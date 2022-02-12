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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
3:0
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
1:0
42' Гол
Мрабти Керим
44' Желтая карточка
Макгихан Кэмерон
2:0
54' Гол
Швед Марьян
3:0
64' Гол
Схоофс Роб
90'+1
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
18
Ван
Хоренбек
Алек
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
35
Швед
Марьян
14
Кейперс
Уго
28
Юбер
Гийом
15
Якель
Фредерик
17
Фортес
Стивен
33
Танье
Антон
5
Урогиде
Осазе
6
Д'Арпино
Максим
8
Макгихан
Кэмерон
77
Атанга
Давид
18
Сакамото
Тацухиро
68
Амброз
Тьерри
29
Д'Хасе
Робби
Мехелен
4-2-3-1
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Мехелен
Остенде

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
2:4
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПОЗПВЛЕ
5:3
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ЛП
2:0
ЛП
2:3
ЛП
2:1
ЛП
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 14 0.56
Мрабти Керим 10 (2) 0.4
Кейперс Уго 7 0.28
Дрёйф Ферди 3 0.12
Схоофс Роб 2 0.08
Уолш Сэнди 2 0.08
Швед Марьян 2 0.08
Хайреманс Джеффри 1 0.04
Vinicius de Souza Costa 1 0.04
Кайя Онур 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.41
Амброз Тьерри 5 0.19
Бэтцнер Ник 2 0.07
Д'Арпино Максим 2 0.07
Якель Фредерик 2 0.07
Амаде Альфонс 2 0.07
Квасина Марко 1 0.04
Капон Брехт 1 0.04
Медли Зех 1 0.04
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 6 0
Хайреманс Джеффри 5 0
Схоофс Роб 5 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Сторм Никола 2 1
Ван Дамме Йоахим 3 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Куке Гетан 1 1
Швед Марьян 2 0
Гуэ Самюэль 2 0
Пейре Тибо 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 3 2
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Танье Антон 5 0
Козьелло Венсан 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Квасина Марко 3 0
Макгихан Кэмерон 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Д'Арпино Максим 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Медли Зех 2 0
Капон Брехт 1 0
Атанга Давид 1 0
Боонен Инди 1 0
Данкан Кайл 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
12
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 21
7
23%
1
8%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
17%
3
25%
31-45
6
20%
4
33%
46-60
7
23%
2
17%
61-75
2
7%
2
17%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
5
29%
29%
5
25%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
4
24%
5
25%
76-90

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
6%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
4
25%
3
20%
76-90

Пропущено

23
32
6 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
4%
6
19%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
6
26%
4
13%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
8
35%
8
25%
76-90

Забито

46
27
24 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 12
8
17%
4
15%
1-15
7
15%
2
7%
16-30
9
20%
3
11%
31-45
8
17%
7
26%
46-60
8
17%
6
22%
61-75
6
13%
5
19%
76-90

Пропущено

40
52
13 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 23
3
8%
6
12%
1-15
5
13%
5
10%
16-30
5
13%
9
17%
31-45
11
28%
9
17%
46-60
4
10%
10
19%
61-75
12
30%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1
Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1
Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Андерлехт 26 12 9 5 56 - 31 45
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 25 13 3 9 45 - 41 42
8. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
9. Серкль Брюгге 27 10 5 12 39 - 34 35
10. Генк 25 10 5 10 48 - 38 35
11. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
12. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 27 8 4 15 27 - 52 28
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 26 6 8 12 36 - 54 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
3. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
4. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
7. Генк 12 6 3 3 26 - 16 21
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
11. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 28 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
8. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
9. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
10. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
11. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
12. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Макгихан Кэмерон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мехелен 3:0 Остенде онлайн


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