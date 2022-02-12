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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
17' Желтая карточка
Диаш Рубен
0:1
31' Гол
Стерлинг Рахим
45'+1

Ход матча

17'
 
Диаш Рубен
31'
0:1
Стерлинг Рахим
(Уокер Кайл)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 137
Норвич 2.9% (4)
X 2.2% (3)
Манчестер Сити 94.9% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Манчестер Сити
18.98
7.69
1.29
Все Коэффициенты
Новости
28
Ганн
Энгус
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
8
Гилмор
Билли
20
Лис-Мелу
Пьерр
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
11
Зинченко
Александр
8
Гюндоган
Илкай
25
Фернандиньо
Фернандо
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
7
Стерлинг
Рахим
Норвич
4-3-3
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Норвич
Манчестер Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:4
ПЛ
1:6
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 6 (2) 0.25
Сарджент Джош 2 0.08
Айда Адам 1 0.04
Норманн Матиас 1 0.04
Хэнли Грант 1 0.04
Омобамиделе Эндрю 1 0.04
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 8 (2) 0.32
Марез Рияд 7 (3) 0.28
Де Брёйне Кевин 7 0.28
Силва Бернарду 7 0.28
Фоден Фил 5 0.2
Гюндоган Илкай 4 0.16
Родри Эрнандес 3 0.12
Лапорт Эмерик 3 0.12
Жезус Габриэль 2 0.08
Грилиш Джек 2 0.08
Диаш Рубен 2 0.08
Торрес Ферран 2 0.08
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 5 0
Ааронс Макс 5 0
Гибсон Бен 3 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Пукки Теэму 3 0
Маклин Кенни 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
22
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
29%
3
14%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
1
14%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
14%
4
18%
76-90

Пропущено

22
9
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
2
22%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
4
18%
3
33%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
5
23%
2
22%
76-90

Забито

7
33
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
29%
7
21%
1-15
1
14%
3
9%
16-30
0
0%
5
15%
31-45
1
14%
3
9%
46-60
2
29%
9
27%
61-75
1
14%
6
18%
76-90

Пропущено

24
7
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
13%
2
29%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
5
21%
1
14%
61-75
7
29%
29%
2
29%
76-90

Забито

14
55
8 В 1-м тайме 26
6 Во 2-м тайме 29
4 Забивали первыми 16
12 Не забивали 3
4
29%
10
18%
1-15
2
14%
7
13%
16-30
2
14%
9
16%
31-45
2
14%
5
9%
46-60
2
14%
14
25%
61-75
2
14%
10
18%
76-90

