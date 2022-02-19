Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Альварес Эдсон из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

44' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Отличный пас сделал Антони из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Антони из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.

42' Тимон Велленройтер отбил мяч на угловой после удара Тимбер Юррьен из штрафной площади.

42' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Антони из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

38' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

37' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Антони из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.

35' Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Кроули Дэниэл получил желтую карточку от судьи

34' Саддики Дрейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Антони пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

26' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

26' Аякс выполняет удар от ворот.

26' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

24' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Аякс выполняет удар от ворот.

21' Как он промахнулся? Хорнкамп Ииц имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

21' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Бергёйс Стивен из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Аякс выполняет удар от ворот.

16' Мартинес Лисандро не смог попасть в створ ударом издали

15' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

12' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Аякс выполняет удар от ворот.

7' Хорнкамп Ииц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Блинд Дэйли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Отличные скиллы показывает Свенссон Макс , обводя своих соперников

4' Кён Деррик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

2' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Отличный пас сделал Классен Дэви из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сильный дождь сегодня.