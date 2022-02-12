Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Сталь Мелец
0'
0:1
11' Гол
Томашевич Гжегож
30' Желтая карточка
Касперкевич Аркадиуш
37' Желтая карточка
Фазлагич Энис
54' Желтая карточка
Koki Hinokio
57'
31
Mikolaj
Bieganski
43
Шот
Давид
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
3
Ринг
Себастьян
21
Кувельич
Никола
22
Фазлагич
Энис
77
Савич
Стефан
V
92
Шкварка
Михал
7
Хуги
Дор
9
Климент
Ян
13
Стрончек
Рафал
5
Жиро
Матеуш
26
Касперкевич
Аркадиуш
4
Чорбаджийски
Божидар
6
Флис
Марцин
23
Гетингер
Крыстян
22
Koki
Hinokio
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
7
Доманьски
Мацей
11
Ситек
Максимилиан
Висла Краков
4-2-3-1
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Висла Краков
Сталь Мелец

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:3
Э
2:1
Э
3:1
Э
0:6
ТМС
0:2
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.24
Фрыдрых Михал 4 0.19
Шкварка Михал 2 0.1
Климент Ян 2 0.1
Форбс Браун 2 0.1
Грушковски Конрад 1 0.05
Садлок Мацей 1 0.05
Жуков Георгий 1 0.05
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.05
Млыньски Матеуш 1 0.05
Шот Давид 1 0.05
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Савич Стефан V 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.38
Мак Матеуш 7 0.33
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.19
Ситек Максимилиан 3 0.14
Koki Hinokio 1 0.05
Де Амо Хонатан 1 0.05
Колев Александар 1 0.05
Флис Марцин 1 0.05
Чорбаджийски Божидар 1 0.05
Жиро Матеуш 1 0.05
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Корт Давид 0 0
Доманьски Мацей 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Фрыдрых Михал 2 2
Форбс Браун 5 0
Грушковски Конрад 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 3 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 4 1
Жиро Матеуш 4 1
Флис Марцин 4 0
Мак Матеуш 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Касперкевич Аркадиуш 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Ситек Максимилиан 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Доманьски Мацей 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
5
45%
1
8%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
4
36%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
0
0%
4
24%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
5
29%
29%
31-45
4
36%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Пропущено

20
13
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
6
30%
4
31%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
4
31%
76-90

Забито

22
30
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
0
0%
6
20%
1-15
6
27%
3
10%
16-30
3
14%
9
30%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
4
18%
4
13%
76-90

Пропущено

31
25
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
5
16%
6
24%
31-45
6
19%
5
20%
46-60
6
19%
3
12%
61-75
6
19%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1
Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1
Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 20 12 6 2 40 - 16 42
2. Погонь Щецин 20 11 7 2 37 - 16 40
3. Ракув 20 11 5 4 38 - 22 38
4. Радомьяк Радом 20 9 9 2 29 - 17 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Сталь Мелец 1:0 21 8 7 6 28 - 28 31
8. Висла Плоцк 20 9 3 8 30 - 27 30
9. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
10. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
11. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
12. Пяст 20 6 5 9 26 - 28 23
13. Висла Краков 0:1 21 6 3 12 21 - 33 21
14. Заглембе Любин 20 6 2 12 21 - 39 20
15. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
16. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
17. Варта Познань 20 3 8 9 15 - 25 17
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 1:0 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 10 5 5 0 16 - 9 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 0:1 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Сталь Мелец 1:0 10 2 5 3 12 - 14 11
10. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
11. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 0:1 11 2 2 7 10 - 21 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 10 1 1 8 13 - 24 4
18. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Фазлагич Энис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Касперкевич Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Томашевич Гжегож бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Сталь Мелец
5.02
3.74
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 0:1 Сталь Мелец онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Висла Краков
Сталь Мелец

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 