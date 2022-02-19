Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: АФАС
1:0
25' ГолРейндерс Тиджани
1:1
42' ГолЛаурсен Николай
Ход матча
25'
1:0
42'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
20
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
18
Эвьен
Хэкон
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
30
Уахим
Анас
17
Сзоке
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Керкез МилошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Уахим АнасПолузащитник
-
17 Сзоке АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Хераклес
24 матча
100%
24 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
29 матчей
82.8%
3.4%
13.8%
24 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
51.7%
41.4%
6.9%
15 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|9 (2)
|0.39
|Павлидис Вангелис
|8
|0.35
|Де Вит Дани
|7
|0.3
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.17
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.13
|Абухлал Закария
|3
|0.13
|Бёкема Сэм
|3
|0.13
|Вайндал Оуэн
|1
|0.04
|Сугавара Юкинари
|1
|0.04
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Павлидис Василис
|1
|0.04
|Класи Йорди
|1
|0.04
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.04
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|4
|0.17
|Бюргзорг Делано
|4
|0.17
|Аззауи Исмаил
|3
|0.13
|Влут Рай
|3 (1)
|0.13
|Бакыш Синан
|2
|0.09
|Лаурсен Николай
|2
|0.09
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.09
|Басачикоглу Билал
|1
|0.04
|Ренте Марко
|1
|0.04
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мидтше Фредрик
|5
|0
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|Павлидис Вангелис
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Вайндал Оуэн
|4
|0
|Сугавара Юкинари
|3
|0
|Класи Йорди
|1
|1
|Инди Мартинс
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|8
|0
|Фадига Ноа
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Басачикоглу Билал
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
8
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
5
22%
1
13%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
1
4%
1
13%
61-75
7
30%
3
38%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
5
45%
1
7%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
5
26%
5
31%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
5
31%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
4
25%
5
36%
76-90
Забито
42
24
21 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
7
17%
2
8%
1-15
5
12%
2
8%
16-30
9
21%
6
25%
31-45
7
17%
3
13%
46-60
3
7%
3
13%
61-75
11
26%
8
33%
76-90
Пропущено
27
29
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
7
26%
3
10%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
7
26%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0
Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1
НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|22
|15
|3
|4
|52 - 19
|48
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|23
|13
|4
|6
|44 - 27
|43
|5.
|Твенте
|22
|12
|5
|5
|34 - 27
|41
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|9.
|Камбюр
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|10.
|Херенвен
|22
|7
|4
|11
|20 - 31
|25
|11.
|Гронинген
|22
|6
|7
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Хераклес
|1:1
|23
|6
|6
|11
|24 - 31
|24
|13.
|Ваалвейк
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|22
|6
|4
|12
|22 - 38
|22
|15.
|Виллем II
|23
|6
|3
|14
|21 - 42
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|22
|4
|4
|14
|17 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|11
|7
|3
|1
|25 - 11
|24
|5.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|1:1
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|11.
|Ваалвейк
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|5.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|6.
|Твенте
|12
|6
|2
|4
|19 - 21
|20
|7.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|1:1
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3