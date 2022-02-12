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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
3:2
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
7' Желтая карточка
Кануте Франк
0:1
32' Гол
Матондо Рабби
1:1
40' Гол
Мертенс Матье
1:2
43' Гол
Денкей Кевин
54' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
2:2
63' Гол
Каба Сори
3:2
68' Гол
Аль-Тамари Мусса
78' Желтая карточка
Деман Оливье
83' Желтая карточка
Деваст Себастьен
90' Желтая карточка
Мертенс Матье
90' Желтая карточка
Даланн Йеспер
90'+7
13
Рунарссон
Рунар
25
Патрис
Луи
35
Озкаджар
Дженк
6
Деваст
Себастьен
11
Аль-Тамари
Мусса
8
Шрейверс
Сьебе
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
33
Мертенс
Матье
10
Мерсье
Ксавье
9
Каба
Сори
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
4
Даланн
Йеспер
5
Попович
Борис
18
Мьянге
Сенна
98
Кануте
Франк
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Матондо
Рабби
23
Деман
Оливье
19
Велковски
Димитар
9
Денкей
Кевин
АХ Лёвен
3-4-2-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Серкль Брюгге

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
3:0
К
2:3
ПДА
2:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:0
ПДБ
0:3
ПДБ
7:1
ПДБП
0:0
ПДБП
1:0
ПДБВЭ
1:0
ПДБВЭ
1:0
ПДБПЭ
2:0
ВД
2:4
ТМК
0:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 10 (2) 0.38
Мертенс Матье 8 0.31
Мерсье Ксавье 3 0.12
Шрейверс Сьебе 3 0.12
Шенгелия Леван 3 0.12
Аль-Тамари Мусса 3 0.12
Анри Тома 3 (1) 0.12
Де Норре Каспер 2 0.08
Озкаджар Дженк 2 0.08
Де Сарт Алексис 1 0.04
Секидика Джесс 1 0.04
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Mandela Keita 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 7 0.26
Хотич Дино 6 (3) 0.22
Миллан Алехандро 3 (2) 0.11
Деман Оливье 3 0.11
Уткус Эдгарас 3 0.11
Сомерс Тибо 3 0.11
Рубио Вальдо 2 0.07
Даланн Йеспер 2 0.07
Денкей Кевин 2 0.07
Попович Борис 2 0.07
David Sousa 1 0.04
Витиньо Виктор II 1 0.04
Мьянге Сенна 1 0.04
Лопес Леонардо 1 0.04
Кануте Франк 1 0.04
Ванхутт Шарль 1 0.04
Велковски Димитар 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Декостере Роббе 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 1
Шрейверс Сьебе 6 0
Мертенс Матье 5 0
Деваст Себастьен 3 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Де Норре Каспер 3 0
Озкаджар Дженк 3 0
Mandela Keita 3 0
Каба Сори 1 1
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Резаи Кавех 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 8 1
Лопес Леонардо 9 0
Деман Оливье 7 0
Даланн Йеспер 6 0
Матондо Рабби 4 1
Хотич Дино 3 0
Мьянге Сенна 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Велковски Димитар 2 0
Витиньо Виктор II 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Кануте Франк 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Попович Борис 2 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
24
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
15 Не забивали 13
2
11%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
16%
6
25%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
6
32%
6
25%
61-75
6
32%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
1
5%
5
29%
29%
46-60
6
30%
6
35%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
19%
4
27%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
5
31%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
5
31%
76-90

Забито

40
39
16 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 4
6
15%
4
10%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
7
18%
10
26%
31-45
5
13%
2
5%
46-60
9
23%
8
21%
61-75
10
25%
11
28%
76-90

Пропущено

41
33
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
4
10%
5
15%
1-15
5
12%
3
9%
16-30
10
24%
4
12%
31-45
5
12%
7
21%
46-60
8
20%
6
18%
61-75
9
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1
Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Андерлехт 26 12 9 5 56 - 31 45
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 25 13 3 9 45 - 41 42
8. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
9. Серкль Брюгге 27 10 5 12 39 - 34 35
10. Генк 25 10 5 10 48 - 38 35
11. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
12. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 27 8 4 15 27 - 52 28
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 26 6 8 12 36 - 54 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
3. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
4. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
7. Генк 12 6 3 3 26 - 16 21
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
11. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 28 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
8. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
9. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
10. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
11. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
12. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Денкей Кевин бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мертенс Матье бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Матондо Рабби бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Кануте Франк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АХ Лёвен 3:2 Серкль Брюгге онлайн


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