Олимпиада 2022
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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
Прогнозы 39
Брентфорд 33.3% (13)
X 41% (16)
Кристал Пэлас 25.6% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Кристал Пэлас
2.77
3.28
2.98
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Брентфорд
Кристал Пэлас

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 6 (2) 0.25
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.13
Висса Йоан 3 0.13
Каньос Серхи 2 0.08
Генри Рико 2 0.08
Янельт Витали 2 0.08
Норгор Кристиан 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 7 0.3
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.26
Заха Уилфрид 6 (2) 0.26
Бентеке Кристиан 4 0.17
Олисе Майкл 2 0.09
Шлупп Джеффри 2 0.09
Гехи Марк 2 0.09
Айю Джордан 1 0.04
Матета Жан-Филипп 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 6 0
Тони Айвен 5 0
Каньос Серхи 5 0
Янссон Понтус 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Айер Кристоффер 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Бех Мадс 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 6 0
Галлахер Конор 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
2
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
3
16%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Забито

13
21
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
3
23%
2
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
15%
8
38%
76-90

Пропущено

22
15
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
18%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
7
32%
6
40%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
27%
2
13%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Забито

27
33
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
3
11%
4
12%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
3
11%
5
15%
46-60
4
15%
8
24%
61-75
7
26%
10
30%
76-90

Пропущено

39
34
20 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
6
15%
4
12%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
9
23%
11
32%
31-45
4
10%
2
6%
46-60
9
23%
4
12%
61-75
6
15%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1
Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон Заявка 23 6 10 7 29 - 36 28
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
13. Кристал Пэлас Заявка 23 5 10 8 32 - 35 25
14. Брентфорд Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
15. Лидс Заявка 22 5 8 9 27 - 43 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 15 - 26 12
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 11 2 4 5 14 - 26 10
14. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас Заявка 11 1 5 5 11 - 20 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2022, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Брентфорд 33.3% (13)
    X 41% (16)
    Кристал Пэлас 25.6% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.77
    3.28
    2.98
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брентфорд - Кристал Пэлас онлайн


    Прогнозы на матч Брентфорд - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Брентфорд
    32.5% (13)
    Ничья
    42.5% (17)
    Кристал Пэлас
    25% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (15)
    Меньше
    62.5% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (16)
    1:2 Кристал Пэлас
    17.5% (7)
    2:1 Брентфорд
    17.5% (7)
    1:0 Брентфорд
    10% (4)
    0:1 Кристал Пэлас
    5% (2)
    2:0 Брентфорд
    5% (2)
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    Брентфорд
    Кристал Пэлас

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