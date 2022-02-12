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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Кристал Пэлас
0' 9'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 133
Брентфорд 30.1% (40)
X 51.1% (68)
Кристал Пэлас 18.8% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Кристал Пэлас
3.00
3.05
3.01
Все Коэффициенты
Новости
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
12
Хьюз
Уилл
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
Брентфорд
3-5-2
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Кристал Пэлас

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 6 (2) 0.24
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.12
Висса Йоан 3 0.12
Каньос Серхи 2 0.08
Генри Рико 2 0.08
Янельт Витали 2 0.08
Норгор Кристиан 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 7 0.29
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.25
Заха Уилфрид 6 (2) 0.25
Бентеке Кристиан 4 0.17
Олисе Майкл 2 0.08
Шлупп Джеффри 2 0.08
Гехи Марк 2 0.08
Айю Джордан 1 0.04
Матета Жан-Филипп 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 6 0
Тони Айвен 5 0
Каньос Серхи 5 0
Янссон Понтус 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Айер Кристоффер 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Бех Мадс 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 6 0
Галлахер Конор 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
2
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
3
16%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Забито

13
21
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
3
23%
2
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
15%
8
38%
76-90

Пропущено

22
15
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
18%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
7
32%
6
40%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
27%
2
13%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Забито

27
33
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
3
11%
4
12%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
3
11%
5
15%
46-60
4
15%
8
24%
61-75
7
26%
10
30%
76-90

Пропущено

39
34
20 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
6
15%
4
12%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
9
23%
11
32%
31-45
4
10%
2
6%
46-60
9
23%
4
12%
61-75
6
15%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1
Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 23 15 6 2 60 - 19 51
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 24 11 7 6 38 - 32 40
5. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 22 10 4 8 19 - 17 34
9. Брайтон 0:0 Заявка 23 6 13 4 23 - 23 31
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд 0:0 Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс 0:0 Заявка 23 5 9 9 27 - 43 24
16. Эвертон 0:0 Заявка 22 5 5 12 25 - 38 20
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд 0:0 Заявка 23 4 4 15 23 - 41 16
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 6 2 4 19 - 16 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Брайтон 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
13. Брентфорд 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Эвертон 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
16. Лидс 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 2 8 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон 0:0 Заявка 12 3 8 1 13 - 12 17
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Лидс 0:0 Заявка 12 2 5 5 14 - 26 11
13. Брентфорд 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд 0:0 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон 0:0 Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Брентфорд 30.1% (40)
X 51.1% (68)
Кристал Пэлас 18.8% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Кристал Пэлас
3.00
3.05
3.01
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Где смотреть матч Брентфорд 0:0 Кристал Пэлас онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Брентфорд
30.1% (40)
Ничья
51.1% (68)
Кристал Пэлас
18.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
33.08% (43)
Меньше
66.92% (87)
Обе команды забьют
Да
79.23% (103)
Нет
20.77% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (60)
2:1 Брентфорд
15% (20)
1:0 Брентфорд
11.3% (15)
1:2 Кристал Пэлас
9.8% (13)
0:1 Кристал Пэлас
6% (8)
2:2 Ничья
4.5% (6)
2:0 Брентфорд
2.3% (3)
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