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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
3:4
Конец матча

Стадион:
Слован Братислава
0'
1:0
3' Гол
Dan Ozvolda
9' Желтая карточка
Абена Минти
13' Желтая карточка
Adam Pajer
2:0
18' Пенальти
Мигалик Ярослав
3:0
41' Пенальти
Мигалик Ярослав
3:1
49' Гол
Грин Эндри
3:2
54' Гол
Шапоньич Иван
59' Желтая карточка
Пощек Лукаш
3:3
63' Гол
Кашия Гурам
3:4
64' Гол
Вайсс Владимир
65' Желтая карточка
Вайсс Владимир
87' Желтая карточка
Ahmed Fofana
90'+3
1
Сланчик
Адриан
23
Шимчак
Милан
3
Капор
Милован
52
Adam
Pajer
6
Andrej
Strba
38
Martin
Klabnik
20
Dan
Ozvolda
29
Бангала
Давид
18
Благут
Патрик
24
Ahmed
Fofana
35
Мигалик
Ярослав
22
Ружински
Матуш
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
14
Абена
Минти
27
Войтко
Матуш
10
Рабиу
Ибрахим
3
Уче
Агбо
11
Барсегян
Тигран
28
Да
Силва
Адлер
7
Вайсс
Владимир
9
Шапоньич
Иван
Погронье
4-3-3
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Погронье
Слован Братислава

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

С
5:1
С
1:0
С
1:2
ТМС
2:0
С
2:1
С
1:3
К
1:0
КС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 6 0.29
Ladji Malle 2 0.1
Мигалик Ярослав 2 (2) 0.1
Бадоло Седрик 2 0.1
Мазань Петер 2 (1) 0.1
Загуменски Тимотей 1 0.05
Dan Ozvolda 1 0.05
Andrej Strba 1 0.05
Да Силва Адлер 0 0
Благут Патрик 0 0
Адамец Мартин 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенти Эзекиэль 9 0.45
Змрхаль Яромир 7 0.35
Мраз Самуэл 5 0.25
Вайсс Владимир 4 (2) 0.2
Дражич Деян 4 (1) 0.2
Рабиу Ибрахим 3 0.15
Грин Эндри 2 0.1
Шапоньич Иван 2 0.1
Чаврич Александр 2 0.1
Канкава Джаба 1 0.05
Абена Минти 1 0.05
Вернон де Марко 1 0.05
Лихи Филип 1 0.05
Кашия Гурам 1 0.05
Божиков Васил 1 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.05
Мустафич Ален 1 0.05
Грнчар Давид 0 0
Медведев Юрий II 0 0
Стрелец Давид 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 5 2
Лачны Милош 5 0
Adam Pajer 4 0
Мазань Петер 3 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Лашик Ричард 2 0
Благут Патрик 2 0
Капор Милован 1 0
Коковас Стелиос 1 0
Саннех Мухаммед 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Andrej Strba 1 0
Ahmed Fofana 1 0
Marek Vybostok 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 5 0
Вайсс Владимир 3 1
Рабиу Ибрахим 4 0
Вернон де Марко 3 0
Пощек Лукаш 2 0
Хенти Эзекиэль 2 0
Крижан Рихард 2 0
Кашия Гурам 1 0
Абена Минти 1 0
Грин Эндри 1 0
Грнчар Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
20
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
17%
2
10%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
3
25%
6
30%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
9%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
7
32%
2
17%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
4
33%
61-75
5
23%
2
17%
76-90

Забито

6
27
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
2
33%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
17%
6
22%
31-45
1
17%
6
22%
46-60
1
17%
6
22%
61-75
1
17%
4
15%
76-90

Пропущено

25
6
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
8%
4
67%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
1
17%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
20%
1
17%
61-75
6
24%
0
0%
76-90

Забито

18
47
10 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 30
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
4
22%
6
13%
1-15
2
11%
4
9%
16-30
4
22%
7
15%
31-45
3
17%
10
21%
46-60
4
22%
12
26%
61-75
1
6%
8
17%
76-90

Пропущено

47
18
21 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 12
4
9%
5
28%
1-15
4
9%
3
17%
16-30
13
28%
3
17%
31-45
7
15%
0
0%
46-60
8
17%
5
28%
61-75
11
23%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0
Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0
Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 20 15 4 1 49 - 16 49
2. Спартак Трнава 20 13 5 2 29 - 9 44
3. Ружомберок 21 10 8 3 38 - 17 38
4. ДАК 21 9 6 6 25 - 22 33
5. Жилина 21 8 6 7 34 - 31 30
6. Середь 20 7 5 8 24 - 26 26
7. Сеница 20 6 6 8 20 - 31 24
8. Тренчин 21 6 6 9 30 - 31 24
9. Земплин 21 7 2 12 20 - 30 23
10. Татран Липтовски-Микулаш 21 5 5 11 25 - 41 20
11. Злате Моравце 21 4 7 10 21 - 34 19
12. Погронье 21 2 4 15 19 - 46 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Спартак Трнава 10 6 3 1 16 - 6 21
3. Ружомберок 10 5 4 1 18 - 6 19
4. ДАК 10 5 3 2 14 - 11 18
5. Татран Липтовски-Микулаш 11 5 2 4 16 - 15 17
6. Жилина 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Середь 10 5 1 4 15 - 11 16
8. Сеница 10 4 3 3 11 - 13 15
9. Тренчин 10 3 3 4 18 - 14 12
10. Земплин 10 4 0 6 12 - 15 12
11. Злате Моравце 11 2 5 4 11 - 12 11
12. Погронье 11 1 4 6 13 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 10 7 2 1 13 - 3 23
2. Слован Братислава 10 7 2 1 21 - 11 23
3. Ружомберок 11 5 4 2 20 - 11 19
4. ДАК 11 4 3 4 11 - 11 15
5. Жилина 10 3 4 3 15 - 17 13
6. Тренчин 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Земплин 11 3 2 6 8 - 15 11
8. Середь 10 2 4 4 9 - 15 10
9. Сеница 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Злате Моравце 10 2 2 6 10 - 22 8
11. Татран Липтовски-Микулаш 10 0 3 7 9 - 26 3
12. Погронье 10 1 0 9 6 - 25 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Мигалик Ярослав из команды Погронье забивает с точки!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Мигалик Ярослав из команды Погронье забивает с точки!
  • Желтая карточка
    13'
    Adam Pajer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Абена Минти получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Dan Ozvolda бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погронье 3:4 Слован Братислава онлайн


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