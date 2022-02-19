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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
1:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Слован Братислава
0'
1:0
3' Гол
Dan Ozvolda
5'

Ход матча

3'
Dan Ozvolda
1:0
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Слован Братислава
14.50
6.90
1.30
Все Коэффициенты
Погронье
Слован Братислава

История личных встреч

Погронье
Слован Братислава

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

С
5:1
С
1:0
С
1:2
ТМС
2:0
С
2:1
С
1:3
К
1:0
КС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 6 0.3
Ladji Malle 2 0.1
Бадоло Седрик 2 0.1
Мазань Петер 2 (1) 0.1
Загуменски Тимотей 1 0.05
Andrej Strba 1 0.05
Да Силва Адлер 0 0
Благут Патрик 0 0
Адамец Мартин 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенти Эзекиэль 9 0.47
Змрхаль Яромир 7 0.37
Мраз Самуэл 5 0.26
Дражич Деян 4 (1) 0.21
Рабиу Ибрахим 3 0.16
Вайсс Владимир 3 (2) 0.16
Чаврич Александр 2 0.11
Грин Эндри 1 0.05
Канкава Джаба 1 0.05
Абена Минти 1 0.05
Шапоньич Иван 1 0.05
Вернон де Марко 1 0.05
Лихи Филип 1 0.05
Божиков Васил 1 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.05
Мустафич Ален 1 0.05
Медведев Юрий II 0 0
Грнчар Давид 0 0
Стрелец Давид 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 5 2
Лачны Милош 5 0
Мазань Петер 3 0
Adam Pajer 3 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Лашик Ричард 2 0
Благут Патрик 2 0
Капор Милован 1 0
Коковас Стелиос 1 0
Саннех Мухаммед 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Andrej Strba 1 0
Marek Vybostok 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 5 0
Рабиу Ибрахим 4 0
Вайсс Владимир 2 1
Вернон де Марко 3 0
Хенти Эзекиэль 2 0
Крижан Рихард 2 0
Кашия Гурам 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Грин Эндри 1 0
Грнчар Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
7
39%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
4
44%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Забито

6
27
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
2
33%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
17%
6
22%
31-45
1
17%
6
22%
46-60
1
17%
6
22%
61-75
1
17%
4
15%
76-90

Пропущено

25
6
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
8%
4
67%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
1
17%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
20%
1
17%
61-75
6
24%
0
0%
76-90

Забито

15
43
7 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
3
20%
6
14%
1-15
1
7%
4
9%
16-30
3
20%
7
16%
31-45
3
20%
8
19%
46-60
4
27%
10
23%
61-75
1
7%
8
19%
76-90

Пропущено

43
15
21 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
4
9%
4
27%
1-15
4
9%
2
13%
16-30
13
30%
2
13%
31-45
5
12%
0
0%
46-60
6
14%
5
33%
61-75
11
26%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0
Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0
Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:1 20 14 4 2 45 - 14 46
2. Спартак Трнава 0:0 20 13 5 2 29 - 9 44
3. Ружомберок 0:0 21 10 9 2 36 - 14 39
4. ДАК 21 9 6 6 25 - 22 33
5. Жилина 0:0 21 7 7 7 32 - 30 28
6. Середь 20 7 5 8 24 - 26 26
7. Тренчин 0:0 21 6 6 9 30 - 31 24
8. Земплин 0:0 21 7 3 11 19 - 28 24
9. Сеница 20 6 6 8 20 - 31 24
10. Злате Моравце 21 4 7 10 21 - 34 19
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 21 4 6 11 22 - 39 18
12. Погронье 1:0 21 3 4 14 17 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:1 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Спартак Трнава 0:0 10 6 3 1 16 - 6 21
3. Ружомберок 0:0 10 5 4 1 18 - 6 19
4. ДАК 10 5 3 2 14 - 11 18
5. Середь 10 5 1 4 15 - 11 16
6. Жилина 0:0 11 4 3 4 17 - 13 15
7. Сеница 10 4 3 3 11 - 13 15
8. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 11 4 3 4 13 - 13 15
9. Тренчин 0:0 10 3 3 4 18 - 14 12
10. Земплин 0:0 10 4 0 6 12 - 15 12
11. Злате Моравце 11 2 5 4 11 - 12 11
12. Погронье 1:0 11 2 4 5 11 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:0 10 7 2 1 13 - 3 23
2. Слован Братислава 0:1 10 6 2 2 17 - 9 20
3. Ружомберок 0:0 11 5 5 1 18 - 8 20
4. ДАК 11 4 3 4 11 - 11 15
5. Жилина 0:0 10 3 4 3 15 - 17 13
6. Тренчин 0:0 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Земплин 0:0 11 3 3 5 7 - 13 12
8. Середь 10 2 4 4 9 - 15 10
9. Сеница 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Злате Моравце 10 2 2 6 10 - 22 8
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 10 0 3 7 9 - 26 3
12. Погронье 1:0 10 1 0 9 6 - 25 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Dan Ozvolda бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Слован Братислава
14.50
6.90
1.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погронье 1:0 Слован Братислава онлайн


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Погронье
Слован Братислава

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