Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Гоффертштадион
0:1
18' ГолВан дер Венне Рихард
72' Желтая карточкаБюттнер Александер
79' Желтая карточкаОдентал Кас
1:1
88' ГолОкита Жонатан
90' Желтая карточкаШоне Лассе
90' Желтая карточкаТоуба Ахмед
90' Желтая карточкаГаари Жюрьен
Ход матча
18'
46'
79'
88'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
59
Тоуба
Ахмед
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
28 Ван Рой БартПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
-
32 Nils Rossen
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ваутерс ЛуукПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
22 Бакари СаидНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Ваалвейк
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
20 матчей
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|5
|0.22
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.22
|Тавшан Элаис
|5
|0.22
|Ali Akman
|5
|0.22
|Маттссон Магнус
|3
|0.13
|Шоне Лассе
|1
|0.04
|Вет Хавьер
|1
|0.04
|Вердонк Калвин
|1
|0.04
|Баррето Эдгар
|1
|0.04
|Одентал Кас
|1
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|8
|0.35
|Одгор Йенс
|7
|0.3
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0.09
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.09
|Штоккерс Финн
|1
|0.04
|Анита Вурнон
|1
|0.04
|Бакари Саид
|1
|0.04
|Гаари Жюрьен
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|1
|0.04
|Кёйперс Рой
|1
|0.04
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|1
|Шоне Лассе
|5
|0
|Одентал Кас
|4
|0
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Крамер Михил
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|4
|0
|Адевойе Шоун
|2
|1
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Анита Вурнон
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
4
40%
5
36%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
7%
6
35%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
4
29%
1
6%
76-90
Забито
18
10
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
11%
1
10%
1-15
6
33%
3
30%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
4
40%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
19%
2
11%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
31%
2
11%
76-90
Забито
28
24
20 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
14%
3
13%
1-15
7
25%
6
25%
16-30
9
32%
6
25%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
2
7%
5
21%
76-90
Пропущено
30
36
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
4
13%
8
22%
1-15
6
20%
3
8%
16-30
4
13%
8
22%
31-45
3
10%
9
25%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
9
30%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3
Ваалвейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1
Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|22
|17
|3
|2
|69 - 5
|54
|2.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|22
|15
|3
|4
|52 - 19
|48
|4.
|АЗ Алкмаар
|22
|13
|3
|6
|43 - 26
|42
|5.
|Твенте
|22
|12
|5
|5
|34 - 27
|41
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|9.
|Камбюр
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|10.
|Херенвен
|22
|7
|4
|11
|20 - 31
|25
|11.
|Гронинген
|22
|6
|7
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Хераклес
|22
|6
|5
|11
|23 - 30
|23
|13.
|Ваалвейк
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|22
|6
|4
|12
|22 - 38
|22
|15.
|Виллем II
|22
|6
|3
|13
|21 - 41
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|22
|4
|4
|14
|17 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Ваалвейк
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|5.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|6.
|Твенте
|12
|6
|2
|4
|19 - 21
|20
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|10
|0
|2
|8
|6 - 17
|2