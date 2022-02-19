Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Аякс
0'
34' Желтая карточка
Кроули Дэниэл
55' Undefined phrase: football_event_
Тадич Душан
68'

Ход матча

34'
Кроули Дэниэл
 
55'
 
Тадич Душан
64'
 
Гравенберх Райан
Альварес Эдсон
68'
Кабангу Элтон
Нуннели Че
 
68'
Румерату Годфрид
Кроули Дэниэл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Аякс
20.93
8.96
1.14
Все Коэффициенты
Новости
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
19
Кроули
Дэниэл
17
Саддики
Дрейс
29
Остинг
Тейс
7
Нуннели
Че
9
Хорнкамп
Ииц
15
Свенссон
Макс
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Виллем II
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Виллем II
Аякс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

26 матчей

11.5%
7.7%
80.8%
3 победы 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

11.5%
15.4%
73.1%
3 победы 4 ничьи 19 побед

Второй тайм

19.2%
7.7%
73.1%
5 побед 2 ничьи 19 побед

История матчей

Э
5:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:4
Э
1:4
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:3
К
5:0
Э
1:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
1:1
Э
5:0
Э
5:0
Э
2:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
4:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.17
Нуннели Че 4 0.17
Кёлерт Матс 3 0.13
Остинг Тейс 2 0.09
Свенссон Макс 1 0.04
Саглам Геркем 1 0.04
Саддики Дрейс 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Хорнкамп Ииц 1 0.04
Румерату Годфрид 1 0.04
Спиерингс Уэсли 1 0.04
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 16 (1) 0.7
Тадич Душан 8 (1) 0.35
Антони 7 0.3
Бергёйс Стивен 5 0.22
Мазрауи Нуссер 5 0.22
Классен Дэви 5 0.22
Нерес Давид 3 0.13
Броббей Брайан 3 0.13
Альварес Эдсон 2 0.09
Перейра Данило II 2 0.09
Тимбер Юррьен 2 0.09
Мартинес Лисандро 1 0.04
Гравенберх Райан 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Дарами Мохаммед 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Тейлор Кеннет 1 0.04
Ренсх Девайн 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Шуурс Перр 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Саддики Дрейс 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Кроули Дэниэл 1 0
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Антони 3 0
Алле Себастьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Тадич Душан 1 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
22
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
33%
2
9%
1-15
1
11%
5
23%
16-30
1
11%
5
23%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
22%
3
14%
76-90

Пропущено

18
3
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
4
22%
1
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
1
33%
76-90

Забито

12
43
5 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
0
0%
5
12%
1-15
2
17%
9
21%
16-30
3
25%
6
14%
31-45
2
17%
5
12%
46-60
2
17%
7
16%
61-75
3
25%
11
26%
76-90

Пропущено

23
6
9 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
17%
1
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
2
9%
2
33%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
9
39%
3
50%
76-90

Забито

21
65
10 В 1-м тайме 32
11 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
3
14%
7
11%
1-15
3
14%
14
22%
16-30
4
19%
11
17%
31-45
4
19%
7
11%
46-60
2
10%
12
18%
61-75
5
24%
14
22%
76-90

Пропущено

41
9
17 В 1-м тайме 2
24 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 3
19 Не пропускали 8
4
10%
1
11%
1-15
10
24%
0
0%
16-30
3
7%
1
11%
31-45
6
15%
3
33%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
12
29%
29%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0
Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0
Аякс
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2
Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 23 17 4 2 69 - 5 55
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 22 15 3 4 52 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 22 13 3 6 43 - 26 42
5. Твенте 22 12 5 5 34 - 27 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
10. Херенвен 22 7 4 11 20 - 31 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 0:0 23 6 4 13 21 - 41 22
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Виллем II 0:0 12 4 2 6 10 - 17 14
9. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
10. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 11 8 3 0 23 - 2 27
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
13. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 0:0 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • Второй тайм
  • 69'
    Аякс контролирует мяч.
  • 68'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Румерату Годфрид
  • 68'
    Тактическая замена. Нуннели Че уходит с поля и его заменяет Кабангу Элтон
  • 67'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Виллем II выполняет удар от ворот.
  • 66'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 66'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
  • 65'
    Контроль мяча: Виллем II: 27%, Аякс: 73%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 65'
    Блинд Дэйли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 64'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 64'
    Антони из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 64'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 64'
    Тактическая замена. Альварес Эдсон уходит с поля и его заменяет Гравенберх Райан
  • 63'
    Кён Деррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Альварес Эдсон из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тейс Остинг
  • 63'
    Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
  • 62'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Аякс контролирует мяч.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 61'
    Шанс! Мартинес Лисандро из команды Аякс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    61'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 61'
    Бергёйс Стивен мяч отрикошетил от ворот
  • 61'
    Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 60'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: Виллем II: 27%, Аякс: 73%.
  • 60'
    Мазрауи Нуссер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 60'
    Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 59'
    Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    59'
    Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 58'
    Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 58'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 58'
    Классен Дэви имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 58'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
  • 58'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 57'
    Виллем II контролирует мяч.
  • Описание гола
    56'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 55'
    Классен Дэви сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Тадич Душан забивает с правой ноги!
  • 55'
    Классен Дэви из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 55'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 55'
    Контроль мяча: Виллем II: 27%, Аякс: 73%.
  • 55'
    Алле Себастьян из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 54'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 54'
    Кроули Дэниэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 54'
    Тейс Остинг из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 54'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Саддики Дрейс пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем
  • 52'
    Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Нуннели Че из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 51'
    Антони не смог попасть в створ ударом издали
  • 51'
    Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
  • 51'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 50'
    Блинд Дэйли из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 50'
    Контроль мяча: Виллем II: 26%, Аякс: 74%.
  • 49'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Аякс
20.93
8.96
1.14
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Виллем II 0:0 Аякс онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Виллем II
Аякс

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 