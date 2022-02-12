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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Лидс
0' 9'

Ход матча

9'
 
Фур-Хьельде Лео
Даллас Стюарт

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 136
Эвертон 71.3% (97)
X 19.9% (27)
Лидс 8.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Лидс
2.70
3.80
3.13
Все Коэффициенты
Новости
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
2
Кенни
Джонджо
24
Гордон
Энтони
6
Аллан
Маркес
30
Ван
де
Бек
Донни
17
Айуоби
Алекс
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
15
Даллас
Стюарт
43
Клих
Матеуш
5
Кох
Робин
10
Рафинья
Диас
19
Морено
Родриго
22
Харрисон
Джек
20
Джеймс
Дэниэл
Эвертон
4-4-2
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Лидс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ТМК
2:0
КЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.24
Ришарлисон 4 0.19
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.14
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.14
Дукуре Абдулай 2 0.1
Гордон Энтони 2 0.1
Кин Майкл 1 0.05
Айуоби Алекс 1 0.05
Рондон Саломон 1 0.05
Дэвис Том 1 0.05
Брэнтуэйт Джерред 1 0.05
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 8 (3) 0.36
Харрисон Джек 4 0.18
Джеймс Дэниэл 4 0.18
Бэмфорд Патрик 2 0.09
Морено Родриго 2 (1) 0.09
Льоренте Диего 2 0.09
Эйлинг Люк 1 0.05
Клих Матеуш 1 0.05
Даллас Стюарт 1 0.05
Робертс Тайлер 1 0.05
Гелхардт Джо 1 0.05
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Аллан Маркес 4 0
Годфри Бен 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Родриго 6 0
Льоренте Диего 6 0
Робертс Тайлер 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Даллас Стюарт 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Джеймс Дэниэл 3 0
Клих Матеуш 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Гелхардт Джо 2 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
7%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
6
40%
2
14%
76-90

Пропущено

17
26
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
18%
2
8%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
2
12%
6
23%
31-45
1
6%
9
35%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
5
29%
29%
2
8%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
5
42%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
16%
5
31%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Забито

27
28
7 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
1
4%
3
11%
1-15
3
11%
5
18%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
6
22%
4
14%
46-60
8
30%
30%
4
14%
61-75
6
22%
7
25%
76-90

Пропущено

36
42
17 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
3
8%
3
7%
1-15
6
17%
7
17%
16-30
8
22%
7
17%
31-45
3
8%
13
31%
46-60
8
22%
7
17%
61-75
8
22%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1
Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0
Лидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0
Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 23 15 6 2 60 - 19 51
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 24 11 7 6 38 - 32 40
5. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 22 10 4 8 19 - 17 34
9. Брайтон 0:0 Заявка 23 6 13 4 23 - 23 31
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд 0:0 Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс 0:0 Заявка 23 5 9 9 27 - 43 24
16. Эвертон 0:0 Заявка 22 5 5 12 25 - 38 20
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд 0:0 Заявка 23 4 4 15 23 - 41 16
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 6 2 4 19 - 16 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Брайтон 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
13. Брентфорд 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Эвертон 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
16. Лидс 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 2 8 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон 0:0 Заявка 12 3 8 1 13 - 12 17
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Лидс 0:0 Заявка 12 2 5 5 14 - 26 11
13. Брентфорд 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд 0:0 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон 0:0 Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Эвертон 71.3% (97)
X 19.9% (27)
Лидс 8.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Лидс
2.70
3.80
3.13
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эвертон 0:0 Лидс онлайн


Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Лидс

Исход игры
Эвертон
71.3% (97)
Ничья
19.9% (27)
Лидс
8.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (75)
Меньше
41.86% (54)
Обе команды забьют
Да
74.42% (96)
Нет
25.58% (33)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
40.4% (55)
1:0 Эвертон
16.9% (23)
1:1 Ничья
15.4% (21)
2:0 Эвертон
6.6% (9)
1:2 Лидс
5.1% (7)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:1 Эвертон
2.9% (4)
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