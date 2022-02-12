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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
0:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Гент
0'
0:1
15' Гол
Депуатр Лоран
26' Желтая карточка
Джегго Джеймс
33' Желтая карточка
Юльсагер Эндрю
51' Красная карточка
Самуаз Матисс
73'
33
Нуруден
Абдул
32
Бек
Андреас
22
Агбаду
Эммануэль
24
Гнака
Силас
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
4
Джегго
Джеймс
8
Петерс
Стеф
3
Алло
Тедди
9
Превляк
Смаил
31
Мюсель
Торбен
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
31
Годо
Бруно
5
Нгадеу
Майкл
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
14
Кастро-Монтес
Алессио
17
Юльсагер
Эндрю
34
Тиссудали
Тарик
29
Депуатр
Лоран
Эйпен
3-5-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Эйпен
Гент

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПДА
2:0
К
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
6:1
ПДА
2:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2
К
3:0
ПЛ
0:3
К
3:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 7 (1) 0.26
Агбаду Эммануэль 5 0.19
Нгой Жульен 4 0.15
Каембе Эдо 4 0.15
Петерс Стеф 2 0.07
Эрис Жонатан 2 0.07
Н'Дри Конан 1 0.04
Нуху Айзек 1 0.04
Бек Андреас 1 0.04
Ламбер Борис 1 0.04
Колс Йенс 1 0.04
Эмбало Карлос 1 0.04
Кейта Сибири 1 0.04
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 11 0.41
Депуатр Лоран 7 0.26
Кастро-Монтес Алессио 3 0.11
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.11
Фортуна Нуриу 2 0.07
Безус Роман 2 (1) 0.07
Юльсагер Эндрю 2 0.07
Самуаз Матисс 1 0.04
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Бруно Джанни 1 0.04
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
Лемайич Дарко 1 0.04
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 8 0
Агбаду Эммануэль 7 0
Ламбер Борис 6 0
Амат Хорди 4 1
Бек Андреас 5 0
Колс Йенс 5 0
Нуху Айзек 5 0
Превляк Смаил 4 0
Деом Жером 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 9 0
Самуаз Матисс 4 1
Кумс Свен 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Кастро-Монтес Алессио 4 0
Безус Роман 3 0
Болат Синан 3 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 3 0
Годо Бруно 3 0
Тиссудали Тарик 3 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Номбе Мбойо 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
8%
2
15%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
14%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
5
23%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
5
23%
3
25%
76-90

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
1
5%
8
33%
61-75
7
35%
2
8%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
5
31%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
9
39%
4
25%
76-90

Забито

32
37
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
9 Не забивали 8
4
13%
4
11%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
7
22%
8
22%
31-45
3
9%
6
16%
46-60
3
9%
11
30%
30%
61-75
10
31%
3
8%
76-90

Пропущено

45
28
19 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
5
11%
7
25%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
8
18%
3
11%
31-45
8
18%
4
14%
46-60
4
9%
6
21%
61-75
14
31%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2
Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Гент
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1
Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Андерлехт 26 12 9 5 56 - 31 45
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 1:0 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 24 12 3 9 42 - 41 39
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Генк 25 10 5 10 48 - 38 35
10. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
11. АХ Лёвен 25 8 9 8 36 - 40 33
12. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 26 8 4 14 27 - 49 28
15. Эйпен 0:1 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 26 6 8 12 36 - 54 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Мехелен 13 8 2 3 26 - 18 26
3. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
4. Гент 1:0 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
6. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
7. Генк 12 6 3 3 26 - 16 21
8. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
9. АХ Лёвен 12 5 3 4 16 - 18 18
10. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
11. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 28 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Эйпен 0:1 13 3 3 7 13 - 22 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Гент 1:0 14 5 4 5 14 - 12 19
8. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
9. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
10. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
11. Остенде 13 4 3 6 12 - 17 15
12. Эйпен 0:1 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Юльсагер Эндрю получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Депуатр Лоран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Гент
5.60
7.50
1.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эйпен 0:1 Гент онлайн


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