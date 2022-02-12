Зацепился за мяч в штрафной соперника Фоден и сбросил тут же на дальнюю штангу, но здесь Ганн на выходе не дал пробить Гюндогану.

Пауза в матче. После подачи с фланга от Зинченко мяч угодил в голову Ааронсу и отправил защитника в нокаут.

Ушел от соперника по флангу Уокер и прострелил на ближнюю штангу, но здесь в падении головой Гибсон вынес на угловой.

Судья компенсировал одну минуту к времени первого тайма.

С левого флага навесил Гюндоган со штрафного на дальнюю штангу, но здесь Ганн на выходе забрал мяч в руки.

41' Мог Силва убегать в штрафную соперника после паса от Фернандиньо, но оказался португалец в офсайде.

40' С правого фланга навес исполнял Марез на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Хэнли и вынес его подальше от ворот.

39' Прорывался к воротам Сарджент и отдал пас в штрафную на Пукки, но на выходе Эдерсон забрал мяч в руки.

38' Пробивал с лету Зинченко из пределов штрафной после заброса от Фернандиньо, но мяч полетел крайне неточно.

37' Мягко забросил Зинченко в штрафную на Гюндогана, но того опередил Гилмор и головой вынес сферу на угловой.

36' На чужой половине поля Стерлинг получил по ногам от Гибсона. Штрафной удар исполнять будут "горожане".

35' После паса от Силвы пробивал по воротам с острого угла Марез, но мяч голкипер отбил кулаком в сторону.

34' Отличный пас вырезал Рашица на линию штрафной, где пробил по воротам Маклин, но мяч полетел крайне неточно.

33' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Рахим Стерлинг! Подхватил мяч на линии чужой штрафной Стерлинг после паса от Уокера, расшатал финтами защитника и пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.

32' Убежал по флангу Ааронс и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог поддержать эту атаку.

31' С угла поля навес исполнял Сарджент в центр штрафной, но здесь Аке выиграл верх и вынес мяч подальше.

30' Ушел от соперника Зинченко по флангу и прострелил вдоль ворот, но на выходе Ганн перехватил сферу.

29' Получил по ногам в центре поля Фернандиньо в подкате от Маклина. Штрафной удар исполнять будут "горожане".

28' Убежал Марез по флангу и прострелил в центр штрафной, но здесь спокойно головой вынес мяч в аут Гибсон.

27' Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Ааронс. Потребуется ему помощь медиков.

26' Пробивал в одно касание Стерлинг после прострела с фланга от Зинченко, но ногой отбил мяч в сторону Ганн.

25' С левого фланга прострелил в штрафную соперника Зинченко на ход Силве, но тому пробить по воротам не позволил Гилмор.

24' Дальний заброс исполнял Лис-Мелу в штрафную, но здесь Аке головой вынес снаряд за пределы поля.

23' С фланга навесил в центр штрафной Уокер. Здесь пытался пробить головой Фоден, но проиграл борьбу за мяч Хэнли.

22' Подобрал мяч на фланге Рашица, сместился к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч застрял в ногах защитников.

21' После навеса с угла поля пробивал головой Хэнли. Мяч полетел точно в нижний угол, но выручила гостей сейчас штанга.

20' Прорывался по флангу Пукки и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Аке полетел на угловой.

19' Диаш откровенно грубо сбивал соперника в центре поля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

18' С фланга Стерлинг подал в штрафную на Мареза, но тот не смог пробить в борьбе с двумя защитниками.

17' Долго катают мяч в центре поля игроки "Манчестер Сити", но пройти массированную оборону соперника пока не удается.

16' Прорывался по флангу Уокер и отдал пас в центр на Силву, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Хэнли.

15' С правого фланга подавал в штрафную соперника Силва, но на дальней штанге не успел подставить ногу Зинченко.

14' Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Уокер на Стерлинга, но тот в борьбе с защитником подыграл себе рукой.

13' Мог убегать на ворота соперника Пукки после заброса от Гилмора, но в борьбе против Диаша нарушил он правила.

12' Прорвался в атаку по флангу Уильямс и отдал в штрафную на Пукки, который пробил в ближний угол, но Эдерсон без труда справился.

11' Сместился с правого фланга в центр штрафной Сарджент и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

10' По флангу забросил Диаш на ход Уокеру, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

9' Прорвался по левой бровке Зинченко и подал в центр штрафной, где пробил головой Гюндоган, но мяч оказался точно в руках Ганна.

8' Перехватил мяч в центре поля Гилмор и тут же забросил вперед на Пукки, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

7' Диагональный пас исполнял Аке в штрафную на Фодена, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

6' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Фернандиньо на Силву, который обыграл финтом защитника и пробил в дальний нижний угол. Сфера угодила в штангу и оказалась в руках вратаря.

5' Забрасывал Марез в штрафную соперника, куда ворвался Фоден и со второй попытки вколотил мяч в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.

4' С левого фланга Зинченко забросил в штрафную на Стерлинга, который пробил в касание, но угодил в спину защитнику.

3' Прорывался по флангу на скорости Маклин и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.