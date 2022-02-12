Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
0:1
11' ГолТомашевич Гжегож
30' Желтая карточкаКасперкевич Аркадиуш
37' Желтая карточкаФазлагич Энис
54' Желтая карточкаKoki Hinokio
Ход матча
11'
37'
54'
43
Шот
Давид
7
Хуги
Дор
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Koki HinokioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Висла Краков
Сталь Мелец
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.24
|Фрыдрых Михал
|4
|0.19
|Шкварка Михал
|2
|0.1
|Климент Ян
|2
|0.1
|Форбс Браун
|2
|0.1
|Грушковски Конрад
|1
|0.05
|Садлок Мацей
|1
|0.05
|Жуков Георгий
|1
|0.05
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.05
|Млыньски Матеуш
|1
|0.05
|Шот Давид
|1
|0.05
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Савич Стефан V
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.38
|Мак Матеуш
|7
|0.33
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.19
|Ситек Максимилиан
|3
|0.14
|Koki Hinokio
|1
|0.05
|Де Амо Хонатан
|1
|0.05
|Колев Александар
|1
|0.05
|Флис Марцин
|1
|0.05
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
|Доманьски Мацей
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|2
|Форбс Браун
|5
|0
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|4
|1
|Жиро Матеуш
|4
|1
|Флис Марцин
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Ситек Максимилиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
5
45%
1
8%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
4
36%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
0
0%
4
24%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
5
29%
29%
31-45
4
36%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Пропущено
20
13
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
6
30%
4
31%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
4
31%
76-90
Забито
22
30
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
0
0%
6
20%
1-15
6
27%
3
10%
16-30
3
14%
9
30%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
4
18%
4
13%
76-90
Пропущено
31
25
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
5
16%
6
24%
31-45
6
19%
5
20%
46-60
6
19%
3
12%
61-75
6
19%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1
Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1
Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|20
|12
|6
|2
|40 - 16
|42
|2.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|3.
|Ракув
|20
|11
|5
|4
|38 - 22
|38
|4.
|Радомьяк Радом
|20
|9
|9
|2
|29 - 17
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Сталь Мелец
|1:0
|21
|8
|7
|6
|28 - 28
|31
|8.
|Висла Плоцк
|20
|9
|3
|8
|30 - 27
|30
|9.
|Краковия
|21
|8
|6
|7
|30 - 29
|30
|10.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|11.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|12.
|Пяст
|20
|6
|5
|9
|26 - 28
|23
|13.
|Висла Краков
|0:1
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|1:0
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|0:1
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Сталь Мелец
|1:0
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3