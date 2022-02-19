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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Ваалвейк

Ход матча

18'
0:1
Ван дер Венне Рихард

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Ваалвейк
2.23
3.70
3.70
Все Коэффициенты
1
Брандерхорст
Маттейс
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
8
Баррето
Эдгар
20
Шоне
Лассе
16
Эль-Каруани
Суфьян
10
Окита
Жонатан
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
2
Гаари
Жюрьен
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
10
Ван
дер
Венне
Рихард
28
Бюттнер
Александер
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
НЕК Неймеген
3-4-1-2
Ваалвейк
3-5-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Ваалвейк

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

20 матчей

55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЭ
3:0
ПДПОЭ
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюин Джорди 5 (1) 0.22
Ali Akman 5 0.22
Тавшан Элаис 5 0.22
Окита Жонатан 4 0.17
Маттссон Магнус 3 0.13
Шоне Лассе 1 0.04
Вет Хавьер 1 0.04
Вердонк Калвин 1 0.04
Баррето Эдгар 1 0.04
Одентал Кас 1 0.04
Дуэлунд Миккель 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 0.35
Одгор Йенс 7 0.3
Ван дер Венне Рихард 2 0.09
Бюттнер Александер 2 (1) 0.09
Штоккерс Финн 1 0.04
Анита Вурнон 1 0.04
Бакари Саид 1 0.04
Гаари Жюрьен 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Кёйперс Рой 1 0.04
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 4 0
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Одентал Кас 3 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 6 0
Бюттнер Александер 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Адевойе Шоун 2 1
Ван дер Венне Рихард 3 0
Гаари Жюрьен 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Анита Вурнон 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
4
40%
5
36%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
7%
6
35%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Забито

18
10
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
11%
1
10%
1-15
6
33%
3
30%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
4
40%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
19%
2
11%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
31%
2
11%
76-90

Забито

28
24
20 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
14%
3
13%
1-15
7
25%
6
25%
16-30
9
32%
6
25%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
2
7%
5
21%
76-90

Пропущено

30
36
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
4
13%
8
22%
1-15
6
20%
3
8%
16-30
4
13%
8
22%
31-45
3
10%
9
25%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
9
30%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3
Ваалвейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1
Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 22 17 3 2 69 - 5 54
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 22 15 3 4 52 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 22 13 3 6 43 - 26 42
5. Твенте 22 12 5 5 34 - 27 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 0:1 23 8 6 9 27 - 32 30
10. Херенвен 22 7 4 11 20 - 31 25
11. Ваалвейк 1:0 23 6 7 10 25 - 36 25
12. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
13. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 22 6 3 13 21 - 41 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 1:0 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 0:1 11 2 3 6 10 - 15 9
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 0:1 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Ваалвейк 1:0 12 2 6 4 15 - 17 12
12. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
13. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Ваалвейк
2.23
3.70
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:1 Ваалвейк онлайн


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