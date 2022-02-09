Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кэрроу Роуд
История личных встреч
Норвич
Манчестер Сити
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|6 (2)
|0.26
|Сарджент Джош
|2
|0.09
|Айда Адам
|1
|0.04
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|Хэнли Грант
|1
|0.04
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.04
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|7 (3)
|0.29
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.29
|Силва Бернарду
|7
|0.29
|Стерлинг Рахим
|7 (2)
|0.29
|Фоден Фил
|5
|0.21
|Гюндоган Илкай
|4
|0.17
|Родри Эрнандес
|3
|0.13
|Лапорт Эмерик
|3
|0.13
|Жезус Габриэль
|2
|0.08
|Грилиш Джек
|2
|0.08
|Диаш Рубен
|2
|0.08
|Торрес Ферран
|2
|0.08
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.04
|Стоунс Джон
|1
|0.04
|Аке Натан
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|5
|0
|Ааронс Макс
|5
|0
|Гибсон Бен
|3
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Пукки Теэму
|3
|0
|Маклин Кенни
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Диаш Рубен
|4
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
22
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
29%
3
14%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
1
14%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
14%
4
18%
76-90
Пропущено
22
9
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
2
22%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
4
18%
3
33%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
5
23%
2
22%
76-90
Забито
7
33
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
29%
7
21%
1-15
1
14%
3
9%
16-30
0
0%
5
15%
31-45
1
14%
3
9%
46-60
2
29%
9
27%
61-75
1
14%
6
18%
76-90
Пропущено
24
7
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
13%
2
29%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
5
21%
1
14%
61-75
7
29%
29%
2
29%
76-90
Забито
14
55
8 В 1-м тайме 26
6 Во 2-м тайме 29
4 Забивали первыми 16
12 Не забивали 3
4
29%
10
18%
1-15
2
14%
7
13%
16-30
2
14%
9
16%
31-45
2
14%
5
9%
46-60
2
14%
14
25%
61-75
2
14%
10
18%
76-90
Пропущено
46
16
18 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 12
6
13%
4
25%
1-15
6
13%
0
0%
16-30
6
13%
1
6%
31-45
6
13%
5
31%
46-60
10
22%
2
13%
61-75
12
26%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1
Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|57 - 14
|60
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 31
|39
|6.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 27
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|29 - 36
|28
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 35
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|32 - 35
|25
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|27 - 43
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|25 - 38
|19
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|18.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 46
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|23 - 41
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 26
|12
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 26
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 20
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич - Манчестер Сити
Исход игры
Норвич
2.6% (1)
Ничья
2.6% (1)
Манчестер Сити
94.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (27)
Меньше
28.95% (11)
Обе команды забьют
Да
57.89% (22)
Нет
42.11% (16)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
31.6% (12)
0:2 Манчестер Сити
23.7% (9)
1:2 Манчестер Сити
18.4% (7)
0:3 Манчестер Сити
13.2% (5)
1:4 Манчестер Сити
5.3% (2)
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