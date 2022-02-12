Польша: Экстракласса 2021-2022
3:0
Первый тайм: 44'
Стадион: ИНЕА
1:0
18' ГолИсхак Микаэль
2:0
27' ГолКаминьски Якуб
Ход матча
18'
27'
37'
44'
3:0
2
Joel
V
99
Лоска
Томаш
17
Гибш
Матей
18
Piotr
Wlazlo
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
История личных встреч
Лех
Брук-Бет Термалица
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (2)
|0.52
|Амарал Жоау
|10
|0.48
|Каминьски Якуб
|8
|0.38
|Милич Антонио
|3
|0.14
|Квеквескири Ника
|2
|0.1
|Саламон Бартош
|2
|0.1
|Дуглас Барри
|1
|0.05
|Ребошу Педру
|1
|0.05
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.05
|Муравски Радослав
|1
|0.05
|Тиба Педру
|1
|0.05
|Скурась Михал
|1
|0.05
|Joel V
|0
|0
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.4
|Мешанович Мурис
|4
|0.2
|Adam Radwanski
|2
|0.1
|Kacper Spiewak
|2
|0.1
|Стефаник Самуэль
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|1
|0.05
|Patryk Czarnowski
|1
|0.05
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.05
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Квеквескири Ника
|2
|1
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Саламон Бартош
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|0
|Wiktor Biedrzycki
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Путивцев Артём
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Sebastian Bonecki
|1
|0
|Губинек Михал
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Грабовски Марцин
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
7
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
9%
2
29%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
29%
31-45
9
39%
2
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
22%
1
14%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
2
15%
76-90
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
2
12%
3
19%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
23%
4
21%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
7
37%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Забито
40
23
14 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
6
15%
3
13%
1-15
5
13%
1
4%
16-30
3
8%
7
30%
31-45
14
35%
5
22%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
7
18%
4
17%
76-90
Пропущено
16
32
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 18
3
19%
4
13%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
2
13%
2
6%
31-45
3
19%
11
34%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
4
25%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3
Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3:0
|21
|13
|6
|2
|43 - 16
|45
|2.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|3.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Сталь Мелец
|21
|8
|7
|6
|28 - 28
|31
|8.
|Висла Плоцк
|20
|9
|3
|8
|30 - 27
|30
|9.
|Краковия
|21
|8
|6
|7
|30 - 29
|30
|10.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|11.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|12.
|Пяст
|20
|6
|5
|9
|26 - 28
|23
|13.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:3
|20
|3
|6
|11
|22 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3:0
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|0:3
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|3:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:3
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3