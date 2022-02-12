Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
3:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
1:0
18' Гол
Исхак Микаэль
2:0
27' Гол
Каминьски Якуб
37' Желтая карточка
3:0
44' Гол
 44'

Ход матча

18'
Исхак Микаэль
(Вельде Кристоффер)
1:0
27'
Каминьски Якуб
(Рамирес Даниэль)
2:0
37'
 
44'
3:0
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Брук-Бет Термалица
1.30
6.10
9.70
Все Коэффициенты
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
10
Рамирес
Даниэль
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
99
Лоска
Томаш
97
Wiktor
Biedrzycki
77
Путивцев
Артём
66
Домгени
Давид
17
Гибш
Матей
18
Piotr
Wlazlo
13
Mateusz
Grzybek
95
Sebastian
Bonecki
10
Adam
Radwanski
8
Стефаник
Самуэль
9
Kacper
Spiewak
Лех
4-2-3-1
Брук-Бет Термалица
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Брук-Бет Термалица

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:3
Э
3:1
Э
1:3
ЭГА
0:3
Э
3:0
Э
0:0
Э
5:2
Э
3:1
КП
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (2) 0.52
Амарал Жоау 10 0.48
Каминьски Якуб 8 0.38
Милич Антонио 3 0.14
Квеквескири Ника 2 0.1
Саламон Бартош 2 0.1
Дуглас Барри 1 0.05
Ребошу Педру 1 0.05
Ба-Луа Адриэль 1 0.05
Муравски Радослав 1 0.05
Тиба Педру 1 0.05
Скурась Михал 1 0.05
Joel V 0 0
Рамирес Даниэль 0 0
Червински Алан 0 0
Шатка Любомир 0 0
Вельде Кристоффер 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.4
Мешанович Мурис 4 0.2
Adam Radwanski 2 0.1
Kacper Spiewak 2 0.1
Стефаник Самуэль 1 0.05
Mateusz Grzybek 1 0.05
Patryk Czarnowski 1 0.05
Nemanja Tekijaski 1 0.05
Ernest Terpilowski 1 0.05
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.05
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Тиба Педру 4 0
Квеквескири Ника 2 1
Карлстрём Йеспер 3 0
Joel V 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Саламон Бартош 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Скурась Михал 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Mateusz Grzybek 3 0
Wiktor Biedrzycki 3 0
Земан Мартин 2 0
Путивцев Артём 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Bartlomiej Kukulowicz 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Sebastian Bonecki 1 0
Губинек Михал 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Adam Radwanski 1 0
Грабовски Марцин 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
7
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
9%
2
29%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
29%
31-45
9
39%
2
29%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
22%
1
14%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
2
15%
76-90

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
2
12%
3
19%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
23%
4
21%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
7
37%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Забито

40
23
14 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
6
15%
3
13%
1-15
5
13%
1
4%
16-30
3
8%
7
30%
31-45
14
35%
5
22%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
7
18%
4
17%
76-90

Пропущено

16
32
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 18
3
19%
4
13%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
2
13%
2
6%
31-45
3
19%
11
34%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
4
25%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3
Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3:0 21 13 6 2 43 - 16 45
2. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
3. Погонь Щецин 20 11 7 2 37 - 16 40
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Сталь Мелец 21 8 7 6 28 - 28 31
8. Висла Плоцк 20 9 3 8 30 - 27 30
9. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
10. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
11. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
12. Пяст 20 6 5 9 26 - 28 23
13. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
14. Заглембе Любин 20 6 2 12 21 - 39 20
15. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
16. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
17. Варта Познань 20 3 8 9 15 - 25 17
18. Брук-Бет Термалица 0:3 20 3 6 11 22 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3:0 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 0:3 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 3:0 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
10. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
11. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 10 1 1 8 13 - 24 4
18. Брук-Бет Термалица 0:3 10 0 3 7 6 - 17 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Якуб Камински бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Брук-Бет Термалица
1.30
6.10
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 3:0 Брук-Бет Термалица онлайн


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Лех
Брук-Бет Термалица

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