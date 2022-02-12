Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Stadion Broni Radom
0:1
1' ГолПапаниколау Яннис
12' Желтая карточкаАрсенич Зоран
14' Желтая карточкаThabo Cele
28' Желтая карточкаЛеандро
34' Желтая карточкаЛидерман Бен
39' Желтая карточкаКун Патрик
48' Желтая карточкаСилва Гонсалу
67' Желтая карточкаТудор Фран
76' Желтая карточкаПетрашек Томаш
90' Желтая карточкаКовачевич Владан
Ход матча
1'
12'
14'
28'
34'
39'
48'
67'
76'
77'
90'
9
Леандро
55
Meik
Karwot
20
Машаду
Луиш
23
Кун
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Tiago Matos
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянНападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Радомьяк Радом
Ракув
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|9 (6)
|0.43
|Мауридес Жуниор
|5
|0.24
|Леандро
|4
|0.19
|Машаду Луиш
|2
|0.1
|Бранко Рафаэл
|2
|0.1
|Абрамович Давид
|1
|0.05
|Радецки Матеуш
|1
|0.05
|Рондон Марио
|1
|0.05
|Богуш Артур
|1
|0.05
|Dominik Sokol
|1
|0.05
|Tiago Matos
|1
|0.05
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|10 (3)
|0.48
|Вдовяк Матеуш
|6
|0.29
|Гутковский Владислав
|5
|0.24
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.14
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.1
|Нивулис Анджей
|2
|0.1
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.1
|Папаниколау Яннис
|1
|0.05
|Лидерман Бен
|1
|0.05
|Рундич Милан
|1
|0.05
|Стургеон Фабиу
|1
|0.05
|Петрашек Томаш
|1
|0.05
|Арсенич Зоран
|1
|0.05
|Длугош Виктор
|1
|0.05
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.05
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Машаду Луиш
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Цихоцки Матеуш
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|5
|1
|Петрашек Томаш
|6
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Тудор Фран
|5
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Лидерман Бен
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Арсенич Зоран
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
6%
1
6%
1-15
5
31%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Забито
12
22
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
17%
2
9%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
2
17%
8
36%
76-90
Пропущено
9
9
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
28
38
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
3
11%
3
8%
1-15
8
29%
6
16%
16-30
3
11%
2
5%
31-45
3
11%
8
21%
46-60
4
14%
8
21%
61-75
7
25%
11
29%
76-90
Пропущено
19
23
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
4
21%
2
9%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
1
5%
7
30%
61-75
4
21%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1
Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1
Ракув
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0
Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3:0
|21
|13
|6
|2
|43 - 16
|45
|2.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|3.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Сталь Мелец
|21
|8
|7
|6
|28 - 28
|31
|8.
|Висла Плоцк
|20
|9
|3
|8
|30 - 27
|30
|9.
|Краковия
|21
|8
|6
|7
|30 - 29
|30
|10.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|11.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|12.
|Пяст
|20
|6
|5
|9
|26 - 28
|23
|13.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:3
|20
|3
|6
|11
|22 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3:0
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|0:3
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|3:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:3
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3