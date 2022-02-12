Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Stadion Broni Radom
0:1
1' ГолПапаниколау Яннис
12' Желтая карточкаАрсенич Зоран
Ход матча
1'
12'
9
Леандро
55
Meik
Karwot
20
Машаду
Луиш
23
Кун
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Tiago Matos
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянНападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Радомьяк Радом
Ракув
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|9 (6)
|0.43
|Мауридес Жуниор
|5
|0.24
|Леандро
|4
|0.19
|Машаду Луиш
|2
|0.1
|Бранко Рафаэл
|2
|0.1
|Абрамович Давид
|1
|0.05
|Радецки Матеуш
|1
|0.05
|Рондон Марио
|1
|0.05
|Богуш Артур
|1
|0.05
|Dominik Sokol
|1
|0.05
|Tiago Matos
|1
|0.05
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|10 (3)
|0.48
|Вдовяк Матеуш
|6
|0.29
|Гутковский Владислав
|5
|0.24
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.14
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.1
|Нивулис Анджей
|2
|0.1
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.1
|Папаниколау Яннис
|1
|0.05
|Лидерман Бен
|1
|0.05
|Рундич Милан
|1
|0.05
|Стургеон Фабиу
|1
|0.05
|Петрашек Томаш
|1
|0.05
|Арсенич Зоран
|1
|0.05
|Длугош Виктор
|1
|0.05
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.05
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Машаду Луиш
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Леандро
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Цихоцки Матеуш
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|5
|1
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Петрашек Томаш
|5
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Арсенич Зоран
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
5
31%
3
20%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Забито
12
22
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
17%
2
9%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
2
17%
8
36%
76-90
Пропущено
9
9
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
28
37
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
3
11%
2
5%
1-15
8
29%
6
16%
16-30
3
11%
2
5%
31-45
3
11%
8
22%
46-60
4
14%
8
22%
61-75
7
25%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
18
23
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
3
17%
2
9%
1-15
5
28%
2
9%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
7
30%
61-75
4
22%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1
Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1
Ракув
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0
Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|20
|12
|6
|2
|40 - 16
|42
|2.
|Ракув
|1:0
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|3.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|4.
|Радомьяк Радом
|0:1
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Сталь Мелец
|21
|8
|7
|6
|28 - 28
|31
|8.
|Висла Плоцк
|20
|9
|3
|8
|30 - 27
|30
|9.
|Краковия
|21
|8
|6
|7
|30 - 29
|30
|10.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|11.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|12.
|Пяст
|20
|6
|5
|9
|26 - 28
|23
|13.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|1:0
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|0:1
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1:0
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|0:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3