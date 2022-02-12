Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
11
Висса
Йоан
12
Хьюз
Уилл
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
-
29 Бех МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Эзе ЭберечиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брентфорд
Кристал Пэлас
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|6 (2)
|0.24
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.12
|Висса Йоан
|3
|0.12
|Каньос Серхи
|2
|0.08
|Генри Рико
|2
|0.08
|Янельт Витали
|2
|0.08
|Норгор Кристиан
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Расмуссен Мадс
|1
|0.04
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|7
|0.29
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.25
|Заха Уилфрид
|6 (2)
|0.25
|Бентеке Кристиан
|4
|0.17
|Олисе Майкл
|2
|0.08
|Шлупп Джеффри
|2
|0.08
|Гехи Марк
|2
|0.08
|Айю Джордан
|1
|0.04
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.04
|Томкинс Джеймс
|1
|0.04
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Тони Айвен
|5
|0
|Каньос Серхи
|5
|0
|Янссон Понтус
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Айер Кристоффер
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Бех Мадс
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Галлахер Конор
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
2
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
2
17%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
3
16%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Забито
13
21
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
3
23%
2
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
15%
8
38%
76-90
Пропущено
22
15
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
18%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
7
32%
6
40%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
27%
2
13%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Забито
27
33
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
3
11%
4
12%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
3
11%
5
15%
46-60
4
15%
8
24%
61-75
7
26%
10
30%
76-90
Пропущено
39
34
20 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
6
15%
4
12%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
9
23%
11
32%
31-45
4
10%
2
6%
46-60
9
23%
4
12%
61-75
6
15%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1
Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|57 - 14
|60
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|60 - 19
|51
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 27
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|19 - 17
|34
|9.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|23
|6
|13
|4
|23 - 23
|31
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 35
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|34 - 39
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|23
|5
|9
|9
|27 - 43
|24
|16.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|22
|5
|5
|12
|25 - 38
|20
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|18.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 46
|17
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|23
|4
|4
|15
|23 - 41
|16
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|13.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Лидс
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|12
|3
|8
|1
|13 - 12
|17
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Лидс
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 26
|11
|13.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Брентфорд
30.1% (40)
Ничья
51.1% (68)
Кристал Пэлас
18.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
33.08% (43)
Меньше
66.92% (87)
Обе команды забьют
Да
79.23% (103)
Нет
20.77% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (60)
2:1 Брентфорд
15% (20)
1:0 Брентфорд
11.3% (15)
1:2 Кристал Пэлас
9.8% (13)
0:1 Кристал Пэлас
6% (8)
2:2 Ничья
4.5% (6)
2:0 Брентфорд
2.3% (3)
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