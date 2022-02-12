Олимпиада 2022
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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Брайтон
0' 9'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 13 Владение мячом, % 87

Владение мячом

Прогнозы 126
Уотфорд 23% (29)
X 43.7% (55)
Брайтон 33.3% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Брайтон
4.30
3.47
2.24
Все Коэффициенты
Новости
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
15
Каткарт
Крейг
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
33
Куцка
Юрай
19
Сиссоко
Мусса
39
Каембе
Эдо
8
Клеверли
Том
7
Кинг
Джошуа
25
Деннис
Эммануэль
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
2
Лемпти
Тарик
13
Гросс
Паскаль
14
Лаллана
Адам
3
Кукурелья
Марк
15
Модер
Якуб
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
Уотфорд
4-4-2
Брайтон
3-4-1-2

История личных встреч

Уотфорд
Брайтон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.35
Кинг Джошуа 5 (1) 0.22
Сарр Исмаила 5 0.22
Педро Жоао 2 0.09
Эрнандес Хуан 2 0.09
Куцка Юрай 1 0.04
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 7 (1) 0.3
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.17
Троссар Леандро 4 (1) 0.17
Уэлбек Данни 3 0.13
Мвепу Энок 1 0.04
Даффи Шейн 1 0.04
Уэбстер Адам 1 0.04
Бёрн Дэн 1 0.04
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 7 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Луза Имран 2 0
Самир Каэтано 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 0
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
7
54%
76-90

Пропущено

23
12
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
9%
3
25%
1-15
5
22%
3
25%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
3
25%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
1
11%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Забито

25
22
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
12%
2
9%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
6
24%
3
14%
61-75
9
36%
8
36%
76-90

Пропущено

39
24
18 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 16
4
10%
4
17%
1-15
7
18%
5
21%
16-30
7
18%
4
17%
31-45
7
18%
3
13%
46-60
7
18%
3
13%
61-75
7
18%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1
Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3
Брайтон
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1
Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 23 15 6 2 60 - 19 51
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 24 11 7 6 38 - 32 40
5. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 22 10 4 8 19 - 17 34
9. Брайтон 0:0 Заявка 23 6 13 4 23 - 23 31
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд 0:0 Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс 0:0 Заявка 23 5 9 9 27 - 43 24
16. Эвертон 0:0 Заявка 22 5 5 12 25 - 38 20
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд 0:0 Заявка 23 4 4 15 23 - 41 16
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 6 2 4 19 - 16 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Брайтон 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
13. Брентфорд 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
14. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Эвертон 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
16. Лидс 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 2 8 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон 0:0 Заявка 12 3 8 1 13 - 12 17
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Лидс 0:0 Заявка 12 2 5 5 14 - 26 11
13. Брентфорд 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд 0:0 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон 0:0 Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 13'
    Кинг Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 13'
    Плохо сыграл Санчес Роберт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    13'
    Фемения Кико из команды Уотфорд подал угловой слева.
  • 12'
    Тарик Лэмпти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 12'
    Камара Ассан из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Уотфорд пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Мопе Нил из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Камара Ассан
  • 11'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Модер Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Фемения Кико из команды Уотфорд подал угловой справа.
  • 10'
    Вельтман Йоел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Деннис Эммануэль из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Уотфорд: 13%, Брайтон: 87%.
  • 9'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 9'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Данк Льюис из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    8'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 7'
    Фемения Кико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Модер Якуб нанес удар, мяч был парирован, но Бен Фостер не удержал его в руках.
  • 7'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 6'
    Кукурелья Марк из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 5'
    Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Уотфорд: 8%, Брайтон: 92%.
  • 5'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 4'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 3'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    2'
    Мопе Нил из команды Брайтон заходит слишком далеко, он валит Фостер Бен.
  • Угловой
    2'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
  • 1'
    Модер Якуб из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Уотфорд 23% (29)
X 43.7% (55)
Брайтон 33.3% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Брайтон
4.30
3.47
2.24
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Новости
Где смотреть матч Уотфорд 0:0 Брайтон онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Брайтон

Исход игры
Уотфорд
23.4% (30)
Ничья
43% (55)
Брайтон
33.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
25.78% (33)
Меньше
74.22% (95)
Обе команды забьют
Да
63.28% (81)
Нет
36.72% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (48)
0:1 Брайтон
18.8% (24)
1:2 Брайтон
13.3% (17)
2:1 Уотфорд
11.7% (15)
1:0 Уотфорд
10.9% (14)
0:0 Ничья
4.7% (6)
0:2 Брайтон
1.6% (2)
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