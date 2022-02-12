Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
0:1
15' ГолДепуатр Лоран
26' Желтая карточкаДжегго Джеймс
33' Желтая карточкаЮльсагер Эндрю
51' Красная карточкаСамуаз Матисс
83' Желтая карточкаЛамбер Борис
84' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
Ход матча
15'
0:1
26'
33'
51'
83'
84'
32
Бек
Андреас
24
Гнака
Силас
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
33
Руф
Дави
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Эйпен
Гент
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
16 матчей
25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|7 (1)
|0.26
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.19
|Нгой Жульен
|4
|0.15
|Каембе Эдо
|4
|0.15
|Петерс Стеф
|2
|0.07
|Эрис Жонатан
|2
|0.07
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|Бек Андреас
|1
|0.04
|Ламбер Борис
|1
|0.04
|Колс Йенс
|1
|0.04
|Эмбало Карлос
|1
|0.04
|Кейта Сибири
|1
|0.04
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|11
|0.41
|Депуатр Лоран
|7
|0.26
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.11
|Де Сар Жюльен
|3 (1)
|0.11
|Фортуна Нуриу
|2
|0.07
|Безус Роман
|2 (1)
|0.07
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.07
|Самуаз Матисс
|1
|0.04
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Бруно Джанни
|1
|0.04
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|Лемайич Дарко
|1
|0.04
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|8
|0
|Ламбер Борис
|7
|0
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Амат Хорди
|4
|1
|Бек Андреас
|5
|0
|Колс Йенс
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Деом Жером
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|10
|0
|Самуаз Матисс
|4
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|4
|0
|Безус Роман
|3
|0
|Болат Синан
|3
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
8%
3
21%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Пропущено
23
12
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
22%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
5
22%
3
25%
76-90
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
1
5%
8
33%
61-75
7
35%
2
8%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
5
31%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
9
39%
4
25%
76-90
Забито
32
38
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 8
4
13%
5
13%
1-15
5
16%
5
13%
16-30
7
22%
8
21%
31-45
3
9%
6
16%
46-60
3
9%
11
29%
61-75
10
31%
3
8%
76-90
Пропущено
46
28
20 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
6
13%
7
25%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
8
17%
3
11%
31-45
8
17%
4
14%
46-60
4
9%
6
21%
61-75
14
30%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2
Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Гент
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1
Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Андерлехт
|26
|12
|9
|5
|56 - 31
|45
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|1:0
|25
|13
|3
|9
|43 - 41
|42
|8.
|Серкль Брюгге
|2:1
|27
|11
|5
|11
|39 - 32
|38
|9.
|Генк
|25
|10
|5
|10
|48 - 38
|35
|10.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|11.
|АХ Лёвен
|1:2
|26
|8
|9
|9
|37 - 42
|33
|12.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|0:1
|27
|8
|4
|15
|27 - 50
|28
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|26
|6
|8
|12
|36 - 54
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|1:0
|14
|9
|2
|3
|27 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Генк
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|9.
|АХ Лёвен
|1:2
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|2:1
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 28
|13
|15.
|Остенде
|0:1
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Серкль Брюгге
|2:1
|14
|7
|3
|4
|24 - 16
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|7.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|8.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|9.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|10.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|11.
|Остенде
|0:1
|14
|4
|3
|7
|12 - 18
|15
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|1:2
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|1:0
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3