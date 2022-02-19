Словакия: Суперлига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
1:0
3' ГолDan Ozvolda
Ход матча
3'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Ahmed Fofana
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Гашек ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ladji Malle
-
-
-
27 Ivan Straka
-
Главный тренер: Martin Bittengl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
-
35 Adam Hrdina
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Погронье
Слован Братислава
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|6
|0.3
|Ladji Malle
|2
|0.1
|Бадоло Седрик
|2
|0.1
|Мазань Петер
|2 (1)
|0.1
|Загуменски Тимотей
|1
|0.05
|Andrej Strba
|1
|0.05
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
|Адамец Мартин
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенти Эзекиэль
|9
|0.47
|Змрхаль Яромир
|7
|0.37
|Мраз Самуэл
|5
|0.26
|Дражич Деян
|4 (1)
|0.21
|Рабиу Ибрахим
|3
|0.16
|Вайсс Владимир
|3 (2)
|0.16
|Чаврич Александр
|2
|0.11
|Грин Эндри
|1
|0.05
|Канкава Джаба
|1
|0.05
|Абена Минти
|1
|0.05
|Шапоньич Иван
|1
|0.05
|Вернон де Марко
|1
|0.05
|Лихи Филип
|1
|0.05
|Божиков Васил
|1
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.05
|Мустафич Ален
|1
|0.05
|Медведев Юрий II
|0
|0
|Грнчар Давид
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|5
|2
|Лачны Милош
|5
|0
|Мазань Петер
|3
|0
|Adam Pajer
|3
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Лашик Ричард
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Капор Милован
|1
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Саннех Мухаммед
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|5
|0
|Рабиу Ибрахим
|4
|0
|Вайсс Владимир
|2
|1
|Вернон де Марко
|3
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|0
|Крижан Рихард
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Грин Эндри
|1
|0
|Грнчар Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
7
39%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
4
44%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Забито
6
27
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
2
33%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
17%
6
22%
31-45
1
17%
6
22%
46-60
1
17%
6
22%
61-75
1
17%
4
15%
76-90
Пропущено
25
6
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
8%
4
67%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
1
17%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
20%
1
17%
61-75
6
24%
0
0%
76-90
Забито
15
43
7 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
3
20%
6
14%
1-15
1
7%
4
9%
16-30
3
20%
7
16%
31-45
3
20%
8
19%
46-60
4
27%
10
23%
61-75
1
7%
8
19%
76-90
Пропущено
43
15
21 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
4
9%
4
27%
1-15
4
9%
2
13%
16-30
13
30%
2
13%
31-45
5
12%
0
0%
46-60
6
14%
5
33%
61-75
11
26%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0
Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0
Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:1
|20
|14
|4
|2
|45 - 14
|46
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|20
|13
|5
|2
|29 - 9
|44
|3.
|Ружомберок
|0:0
|21
|10
|9
|2
|36 - 14
|39
|4.
|ДАК
|21
|9
|6
|6
|25 - 22
|33
|5.
|Жилина
|0:0
|21
|7
|7
|7
|32 - 30
|28
|6.
|Середь
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|7.
|Тренчин
|0:0
|21
|6
|6
|9
|30 - 31
|24
|8.
|Земплин
|0:0
|21
|7
|3
|11
|19 - 28
|24
|9.
|Сеница
|20
|6
|6
|8
|20 - 31
|24
|10.
|Злате Моравце
|21
|4
|7
|10
|21 - 34
|19
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|21
|4
|6
|11
|22 - 39
|18
|12.
|Погронье
|1:0
|21
|3
|4
|14
|17 - 42
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:1
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|3.
|Ружомберок
|0:0
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|4.
|ДАК
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|5.
|Середь
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|6.
|Жилина
|0:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 13
|15
|7.
|Сеница
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|9.
|Тренчин
|0:0
|10
|3
|3
|4
|18 - 14
|12
|10.
|Земплин
|0:0
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|11.
|Злате Моравце
|11
|2
|5
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Погронье
|1:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|10
|7
|2
|1
|13 - 3
|23
|2.
|Слован Братислава
|0:1
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|3.
|Ружомберок
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|4.
|ДАК
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|5.
|Жилина
|0:0
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|6.
|Тренчин
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|7.
|Земплин
|0:0
|11
|3
|3
|5
|7 - 13
|12
|8.
|Середь
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Сеница
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Злате Моравце
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
|12.
|Погронье
|1:0
|10
|1
|0
|9
|6 - 25
|3