Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
7' Желтая карточкаКануте Франк
0:1
32' ГолМатондо Рабби
1:1
40' ГолМертенс Матье
1:2
43' ГолДенкей Кевин
54' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
2:2
63' ГолКаба Сори
3:2
68' ГолАль-Тамари Мусса
78' Желтая карточкаДеман Оливье
83' Желтая карточкаДеваст Себастьен
90' Желтая карточкаМертенс Матье
90' Желтая карточкаДаланн Йеспер
Ход матча
7'
32'
0:1
40'
1:1
43'
63'
2:2
68'
78'
83'
90'
90'
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
42 Aske Sampers
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
АХ Лёвен
Серкль Брюгге
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|10 (2)
|0.38
|Мертенс Матье
|8
|0.31
|Мерсье Ксавье
|3
|0.12
|Шрейверс Сьебе
|3
|0.12
|Шенгелия Леван
|3
|0.12
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.12
|Анри Тома
|3 (1)
|0.12
|Де Норре Каспер
|2
|0.08
|Озкаджар Дженк
|2
|0.08
|Де Сарт Алексис
|1
|0.04
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|7
|0.26
|Хотич Дино
|6 (3)
|0.22
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.11
|Деман Оливье
|3
|0.11
|Уткус Эдгарас
|3
|0.11
|Сомерс Тибо
|3
|0.11
|Рубио Вальдо
|2
|0.07
|Даланн Йеспер
|2
|0.07
|Денкей Кевин
|2
|0.07
|Попович Борис
|2
|0.07
|David Sousa
|1
|0.04
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|Мьянге Сенна
|1
|0.04
|Лопес Леонардо
|1
|0.04
|Кануте Франк
|1
|0.04
|Ванхутт Шарль
|1
|0.04
|Велковски Димитар
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|1
|Шрейверс Сьебе
|6
|0
|Мертенс Матье
|5
|0
|Деваст Себастьен
|3
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Де Норре Каспер
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Mandela Keita
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Резаи Кавех
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|8
|1
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Деман Оливье
|7
|0
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Хотич Дино
|3
|0
|Мьянге Сенна
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Кануте Франк
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
24
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
15 Не забивали 13
2
11%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
16%
6
25%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
6
32%
6
25%
61-75
6
32%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
1
5%
5
29%
29%
46-60
6
30%
6
35%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
19%
4
27%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
5
31%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
5
31%
76-90
Забито
40
39
16 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
6
15%
4
10%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
7
18%
10
26%
31-45
5
13%
2
5%
46-60
9
23%
8
21%
61-75
10
25%
11
28%
76-90
Пропущено
41
33
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
4
10%
5
15%
1-15
5
12%
3
9%
16-30
10
24%
4
12%
31-45
5
12%
7
21%
46-60
8
20%
6
18%
61-75
9
22%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1
Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Андерлехт
|26
|12
|9
|5
|56 - 31
|45
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|25
|13
|3
|9
|45 - 41
|42
|8.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|9.
|Серкль Брюгге
|27
|10
|5
|12
|39 - 34
|35
|10.
|Генк
|25
|10
|5
|10
|48 - 38
|35
|11.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|12.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|27
|8
|4
|15
|27 - 52
|28
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|26
|6
|8
|12
|36 - 54
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|4.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Генк
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 28
|13
|15.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|8.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|9.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|10.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|11.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|12.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3