Словакия: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Стадион под Дубном
66
Руснак
Матуш
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
37
Mario
Sauer
16
Илько
Патрик
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
38
Котула
Юрай
16
Бегала
Матуш
13
Wisdom
Kanu
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Руснак МатушЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
-
37 Mario SauerПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry Addo
-
11 Машике Элвис
-
-
Главный тренер: Кернак Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Wisdom KanuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Brian Pena
-
-
44 Matej Vajs
-
-
Главный тренер: Miroslav Nemec
История личных встреч
Жилина
Земплин
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|6 (1)
|0.29
|Ямбор Тимотей
|4
|0.19
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.14
|Минарик Ян
|3
|0.14
|Капралик Адриан
|3
|0.14
|Дурис Давид
|2
|0.1
|Паур Якуб
|2
|0.1
|Яношик Лукаш
|2
|0.1
|Слука Бранислав
|1
|0.05
|Ананг Бенсон
|1
|0.05
|Копас Адам
|1 (1)
|0.05
|Кивиор Якуб
|1
|0.05
|Илько Патрик
|1
|0.05
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Гольян Адам
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|6
|0.29
|Жофчак Игор
|3
|0.14
|Wisdom Kanu
|2
|0.1
|Takuto Oshima
|2
|0.1
|Попович Димитриос
|1
|0.05
|Alfonso Artabe
|1
|0.05
|Бегала Матуш
|1
|0.05
|Matus Marcin
|1
|0.05
|Вашко Филип
|1
|0.05
|Brian Pena
|1
|0.05
|Котула Юрай
|0
|0
|Магда Даниэль
|0
|0
|Michael Ranko
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фазлагич Энис
|6
|0
|Ананг Бенсон
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Паур Якуб
|3
|0
|Слебодник Тибор
|3
|0
|Мраз Филип
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Копас Адам
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Гольян Адам
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|4
|1
|Alfonso Artabe
|5
|0
|Вашко Филип
|5
|0
|Бегала Матуш
|5
|0
|Мендес Алехандро
|4
|0
|Matus Marcin
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Неофитидис Георгиос
|3
|0
|Wisdom Kanu
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Квоцера Милан
|1
|0
|Brian Pena
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
24%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
23%
4
33%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
7
44%
1
7%
61-75
1
6%
4
27%
76-90
Забито
31
20
17 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
7
23%
2
10%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
8
26%
4
20%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
7
23%
3
15%
76-90
Пропущено
29
27
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
4
14%
7
26%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
7
24%
5
19%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
8
28%
3
11%
61-75
6
21%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1
Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1
Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3
Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2 Погронье - Земплин 2:0 Земплин - ДАК 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:1
|20
|14
|4
|2
|45 - 14
|46
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|20
|13
|5
|2
|29 - 9
|44
|3.
|Ружомберок
|0:0
|21
|10
|9
|2
|36 - 14
|39
|4.
|ДАК
|21
|9
|6
|6
|25 - 22
|33
|5.
|Жилина
|0:0
|21
|7
|7
|7
|32 - 30
|28
|6.
|Середь
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|7.
|Тренчин
|0:0
|21
|6
|6
|9
|30 - 31
|24
|8.
|Земплин
|0:0
|21
|7
|3
|11
|19 - 28
|24
|9.
|Сеница
|20
|6
|6
|8
|20 - 31
|24
|10.
|Злате Моравце
|21
|4
|7
|10
|21 - 34
|19
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|21
|4
|6
|11
|22 - 39
|18
|12.
|Погронье
|1:0
|21
|3
|4
|14
|17 - 42
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:1
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|3.
|Ружомберок
|0:0
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|4.
|ДАК
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|5.
|Середь
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|6.
|Жилина
|0:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 13
|15
|7.
|Сеница
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|9.
|Тренчин
|0:0
|10
|3
|3
|4
|18 - 14
|12
|10.
|Земплин
|0:0
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|11.
|Злате Моравце
|11
|2
|5
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Погронье
|1:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|10
|7
|2
|1
|13 - 3
|23
|2.
|Слован Братислава
|0:1
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|3.
|Ружомберок
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|4.
|ДАК
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|5.
|Жилина
|0:0
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|6.
|Тренчин
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|7.
|Земплин
|0:0
|11
|3
|3
|5
|7 - 13
|12
|8.
|Середь
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Сеница
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Злате Моравце
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
|12.
|Погронье
|1:0
|10
|1
|0
|9
|6 - 25
|3