14
55
8 В 1-м тайме 26
6 Во 2-м тайме 29
4 Забивали первыми 16
12 Не забивали 3
4
29%
10
18%
1-15
2
14%
7
13%
16-30
2
14%
9
16%
31-45
2
14%
5
9%
46-60
2
14%
14
25%
61-75
2
14%
10
18%
76-90
Пропущено
46
16
18 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 12
6
13%
4
25%
1-15
6
13%
0
0%
16-30
6
13%
1
6%
31-45
6
13%
5
31%
46-60
10
22%
2
13%
61-75
12
26%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1
Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|25
|20
|3
|2
|58 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|60 - 19
|51
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 27
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|19 - 17
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|23
|7
|12
|4
|25 - 23
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 35
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|34 - 39
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 38
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|18.
|Норвич
|0:1 Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 47
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|23 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|14.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|15 - 12
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич 0:1 Манчестер Сити
Исход игры
Норвич
2.9% (4)
Ничья
2.2% (3)
Манчестер Сити
94.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
65.15% (86)
Меньше
34.85% (46)
Обе команды забьют
Да
42.42% (56)
Нет
57.58% (76)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
29.2% (40)
0:3 Манчестер Сити
20.4% (28)
1:3 Манчестер Сити
19.7% (27)
1:2 Манчестер Сити
13.9% (19)
1:4 Манчестер Сити
5.1% (7)
0:1 Манчестер Сити
2.9% (4)
0:5 Манчестер Сити
1.5% (2)
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