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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
1:1
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
0:1
18' Гол
Ван дер Венне Рихард
72' Желтая карточка
Бюттнер Александер
79' Желтая карточка
Одентал Кас
1:1
88' Гол
Окита Жонатан
90' Желтая карточка
Шоне Лассе
90' Желтая карточка
Тоуба Ахмед
90' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
90'+6

Ход матча

18'
0:1
Ван дер Венне Рихард
46'
Ali Akman
Гут Родриго
 
61'
 
Азхиль Айман
Yassin Oukili
68'
 
Штоккерс Финн
Крамер Михил
68'
 
Бакари Саид
Ван дер Венне Рихард
69'
Пропер Дирк
Баррето Эдгар
 
72'
 
Бюттнер Александер
79'
Одентал Кас
 
80'
 
Ваутерс Луук
Бюттнер Александер
80'
Вет Хавьер
Маттссон Магнус
 
80'
Вердонк Калвин
Эль-Каруани Суфьян
 
88'
Окита Жонатан
(Тавшан Элаис)
1:1
90'
Шоне Лассе
 
90'
 
Тоуба Ахмед
90'
 
Гаари Жюрьен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

1
Брандерхорст
Маттейс
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
8
Баррето
Эдгар
20
Шоне
Лассе
16
Эль-Каруани
Суфьян
10
Окита
Жонатан
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
2
Гаари
Жюрьен
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
10
Ван
дер
Венне
Рихард
28
Бюттнер
Александер
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
НЕК Неймеген
3-4-1-2
Ваалвейк
3-5-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Ваалвейк

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

20 матчей

55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЭ
3:0
ПДПОЭ
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 5 0.22
Брюин Джорди 5 (1) 0.22
Тавшан Элаис 5 0.22
Ali Akman 5 0.22
Маттссон Магнус 3 0.13
Шоне Лассе 1 0.04
Вет Хавьер 1 0.04
Вердонк Калвин 1 0.04
Баррето Эдгар 1 0.04
Одентал Кас 1 0.04
Дуэлунд Миккель 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 0.35
Одгор Йенс 7 0.3
Ван дер Венне Рихард 2 0.09
Бюттнер Александер 2 (1) 0.09
Штоккерс Финн 1 0.04
Анита Вурнон 1 0.04
Бакари Саид 1 0.04
Гаари Жюрьен 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Кёйперс Рой 1 0.04
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюттнер Александер 6 0
Крамер Михил 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Гаари Жюрьен 4 0
Адевойе Шоун 2 1
Ван дер Венне Рихард 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Анита Вурнон 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
4
40%
5
36%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
7%
6
35%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Забито

18
10
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
11%
1
10%
1-15
6
33%
3
30%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
4
40%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
19%
2
11%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
31%
2
11%
76-90

Забито

28
24
20 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
14%
3
13%
1-15
7
25%
6
25%
16-30
9
32%
6
25%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
2
7%
5
21%
76-90

Пропущено

30
36
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
4
13%
8
22%
1-15
6
20%
3
8%
16-30
4
13%
8
22%
31-45
3
10%
9
25%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
9
30%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3
Ваалвейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1
Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 22 17 3 2 69 - 5 54
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 22 15 3 4 52 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 22 13 3 6 43 - 26 42
5. Твенте 22 12 5 5 34 - 27 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
10. Херенвен 22 7 4 11 20 - 31 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 22 6 3 13 21 - 41 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
13. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч НЕК Неймеген 1:1 Ваалвейк онлайн


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