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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Жилина
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Земплин
0' 4'
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Земплин
1.49
5.26
9.00
Все Коэффициенты
30
Белько
Любомир
66
Руснак
Матуш
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
45
Овусу
Ричмонд
37
Mario
Sauer
6
Гоно
Мирослав
16
Илько
Патрик
9
Яношик
Лукаш
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
12
Кожухарь
Андрей
38
Котула
Юрай
19
Michael
Ranko
6
Alfonso
Artabe
18
Мендес
Алехандро
7
Takuto
Oshima
16
Бегала
Матуш
54
Йылмаз
Кубилай
13
Wisdom
Kanu
11
Попович
Димитриос
9
Matus
Marcin
Жилина
4-3-3
Земплин
4-2-3-1

История личных встреч

Жилина
Земплин

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
6:2
СГА
5:0
С
1:1
С
0:3
СГА
2:1
К
0:2
К
1:1
СГА
4:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
7:1
С
0:2
С
3:0
С
2:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 6 (1) 0.29
Ямбор Тимотей 4 0.19
Мыслович Патрик 3 (1) 0.14
Минарик Ян 3 0.14
Капралик Адриан 3 0.14
Дурис Давид 2 0.1
Паур Якуб 2 0.1
Яношик Лукаш 2 0.1
Слука Бранислав 1 0.05
Ананг Бенсон 1 0.05
Копас Адам 1 (1) 0.05
Кивиор Якуб 1 0.05
Илько Патрик 1 0.05
Фазлагич Энис 0 0
Руснак Матуш 0 0
Гольян Адам 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 6 0.29
Жофчак Игор 3 0.14
Wisdom Kanu 2 0.1
Takuto Oshima 2 0.1
Попович Димитриос 1 0.05
Alfonso Artabe 1 0.05
Бегала Матуш 1 0.05
Matus Marcin 1 0.05
Вашко Филип 1 0.05
Brian Pena 1 0.05
Котула Юрай 0 0
Магда Даниэль 0 0
Michael Ranko 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фазлагич Энис 6 0
Ананг Бенсон 4 0
Немчик Томаш 4 0
Паур Якуб 3 0
Слебодник Тибор 3 0
Мраз Филип 3 0
Бичахчян Ваан 1 1
Копас Адам 2 0
Слука Бранислав 2 0
Руснак Матуш 2 0
Яношик Лукаш 1 0
Минарик Ян 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Капралик Адриан 1 0
Гольян Адам 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 4 1
Alfonso Artabe 5 0
Вашко Филип 5 0
Бегала Матуш 5 0
Мендес Алехандро 4 0
Matus Marcin 3 0
Michael Ranko 3 0
Неофитидис Георгиос 3 0
Wisdom Kanu 2 0
Труса Матей 2 0
Жофчак Игор 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Квоцера Милан 1 0
Brian Pena 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
24%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
23%
4
33%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
7
44%
1
7%
61-75
1
6%
4
27%
76-90

Забито

31
20
17 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
7
23%
2
10%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
8
26%
4
20%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
7
23%
3
15%
76-90

Пропущено

29
27
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
4
14%
7
26%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
7
24%
5
19%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
8
28%
3
11%
61-75
6
21%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1
Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1
Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3
Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2 Погронье - Земплин 2:0 Земплин - ДАК 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:1 20 14 4 2 45 - 14 46
2. Спартак Трнава 0:0 20 13 5 2 29 - 9 44
3. Ружомберок 0:0 21 10 9 2 36 - 14 39
4. ДАК 21 9 6 6 25 - 22 33
5. Жилина 0:0 21 7 7 7 32 - 30 28
6. Середь 20 7 5 8 24 - 26 26
7. Тренчин 0:0 21 6 6 9 30 - 31 24
8. Земплин 0:0 21 7 3 11 19 - 28 24
9. Сеница 20 6 6 8 20 - 31 24
10. Злате Моравце 21 4 7 10 21 - 34 19
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 21 4 6 11 22 - 39 18
12. Погронье 1:0 21 3 4 14 17 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:1 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Спартак Трнава 0:0 10 6 3 1 16 - 6 21
3. Ружомберок 0:0 10 5 4 1 18 - 6 19
4. ДАК 10 5 3 2 14 - 11 18
5. Середь 10 5 1 4 15 - 11 16
6. Жилина 0:0 11 4 3 4 17 - 13 15
7. Сеница 10 4 3 3 11 - 13 15
8. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 11 4 3 4 13 - 13 15
9. Тренчин 0:0 10 3 3 4 18 - 14 12
10. Земплин 0:0 10 4 0 6 12 - 15 12
11. Злате Моравце 11 2 5 4 11 - 12 11
12. Погронье 1:0 11 2 4 5 11 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:0 10 7 2 1 13 - 3 23
2. Слован Братислава 0:1 10 6 2 2 17 - 9 20
3. Ружомберок 0:0 11 5 5 1 18 - 8 20
4. ДАК 11 4 3 4 11 - 11 15
5. Жилина 0:0 10 3 4 3 15 - 17 13
6. Тренчин 0:0 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Земплин 0:0 11 3 3 5 7 - 13 12
8. Середь 10 2 4 4 9 - 15 10
9. Сеница 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Злате Моравце 10 2 2 6 10 - 22 8
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 10 0 3 7 9 - 26 3
12. Погронье 1:0 10 1 0 9 6 - 25 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Земплин
1.49
5.26
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жилина 0:0 Земплин онлайн


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Жилина
Земплин

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