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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
0:1
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
0:1
15' Гол
Депуатр Лоран
26' Желтая карточка
Джегго Джеймс
33' Желтая карточка
Юльсагер Эндрю
51' Красная карточка
Самуаз Матисс
83' Желтая карточка
Ламбер Борис
84' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
90'+4
33
Нуруден
Абдул
32
Бек
Андреас
22
Агбаду
Эммануэль
24
Гнака
Силас
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
4
Джегго
Джеймс
8
Петерс
Стеф
3
Алло
Тедди
9
Превляк
Смаил
31
Мюсель
Торбен
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
31
Годо
Бруно
5
Нгадеу
Майкл
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
14
Кастро-Монтес
Алессио
17
Юльсагер
Эндрю
34
Тиссудали
Тарик
29
Депуатр
Лоран
Эйпен
3-5-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Эйпен
Гент

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПДА
2:0
К
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
6:1
ПДА
2:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2
К
3:0
ПЛ
0:3
К
3:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 7 (1) 0.26
Агбаду Эммануэль 5 0.19
Нгой Жульен 4 0.15
Каембе Эдо 4 0.15
Петерс Стеф 2 0.07
Эрис Жонатан 2 0.07
Н'Дри Конан 1 0.04
Нуху Айзек 1 0.04
Бек Андреас 1 0.04
Ламбер Борис 1 0.04
Колс Йенс 1 0.04
Эмбало Карлос 1 0.04
Кейта Сибири 1 0.04
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 11 0.41
Депуатр Лоран 7 0.26
Кастро-Монтес Алессио 3 0.11
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.11
Фортуна Нуриу 2 0.07
Безус Роман 2 (1) 0.07
Юльсагер Эндрю 2 0.07
Самуаз Матисс 1 0.04
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Бруно Джанни 1 0.04
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
Лемайич Дарко 1 0.04
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 8 0
Ламбер Борис 7 0
Агбаду Эммануэль 7 0
Амат Хорди 4 1
Бек Андреас 5 0
Колс Йенс 5 0
Нуху Айзек 5 0
Превляк Смаил 4 0
Деом Жером 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 10 0
Самуаз Матисс 4 1
Кумс Свен 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Кастро-Монтес Алессио 4 0
Безус Роман 3 0
Болат Синан 3 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 3 0
Годо Бруно 3 0
Тиссудали Тарик 3 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Номбе Мбойо 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
8%
3
21%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Пропущено

23
12
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
22%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
5
22%
3
25%
76-90

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
1
5%
8
33%
61-75
7
35%
2
8%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
5
31%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
9
39%
4
25%
76-90

Забито

32
38
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 8
4
13%
5
13%
1-15
5
16%
5
13%
16-30
7
22%
8
21%
31-45
3
9%
6
16%
46-60
3
9%
11
29%
61-75
10
31%
3
8%
76-90

Пропущено

46
28
20 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
6
13%
7
25%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
8
17%
3
11%
31-45
8
17%
4
14%
46-60
4
9%
6
21%
61-75
14
30%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2
Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Гент
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1
Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Андерлехт 26 12 9 5 56 - 31 45
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 1:0 25 13 3 9 43 - 41 42
8. Серкль Брюгге 2:1 27 11 5 11 39 - 32 38
9. Генк 25 10 5 10 48 - 38 35
10. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
11. АХ Лёвен 1:2 26 8 9 9 37 - 42 33
12. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 0:1 27 8 4 15 27 - 50 28
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 26 6 8 12 36 - 54 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 1:0 14 9 2 3 27 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
3. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
6. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
7. Генк 12 6 3 3 26 - 16 21
8. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
9. АХ Лёвен 1:2 13 5 3 5 17 - 20 18
10. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
11. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 2:1 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 28 13
15. Остенде 0:1 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Серкль Брюгге 2:1 14 7 3 4 24 - 16 24
6. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
7. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
8. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
9. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
10. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
11. Остенде 0:1 14 4 3 7 12 - 18 15
12. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 1:2 13 3 6 4 20 - 22 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 1:0 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Юльсагер Эндрю получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Депуатр Лоран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эйпен 0:1 Гент онлайн


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