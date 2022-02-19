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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
2:1
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
1:0
25' Гол
Рейндерс Тиджани
1:1
42' Гол
Лаурсен Николай
2:1
48' Гол
Павлидис Вангелис
67' Желтая карточка
Киомурцоглу Орестис
90'+6

Ход матча

22'
Бёкема Сэм
Хацидиакос Пантелис
 
25'
Рейндерс Тиджани
(Павлидис Вангелис)
1:0
42'
1:1
Лаурсен Николай
(Роскен Рубен)
48'
Павлидис Вангелис
(Сугавара Юкинари)
2:1
60'
 
Ханссон Эмиль
Басачикоглу Билал
67'
 
Киомурцоглу Орестис
72'
 
Бакыш Синан
Сзоке Адриан
73'
 
Сиерра Элиас
Уахим Анас
75'
Абухлал Закария
Павлидис Вангелис
 
83'
Витри Аслак Фонн
Эвьен Хэкон
 
83'
Сова Камаль
Рейндерс Тиджани
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
24
Рейндерс
Тиджани
20
Класи
Йорди
11
Карлссон
Йеспер
III
10
Де
Вит
Дани
18
Эвьен
Хэкон
9
Павлидис
Вангелис
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
21
Хоогма
Джастин
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
11
Лаурсен
Николай
6
Киомурцоглу
Орестис
30
Уахим
Анас
7
Басачикоглу
Билал
17
Сзоке
Адриан
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Хераклес
5-4-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Хераклес

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

29 матчей

82.8%
3.4%
13.8%
24 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

51.7%
41.4%
6.9%
15 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

К
4:1
Э
3:2
Э
5:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:2
Э
5:1
Э
3:6
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 9 (2) 0.39
Павлидис Вангелис 9 0.39
Де Вит Дани 7 0.3
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.17
Рейндерс Тиджани 3 0.13
Абухлал Закария 3 0.13
Бёкема Сэм 3 0.13
Вайндал Оуэн 1 0.04
Сугавара Юкинари 1 0.04
Инди Мартинс 1 0.04
Павлидис Василис 1 0.04
Класи Йорди 1 0.04
Витри Аслак Фонн 1 0.04
Мидтше Фредрик 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Поку Эрнест 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 0.17
Бюргзорг Делано 4 0.17
Аззауи Исмаил 3 0.13
Лаурсен Николай 3 0.13
Влут Рай 3 (1) 0.13
Бакыш Синан 2 0.09
Киомурцоглу Орестис 2 0.09
Басачикоглу Билал 1 0.04
Ренте Марко 1 0.04
Кваглиата Джакомо 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 5 0
Хацидиакос Пантелис 5 0
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Вайндал Оуэн 4 0
Сугавара Юкинари 3 0
Класи Йорди 1 1
Инди Мартинс 2 0
Де Вит Дани 2 0
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 8 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Басачикоглу Билал 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
9
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
5
20%
1
11%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
4
16%
2
22%
31-45
5
20%
1
11%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
7
28%
3
33%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
42%
1
6%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
25%
2
12%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
5
26%
5
31%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
5
31%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Забито

44
25
22 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
7
16%
2
8%
1-15
6
14%
2
8%
16-30
9
20%
7
28%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
3
7%
3
12%
61-75
11
25%
8
32%
76-90

Пропущено

28
31
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
7
25%
3
10%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
5
18%
6
19%
61-75
7
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0
Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1
НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 22 15 3 4 52 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
5. Твенте 22 12 5 5 34 - 27 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
10. Херенвен 22 7 4 11 20 - 31 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 23 6 5 12 24 - 32 23
13. Ваалвейк 23 5 8 10 25 - 37 23
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
3. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
4. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
5. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 12 6 2 4 19 - 21 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
13. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 2:1 Хераклес онлайн


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