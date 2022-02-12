Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
1:0
42' ГолМрабти Керим
44' Желтая карточкаМакгихан Кэмерон
Ход матча
42'
1:0
44'
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
35
Швед
Марьян
14
Кейперс
Уго
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
77
Атанга
Давид
29
Д'Хасе
Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йуан ЭльеНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Pflanz
История личных встреч
Мехелен
Остенде
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|14
|0.56
|Мрабти Керим
|9 (2)
|0.36
|Кейперс Уго
|7
|0.28
|Дрёйф Ферди
|3
|0.12
|Уолш Сэнди
|2
|0.08
|Схоофс Роб
|1
|0.04
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.04
|Швед Марьян
|1
|0.04
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.04
|Кайя Онур
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.41
|Амброз Тьерри
|5
|0.19
|Бэтцнер Ник
|2
|0.07
|Д'Арпино Максим
|2
|0.07
|Якель Фредерик
|2
|0.07
|Амаде Альфонс
|2
|0.07
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Капон Брехт
|1
|0.04
|Медли Зех
|1
|0.04
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|6
|0
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Схоофс Роб
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Гуэ Самюэль
|2
|0
|Пейре Тибо
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Танье Антон
|5
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
12
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 20
7
26%
1
8%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
5
19%
4
33%
46-60
6
22%
2
17%
61-75
2
7%
2
17%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
5
29%
29%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
6%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
4
25%
3
20%
76-90
Пропущено
23
32
6 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
4%
6
19%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
6
26%
4
13%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
8
35%
8
25%
76-90
Забито
43
27
23 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 11
8
19%
4
15%
1-15
7
16%
2
7%
16-30
8
19%
3
11%
31-45
7
16%
7
26%
46-60
7
16%
6
22%
61-75
6
14%
5
19%
76-90
Пропущено
40
49
13 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 22
3
8%
6
12%
1-15
5
13%
5
10%
16-30
5
13%
8
16%
31-45
11
28%
8
16%
46-60
4
10%
9
18%
61-75
12
30%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1
Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1
Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Андерлехт
|26
|12
|9
|5
|56 - 31
|45
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|1:0
|25
|13
|3
|9
|43 - 41
|42
|8.
|Серкль Брюгге
|2:1
|27
|11
|5
|11
|39 - 32
|38
|9.
|Генк
|25
|10
|5
|10
|48 - 38
|35
|10.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|11.
|АХ Лёвен
|1:2
|26
|8
|9
|9
|37 - 42
|33
|12.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|0:1
|27
|8
|4
|15
|27 - 50
|28
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|26
|6
|8
|12
|36 - 54
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|1:0
|14
|9
|2
|3
|27 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Генк
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|9.
|АХ Лёвен
|1:2
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|2:1
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 28
|13
|15.
|Остенде
|0:1
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Серкль Брюгге
|2:1
|14
|7
|3
|4
|24 - 16
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|7.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|8.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|9.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|10.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|11.
|Остенде
|0:1
|14
|4
|3
|7
|12 - 18
|15
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|1:2
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|1:0
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3