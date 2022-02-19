Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Хераклес выполняет удар от ворот.

41' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Хераклес выполняет удар от ворот.

27' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Рейндерс Тиджани первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Сзоке Адриан не смог попасть в створ ударом издали

19' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

18' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Эвьен Хэкон наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

5' ШАНС! Павлидис Вангелис вышел один на один с голкипером...

3' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня высокая влажность.