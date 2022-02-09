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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
Прогнозы 39
Норвич 2.6% (1)
X 2.6% (1)
Манчестер Сити 94.9% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Манчестер Сити
19.18
8.50
1.19
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Норвич
Манчестер Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:4
ПЛ
1:6
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 6 (2) 0.26
Сарджент Джош 2 0.09
Айда Адам 1 0.04
Норманн Матиас 1 0.04
Хэнли Грант 1 0.04
Омобамиделе Эндрю 1 0.04
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 7 (3) 0.29
Де Брёйне Кевин 7 0.29
Силва Бернарду 7 0.29
Стерлинг Рахим 7 (2) 0.29
Фоден Фил 5 0.21
Гюндоган Илкай 4 0.17
Родри Эрнандес 3 0.13
Лапорт Эмерик 3 0.13
Жезус Габриэль 2 0.08
Грилиш Джек 2 0.08
Диаш Рубен 2 0.08
Торрес Ферран 2 0.08
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 5 0
Ааронс Макс 5 0
Гибсон Бен 3 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Пукки Теэму 3 0
Маклин Кенни 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 4 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
22
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
29%
3
14%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
1
14%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
14%
4
18%
76-90

Пропущено

22
9
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
2
22%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
4
18%
3
33%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
5
23%
2
22%
76-90

Забито

7
33
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
29%
7
21%
1-15
1
14%
3
9%
16-30
0
0%
5
15%
31-45
1
14%
3
9%
46-60
2
29%
9
27%
61-75
1
14%
6
18%
76-90

Пропущено

24
7
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
13%
2
29%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
5
21%
1
14%
61-75
7
29%
29%
2
29%
76-90

Забито

14
55
8 В 1-м тайме 26
6 Во 2-м тайме 29
4 Забивали первыми 16
12 Не забивали 3
4
29%
10
18%
1-15
2
14%
7
13%
16-30
2
14%
9
16%
31-45
2
14%
5
9%
46-60
2
14%
14
25%
61-75
2
14%
10
18%
76-90

Пропущено

46
16
18 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 12
6
13%
4
25%
1-15
6
13%
0
0%
16-30
6
13%
1
6%
31-45
6
13%
5
31%
46-60
10
22%
2
13%
61-75
12
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1
Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон Заявка 23 6 10 7 29 - 36 28
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
13. Кристал Пэлас Заявка 23 5 10 8 32 - 35 25
14. Брентфорд Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
15. Лидс Заявка 22 5 8 9 27 - 43 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 15 - 26 12
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 11 2 4 5 14 - 26 10
14. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас Заявка 11 1 5 5 11 - 20 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2022, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Норвич 2.6% (1)
    X 2.6% (1)
    Манчестер Сити 94.9% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвич
    Ничья
    Манчестер Сити
    19.18
    8.50
    1.19
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Норвич - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Норвич - Манчестер Сити

    Исход игры
    Норвич
    2.6% (1)
    Ничья
    2.6% (1)
    Манчестер Сити
    94.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.05% (27)
    Меньше
    28.95% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (22)
    Нет
    42.11% (16)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    31.6% (12)
    0:2 Манчестер Сити
    23.7% (9)
    1:2 Манчестер Сити
    18.4% (7)
    0:3 Манчестер Сити
    13.2% (5)
    1:4 Манчестер Сити
    5.3% (2)
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    Норвич
    Манчестер Сити

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