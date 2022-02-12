Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: King Power at Den Dreef
7' Желтая карточкаКануте Франк
0:1
32' ГолМатондо Рабби
1:1
40' ГолМертенс Матье
1:2
43' ГолДенкей Кевин
Ход матча
7'
32'
0:1
40'
1:1
43'
1:2
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
42 Aske Sampers
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
АХ Лёвен
Серкль Брюгге
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|9 (2)
|0.35
|Мертенс Матье
|7
|0.27
|Мерсье Ксавье
|3
|0.12
|Шрейверс Сьебе
|3
|0.12
|Шенгелия Леван
|3
|0.12
|Анри Тома
|3 (1)
|0.12
|Де Норре Каспер
|2
|0.08
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0.08
|Озкаджар Дженк
|2
|0.08
|Де Сарт Алексис
|1
|0.04
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хотич Дино
|6 (3)
|0.22
|Матондо Рабби
|6
|0.22
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.11
|Деман Оливье
|3
|0.11
|Уткус Эдгарас
|3
|0.11
|Сомерс Тибо
|3
|0.11
|Рубио Вальдо
|2
|0.07
|Даланн Йеспер
|2
|0.07
|Попович Борис
|2
|0.07
|David Sousa
|1
|0.04
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|Мьянге Сенна
|1
|0.04
|Лопес Леонардо
|1
|0.04
|Кануте Франк
|1
|0.04
|Ванхутт Шарль
|1
|0.04
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|1
|Шрейверс Сьебе
|6
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Де Норре Каспер
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Mandela Keita
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Резаи Кавех
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|8
|1
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Деман Оливье
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|Мьянге Сенна
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Кануте Франк
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
22
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
2
13%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
25%
6
27%
61-75
6
38%
7
32%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
6
33%
4
29%
61-75
3
17%
3
21%
76-90
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
19%
4
27%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
5
31%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
5
31%
76-90
Забито
37
37
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 4
6
16%
4
11%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
6
16%
8
22%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
7
19%
8
22%
61-75
10
27%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
39
30
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
4
10%
5
17%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
5
13%
7
23%
46-60
8
21%
4
13%
61-75
9
23%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1
Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Андерлехт
|26
|12
|9
|5
|56 - 31
|45
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|1:0
|25
|13
|3
|9
|43 - 41
|42
|8.
|Серкль Брюгге
|2:1
|27
|11
|5
|11
|39 - 32
|38
|9.
|Генк
|25
|10
|5
|10
|48 - 38
|35
|10.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|11.
|АХ Лёвен
|1:2
|26
|8
|9
|9
|37 - 42
|33
|12.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|0:1
|27
|8
|4
|15
|27 - 50
|28
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|26
|6
|8
|12
|36 - 54
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|1:0
|14
|9
|2
|3
|27 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Генк
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|9.
|АХ Лёвен
|1:2
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|2:1
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 28
|13
|15.
|Остенде
|0:1
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Серкль Брюгге
|2:1
|14
|7
|3
|4
|24 - 16
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|7.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|8.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|9.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|10.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|11.
|Остенде
|0:1
|14
|4
|3
|7
|12 - 18
|15
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|1:2
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|1:0
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3