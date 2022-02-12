Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Гудисон Парк
Ход матча
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
17
Айуоби
Алекс
43
Клих
Матеуш
10
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Алли ДелеПолузащитник
-
20 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бейт ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Кенне НоанПолузащитник
- Нападающий
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Лидс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.24
|Ришарлисон
|4
|0.19
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.14
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.14
|Дукуре Абдулай
|2
|0.1
|Гордон Энтони
|2
|0.1
|Кин Майкл
|1
|0.05
|Айуоби Алекс
|1
|0.05
|Рондон Саломон
|1
|0.05
|Дэвис Том
|1
|0.05
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.05
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|8 (3)
|0.36
|Харрисон Джек
|4
|0.18
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.18
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.09
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.09
|Льоренте Диего
|2
|0.09
|Эйлинг Люк
|1
|0.05
|Клих Матеуш
|1
|0.05
|Даллас Стюарт
|1
|0.05
|Робертс Тайлер
|1
|0.05
|Гелхардт Джо
|1
|0.05
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Аллан Маркес
|4
|0
|Годфри Бен
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Родриго
|6
|0
|Льоренте Диего
|6
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Даллас Стюарт
|4
|0
|Рафинья Диас
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Джеймс Дэниэл
|3
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Форшоу Адам
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Кох Робин
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Гелхардт Джо
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
7%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
6
40%
2
14%
76-90
Пропущено
17
26
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
18%
2
8%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
2
12%
6
23%
31-45
1
6%
9
35%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
5
29%
29%
2
8%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
5
42%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
16%
5
31%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
3
16%
3
19%
76-90
Забито
27
28
7 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
1
4%
3
11%
1-15
3
11%
5
18%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
6
22%
4
14%
46-60
8
30%
30%
4
14%
61-75
6
22%
7
25%
76-90
Пропущено
36
42
17 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
3
8%
3
7%
1-15
6
17%
7
17%
16-30
8
22%
7
17%
31-45
3
8%
13
31%
46-60
8
22%
7
17%
61-75
8
22%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1
Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0
Лидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0
Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|57 - 14
|60
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|60 - 19
|51
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 27
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|19 - 17
|34
|9.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|23
|6
|13
|4
|23 - 23
|31
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 35
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|34 - 39
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|23
|5
|9
|9
|27 - 43
|24
|16.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|22
|5
|5
|12
|25 - 38
|20
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|18.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 46
|17
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|23
|4
|4
|15
|23 - 41
|16
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|13.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Лидс
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|12
|3
|8
|1
|13 - 12
|17
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Лидс
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 26
|11
|13.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Лидс
Исход игры
Эвертон
71.3% (97)
Ничья
19.9% (27)
Лидс
8.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (75)
Меньше
41.86% (54)
Обе команды забьют
Да
74.42% (96)
Нет
25.58% (33)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
40.4% (55)
1:0 Эвертон
16.9% (23)
1:1 Ничья
15.4% (21)
2:0 Эвертон
6.6% (9)
1:2 Лидс
5.1% (7)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:1 Эвертон
2.9% (4)
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