Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Викарадж Роад
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
13 Владение мячом, % 87
Владение мячом
21
Фемения
Кико
14
Камара
Ассан
33
Куцка
Юрай
39
Каембе
Эдо
14
Лаллана
Адам
15
Модер
Якуб
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Уотфорд
Брайтон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|8
|0.35
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.22
|Сарр Исмаила
|5
|0.22
|Педро Жоао
|2
|0.09
|Эрнандес Хуан
|2
|0.09
|Куцка Юрай
|1
|0.04
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|7 (1)
|0.3
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.17
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.17
|Уэлбек Данни
|3
|0.13
|Мвепу Энок
|1
|0.04
|Даффи Шейн
|1
|0.04
|Уэбстер Адам
|1
|0.04
|Бёрн Дэн
|1
|0.04
|Модер Якуб
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|7
|1
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Самир Каэтано
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|0
|Даффи Шейн
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
7
54%
76-90
Пропущено
23
12
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
9%
3
25%
1-15
5
22%
3
25%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
3
25%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
1
11%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Забито
25
22
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
12%
2
9%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
6
24%
3
14%
61-75
9
36%
8
36%
76-90
Пропущено
39
24
18 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 16
4
10%
4
17%
1-15
7
18%
5
21%
16-30
7
18%
4
17%
31-45
7
18%
3
13%
46-60
7
18%
3
13%
61-75
7
18%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1
Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3
Брайтон
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1
Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|57 - 14
|60
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|60 - 19
|51
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 27
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|19 - 17
|34
|9.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|23
|6
|13
|4
|23 - 23
|31
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 35
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|34 - 39
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|23
|5
|9
|9
|27 - 43
|24
|16.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|22
|5
|5
|12
|25 - 38
|20
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|18.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 46
|17
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|23
|4
|4
|15
|23 - 41
|16
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|13.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Лидс
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|12
|3
|8
|1
|13 - 12
|17
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Лидс
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 26
|11
|13.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Брайтон
Исход игры
Уотфорд
23.4% (30)
Ничья
43% (55)
Брайтон
33.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
25.78% (33)
Меньше
74.22% (95)
Обе команды забьют
Да
63.28% (81)
Нет
36.72% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (48)
0:1 Брайтон
18.8% (24)
1:2 Брайтон
13.3% (17)
2:1 Уотфорд
11.7% (15)
1:0 Уотфорд
10.9% (14)
0:0 Ничья
4.7% (6)
0:2 Брайтон
1.6% (2)
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