Пропущено

46
16
18 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 12
6
13%
4
25%
1-15
6
13%
0
0%
16-30
6
13%
1
6%
31-45
6
13%
5
31%
46-60
10
22%
2
13%
61-75
12
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1
Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 25 20 3 2 58 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 23 15 6 2 60 - 19 51
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 24 11 7 6 38 - 32 40
5. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 22 10 4 8 19 - 17 34
9. Брайтон Заявка 23 7 12 4 25 - 23 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич 0:1 Заявка 24 4 5 15 14 - 47 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 6 2 4 19 - 16 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
14. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
15. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич 0:1 Заявка 13 2 3 8 8 - 22 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 12 4 7 1 15 - 12 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич 0:1 Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 45'
    С левого флага навесил Гюндоган со штрафного на дальнюю штангу, но здесь Ганн на выходе забрал мяч в руки.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал одну минуту к времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Ушел от соперника по флангу Уокер и прострелил на ближнюю штангу, но здесь в падении головой Гибсон вынес на угловой.
  • 43'
    Пауза в матче. После подачи с фланга от Зинченко мяч угодил в голову Ааронсу и отправил защитника в нокаут. 
  • 42'
    Зацепился за мяч в штрафной соперника Фоден и сбросил тут же на дальнюю штангу, но здесь Ганн на выходе не дал пробить Гюндогану.
  • Офсайд
    41'
    Мог Силва убегать в штрафную соперника после паса от Фернандиньо, но оказался португалец в офсайде.
  • 40'
    С правого фланга навес исполнял Марез на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Хэнли и вынес его подальше от ворот.
  • 39'
    Прорывался к воротам Сарджент и отдал пас в штрафную на Пукки, но на выходе Эдерсон забрал мяч в руки.
  • 38'
    Пробивал с лету Зинченко из пределов штрафной после заброса от Фернандиньо, но мяч полетел крайне неточно.
  • Угловой
    37'
    Мягко забросил Зинченко в штрафную на Гюндогана, но того опередил Гилмор и головой вынес сферу на угловой.
  • 36'
    На чужой половине поля Стерлинг получил по ногам от Гибсона. Штрафной удар исполнять будут "горожане".
  • 35'
    После паса от Силвы пробивал по воротам с острого угла Марез, но мяч голкипер отбил кулаком в сторону.
  • 34'
    Отличный пас вырезал Рашица на линию штрафной, где пробил по воротам Маклин, но мяч полетел крайне неточно.
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Рахим Стерлинг! Подхватил мяч на линии чужой штрафной Стерлинг после паса от Уокера, расшатал финтами защитника и пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.
  • 32'
    Убежал по флангу Ааронс и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог поддержать эту атаку.
  • 31'
    С угла поля навес исполнял Сарджент в центр штрафной, но здесь Аке выиграл верх и вынес мяч подальше.
  • 30'
    Ушел от соперника Зинченко по флангу и прострелил вдоль ворот, но на выходе Ганн перехватил сферу.
  • 29'
    Получил по ногам в центре поля Фернандиньо в подкате от Маклина. Штрафной удар исполнять будут "горожане".
  • 28'
    Убежал Марез по флангу и прострелил в центр штрафной, но здесь спокойно головой вынес мяч в аут Гибсон.
  • 27'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Ааронс. Потребуется ему помощь медиков.
  • Опасный момент
    26'
    Пробивал в одно касание Стерлинг после прострела с фланга от Зинченко, но ногой отбил мяч в сторону Ганн.
  • 25'
    С левого фланга прострелил в штрафную соперника Зинченко на ход Силве, но тому пробить по воротам не позволил Гилмор.
  • 24'
    Дальний заброс исполнял Лис-Мелу в штрафную, но здесь Аке головой вынес снаряд за пределы поля.
  • 23'
    С фланга навесил в центр штрафной Уокер. Здесь пытался пробить головой Фоден, но проиграл борьбу за мяч Хэнли.
  • 22'
    Подобрал мяч на фланге Рашица, сместился к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч застрял в ногах защитников.
  • Опасный момент
    21'
    После навеса с угла поля пробивал головой Хэнли. Мяч полетел точно в нижний угол, но выручила гостей сейчас штанга.
  • Угловой
    20'
    Прорывался по флангу Пукки и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Аке полетел на угловой.
  • Желтая карточка
    19'
    Диаш откровенно грубо сбивал соперника в центре поля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 18'
    С фланга Стерлинг подал в штрафную на Мареза, но тот не смог пробить в борьбе с двумя защитниками. 
  • 17'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Манчестер Сити", но пройти массированную оборону соперника пока не удается.
  • 16'
    Прорывался по флангу Уокер и отдал пас в центр на Силву, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Хэнли.
  • 15'
    С правого фланга подавал в штрафную соперника Силва, но на дальней штанге не успел подставить ногу Зинченко.
  • 14'
    Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Уокер на Стерлинга, но тот в борьбе с защитником подыграл себе рукой.
  • 13'
    Мог убегать на ворота соперника Пукки после заброса от Гилмора, но в борьбе против Диаша нарушил он правила.
  • 12'
    Прорвался в атаку по флангу Уильямс и отдал в штрафную на Пукки, который пробил в ближний угол, но Эдерсон без труда справился.
  • 11'
    Сместился с правого фланга в центр штрафной Сарджент и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 10'
    По флангу забросил Диаш на ход Уокеру, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
  • 9'
    Прорвался по левой бровке Зинченко и подал в центр штрафной, где пробил головой Гюндоган, но мяч оказался точно в руках Ганна.
  • 8'
    Перехватил мяч в центре поля Гилмор и тут же забросил вперед на Пукки, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
  • 7'
    Диагональный пас исполнял Аке в штрафную на Фодена, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
  • Опасный момент
    6'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Фернандиньо на Силву, который обыграл финтом защитника и пробил в дальний нижний угол. Сфера угодила в штангу и оказалась в руках вратаря.
  • Офсайд
    5'
    Забрасывал Марез в штрафную соперника, куда ворвался Фоден и со второй попытки вколотил мяч в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.
  • 4'
    С левого фланга Зинченко забросил в штрафную на Стерлинга, который пробил в касание, но угодил в спину защитнику.
  • 3'
    Прорывался по флангу на скорости Маклин и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Норвич 0:1 Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Норвич 0:1 Манчестер Сити

Исход игры
Норвич
2.9% (4)
Ничья
2.2% (3)
Манчестер Сити
94.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
65.15% (86)
Меньше
34.85% (46)
Обе команды забьют
Да
42.42% (56)
Нет
57.58% (76)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
29.2% (40)
0:3 Манчестер Сити
20.4% (28)
1:3 Манчестер Сити
19.7% (27)
1:2 Манчестер Сити
13.9% (19)
1:4 Манчестер Сити
5.1% (7)
0:1 Манчестер Сити
2.9% (4)
0:5 Манчестер Сити
1.5% (2)
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Норвич
Манчестер Сити

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