Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Конинг Виллем II
34' Желтая карточкаКроули Дэниэл
55' Undefined phrase: football_event_Тадич Душан
Ход матча
34'
55'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
29
Остинг
Тейс
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Остинг ТейсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Виллем II
Аякс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
21 матч
100%
0 побед 0 ничьих 21 победа
Первый тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
26 матчей
11.5%
7.7%
80.8%
3 победы 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
11.5%
15.4%
73.1%
3 победы 4 ничьи 19 побед
Второй тайм
19.2%
7.7%
73.1%
5 побед 2 ничьи 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.17
|Нуннели Че
|4
|0.17
|Кёлерт Матс
|3
|0.13
|Остинг Тейс
|2
|0.09
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Саддики Дрейс
|1
|0.04
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Хорнкамп Ииц
|1
|0.04
|Румерату Годфрид
|1
|0.04
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.04
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|16 (1)
|0.7
|Тадич Душан
|8 (1)
|0.35
|Антони
|7
|0.3
|Бергёйс Стивен
|5
|0.22
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.22
|Классен Дэви
|5
|0.22
|Нерес Давид
|3
|0.13
|Броббей Брайан
|3
|0.13
|Альварес Эдсон
|2
|0.09
|Перейра Данило II
|2
|0.09
|Тимбер Юррьен
|2
|0.09
|Мартинес Лисандро
|1
|0.04
|Гравенберх Райан
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Дарами Мохаммед
|1
|0.04
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|Тейлор Кеннет
|1
|0.04
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Саддики Дрейс
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Кроули Дэниэл
|1
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Алле Себастьян
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
22
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
33%
2
9%
1-15
1
11%
5
23%
16-30
1
11%
5
23%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
22%
3
14%
76-90
Пропущено
18
3
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
4
22%
1
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
1
33%
76-90
Забито
12
43
5 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
0
0%
5
12%
1-15
2
17%
9
21%
16-30
3
25%
6
14%
31-45
2
17%
5
12%
46-60
2
17%
7
16%
61-75
3
25%
11
26%
76-90
Пропущено
23
6
9 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
17%
1
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
2
9%
2
33%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
9
39%
3
50%
76-90
Забито
21
65
10 В 1-м тайме 32
11 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
3
14%
7
11%
1-15
3
14%
14
22%
16-30
4
19%
11
17%
31-45
4
19%
7
11%
46-60
2
10%
12
18%
61-75
5
24%
14
22%
76-90
Пропущено
41
9
17 В 1-м тайме 2
24 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 3
19 Не пропускали 8
4
10%
1
11%
1-15
10
24%
0
0%
16-30
3
7%
1
11%
31-45
6
15%
3
33%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
12
29%
29%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0
Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0
Аякс
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2
Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|23
|17
|4
|2
|69 - 5
|55
|2.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|22
|15
|3
|4
|52 - 19
|48
|4.
|АЗ Алкмаар
|22
|13
|3
|6
|43 - 26
|42
|5.
|Твенте
|22
|12
|5
|5
|34 - 27
|41
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|9.
|Камбюр
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|10.
|Херенвен
|22
|7
|4
|11
|20 - 31
|25
|11.
|Гронинген
|22
|6
|7
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Хераклес
|22
|6
|5
|11
|23 - 30
|23
|13.
|Ваалвейк
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|22
|6
|4
|12
|22 - 38
|22
|15.
|Виллем II
|0:0
|23
|6
|4
|13
|21 - 41
|22
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|22
|4
|4
|14
|17 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Виллем II
|0:0
|12
|4
|2
|6
|10 - 17
|14
|9.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|10.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|11.
|Ваалвейк
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|11
|8
|3
|0
|23 - 2
|27
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|5.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|6.
|Твенте
|12
|6
|2
|4
|19 - 21
|20
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|0:0
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|10
|0
|2
|8
|6 - 17
|2