Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Ракув
0'
0:1
1' Гол
Папаниколау Яннис
12' Желтая карточка
Арсенич Зоран
14'

Ход матча

1'
0:1
Папаниколау Яннис
12'
 
Арсенич Зоран
Лучшие коэффициенты
Радомьяк Радом
Ничья
Ракув
9.20
4.70
2.25
Все Коэффициенты
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
2
Thabo
Cele
55
Meik
Karwot
20
Машаду
Луиш
19
Ангельски
Кароль
13
Мауридес
Жуниор
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
2
Петрашек
Томаш
24
Арсенич
Зоран
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
70
Стургеон
Фабиу
21
Гутковский
Владислав
Радомьяк Радом
4-4-2
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Ракув

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:2
ВД
0:0
ВД
3:0
ВД
1:0
ВД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 9 (6) 0.43
Мауридес Жуниор 5 0.24
Леандро 4 0.19
Машаду Луиш 2 0.1
Бранко Рафаэл 2 0.1
Абрамович Давид 1 0.05
Радецки Матеуш 1 0.05
Рондон Марио 1 0.05
Богуш Артур 1 0.05
Dominik Sokol 1 0.05
Tiago Matos 1 0.05
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 10 (3) 0.48
Вдовяк Матеуш 6 0.29
Гутковский Владислав 5 0.24
Цебуля Марчин 3 (1) 0.14
Тудор Фран 2 (1) 0.1
Нивулис Анджей 2 0.1
Мусёлик Себастьян 2 0.1
Папаниколау Яннис 1 0.05
Лидерман Бен 1 0.05
Рундич Милан 1 0.05
Стургеон Фабиу 1 0.05
Петрашек Томаш 1 0.05
Арсенич Зоран 1 0.05
Длугош Виктор 1 0.05
Полетанович Марко 1 (1) 0.05
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Damian Jakubik 6 0
Машаду Луиш 5 0
Нашименту Филипе 3 1
Ангельски Кароль 2 1
Meik Karwot 3 0
Бранко Рафаэл 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Леандро 2 0
Рондон Марио 1 0
Цихоцки Матеуш 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 5 1
Нивулис Анджей 5 0
Петрашек Томаш 5 0
Тудор Фран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Арсенич Зоран 2 0
Лидерман Бен 2 0
Кун Патрик 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
5
31%
3
20%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Забито

12
22
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
17%
2
9%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
2
17%
8
36%
76-90

Пропущено

9
9
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

28
37
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
3
11%
2
5%
1-15
8
29%
6
16%
16-30
3
11%
2
5%
31-45
3
11%
8
22%
46-60
4
14%
8
22%
61-75
7
25%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

18
23
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
3
17%
2
9%
1-15
5
28%
2
9%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
7
30%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1
Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1
Ракув
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0
Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 20 12 6 2 40 - 16 42
2. Ракув 1:0 21 12 5 4 39 - 22 41
3. Погонь Щецин 20 11 7 2 37 - 16 40
4. Радомьяк Радом 0:1 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Сталь Мелец 21 8 7 6 28 - 28 31
8. Висла Плоцк 20 9 3 8 30 - 27 30
9. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
10. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
11. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
12. Пяст 20 6 5 9 26 - 28 23
13. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
14. Заглембе Любин 20 6 2 12 21 - 39 20
15. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
16. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
17. Варта Познань 20 3 8 9 15 - 25 17
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 1:0 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 0:1 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1:0 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 0:1 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
10. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
11. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 10 1 1 8 13 - 24 4
18. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
Лучшие коэффициенты
Радомьяк Радом
Ничья
Ракув
9.20
4.70
2.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Радомьяк Радом 0:1 Ракув онлайн


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Радомьяк Радом
Ракув

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