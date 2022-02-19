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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Хераклес
0'
1:0
25' Гол
Рейндерс Тиджани
1:1
42' Гол
Лаурсен Николай
45'+1

Ход матча

22'
Бёкема Сэм
Хацидиакос Пантелис
 
25'
Рейндерс Тиджани
1:0
42'
1:1
Лаурсен Николай
(Роскен Рубен)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Хераклес
1.42
4.88
7.80
Все Коэффициенты
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
24
Рейндерс
Тиджани
20
Класи
Йорди
11
Карлссон
Йеспер
III
10
Де
Вит
Дани
18
Эвьен
Хэкон
9
Павлидис
Вангелис
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
21
Хоогма
Джастин
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
11
Лаурсен
Николай
6
Киомурцоглу
Орестис
30
Уахим
Анас
17
Сзоке
Адриан
7
Басачикоглу
Билал
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Хераклес
5-4-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Хераклес

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

29 матчей

82.8%
3.4%
13.8%
24 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

51.7%
41.4%
6.9%
15 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

К
4:1
Э
3:2
Э
5:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:2
Э
5:1
Э
3:6
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 9 (2) 0.39
Павлидис Вангелис 8 0.35
Де Вит Дани 7 0.3
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.17
Рейндерс Тиджани 3 0.13
Абухлал Закария 3 0.13
Бёкема Сэм 3 0.13
Вайндал Оуэн 1 0.04
Сугавара Юкинари 1 0.04
Инди Мартинс 1 0.04
Павлидис Василис 1 0.04
Класи Йорди 1 0.04
Витри Аслак Фонн 1 0.04
Мидтше Фредрик 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Поку Эрнест 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 0.17
Бюргзорг Делано 4 0.17
Аззауи Исмаил 3 0.13
Влут Рай 3 (1) 0.13
Бакыш Синан 2 0.09
Лаурсен Николай 2 0.09
Киомурцоглу Орестис 2 0.09
Басачикоглу Билал 1 0.04
Ренте Марко 1 0.04
Кваглиата Джакомо 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 5 0
Хацидиакос Пантелис 5 0
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Вайндал Оуэн 4 0
Сугавара Юкинари 3 0
Класи Йорди 1 1
Инди Мартинс 2 0
Де Вит Дани 2 0
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 8 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Басачикоглу Билал 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
8
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
5
22%
1
13%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
1
4%
1
13%
61-75
7
30%
3
38%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
5
45%
1
7%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
5
26%
5
31%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
5
31%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Забито

42
24
21 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
7
17%
2
8%
1-15
5
12%
2
8%
16-30
9
21%
6
25%
31-45
7
17%
3
13%
46-60
3
7%
3
13%
61-75
11
26%
8
33%
76-90

Пропущено

27
29
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
7
26%
3
10%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
7
26%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0
Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1
НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 22 15 3 4 52 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 1:1 23 13 4 6 44 - 27 43
5. Твенте 22 12 5 5 34 - 27 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
10. Херенвен 22 7 4 11 20 - 31 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 1:1 23 6 6 11 24 - 31 24
13. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. АЗ Алкмаар 1:1 11 7 3 1 25 - 11 24
5. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 1:1 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 1:1 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
13. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 1:1 11 0 3 8 7 - 18 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Хераклес
1.42
4.88
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 1:1 Хераклес онлайн


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Хераклес

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