Тактическая замена. Яссин Оукили уходит с поля и его заменяет Айман Азхиль

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

49' Команда Ваалвейк имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

46' Удар от ворот произведет Ваалвейк

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Маркес Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Одгор Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Тавшан Элаис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Отличные скиллы показывает Тавшан Элаис , обводя своих соперников

33' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Ваалвейк

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Игра в одни ворота сейчас. НЕК Неймеген доминирует и владеет мячом

29' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

28' Вассен Этьенн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Гаари Жюрьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Венне Рихард получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Ван дер Венне Рихард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' [player1] взял и забрал мяч на выходе

20' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

19' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Шоне Лассе из команды НЕК Неймеген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Г О О О О Л - Ван дер Венне Рихард забивает ударом с левой ноги!

18' Идет дождь, трудные условия для игроков.

18' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' После проверки VAR рефери не стал менять решения - НЕК Неймеген пробьет пенальти!

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Хорошую попытку сделал Тавшан Элаис . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Отличные скиллы показывает Тавшан Элаис , обводя своих соперников

6' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Одгор Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Одгор Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля