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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:1
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
34' Желтая карточка
Кроули Дэниэл
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Тадич Душан
0:1
81' Гол
Тимбер Юррьен
90'+5

Ход матча

34'
Кроули Дэниэл
 
55'
 
Тадич Душан
64'
 
Гравенберх Райан
Альварес Эдсон
68'
Кабангу Элтон
Нуннели Че
 
68'
Румерату Годфрид
Кроули Дэниэл
 
72'
 
Перейра Данило
Классен Дэви
79'
Бергстрём Эмиль
Свенссон Макс
 
81'
0:1
Тимбер Юррьен
(Антони)
82'
 
Шуурс Перр
Тимбер Юррьен
86'
Кампецис Анаргирос
Саддики Дрейс
 
86'
Саглам Геркем
Йенссен Ульрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 14
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 12
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Новости
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
19
Кроули
Дэниэл
17
Саддики
Дрейс
29
Остинг
Тейс
7
Нуннели
Че
9
Хорнкамп
Ииц
15
Свенссон
Макс
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Виллем II
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Виллем II
Аякс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

26 матчей

11.5%
7.7%
80.8%
3 победы 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

11.5%
15.4%
73.1%
3 победы 4 ничьи 19 побед

Второй тайм

19.2%
7.7%
73.1%
5 побед 2 ничьи 19 побед

История матчей

Э
5:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:4
Э
1:4
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:3
К
5:0
Э
1:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
1:1
Э
5:0
Э
5:0
Э
2:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
4:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.17
Нуннели Че 4 0.17
Кёлерт Матс 3 0.13
Остинг Тейс 2 0.09
Свенссон Макс 1 0.04
Саглам Геркем 1 0.04
Саддики Дрейс 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Хорнкамп Ииц 1 0.04
Румерату Годфрид 1 0.04
Спиерингс Уэсли 1 0.04
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 16 (1) 0.7
Тадич Душан 7 (1) 0.3
Антони 7 0.3
Бергёйс Стивен 5 0.22
Мазрауи Нуссер 5 0.22
Классен Дэви 5 0.22
Нерес Давид 3 0.13
Тимбер Юррьен 3 0.13
Броббей Брайан 3 0.13
Альварес Эдсон 2 0.09
Перейра Данило II 2 0.09
Мартинес Лисандро 1 0.04
Гравенберх Райан 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Дарами Мохаммед 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Тейлор Кеннет 1 0.04
Ренсх Девайн 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Шуурс Перр 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Саддики Дрейс 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Кроули Дэниэл 1 0
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Антони 3 0
Алле Себастьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Тадич Душан 1 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
23
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
3
33%
2
9%
1-15
1
11%
5
22%
16-30
1
11%
5
22%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
2
22%
4
17%
76-90

Пропущено

19
3
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
4
21%
1
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
1
33%
76-90

Забито

12
43
5 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
0
0%
5
12%
1-15
2
17%
9
21%
16-30
3
25%
6
14%
31-45
2
17%
5
12%
46-60
2
17%
7
16%
61-75
3
25%
11
26%
76-90

Пропущено

23
6
9 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
17%
1
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
2
9%
2
33%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
9
39%
3
50%
76-90

Забито

21
66
10 В 1-м тайме 32
11 Во 2-м тайме 34
6 Забивали первыми 18
10 Не забивали 3
3
14%
7
11%
1-15
3
14%
14
21%
16-30
4
19%
11
17%
31-45
4
19%
7
11%
46-60
2
10%
12
18%
61-75
5
24%
15
23%
76-90

Пропущено

42
9
17 В 1-м тайме 2
25 Во 2-м тайме 7
16 Пропускали первыми 3
20 Не пропускали 8
4
10%
1
11%
1-15
10
24%
0
0%
16-30
3
7%
1
11%
31-45
6
14%
3
33%
46-60
6
14%
0
0%
61-75
13
31%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0
Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0
Аякс
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2
Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 22 15 3 4 52 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 1:1 23 13 4 6 44 - 27 43
5. Твенте 22 12 5 5 34 - 27 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
10. Херенвен 22 7 4 11 20 - 31 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 1:1 23 6 6 11 24 - 31 24
13. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. АЗ Алкмаар 1:1 11 7 3 1 25 - 11 24
5. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 1:1 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 1:1 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
13. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 1:1 11 0 3 8 7 - 18 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Виллем II 0:1 Аякс онлайн


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