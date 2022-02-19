Словакия: Суперлига 2021-2022
3:4
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
1:0
3' ГолDan Ozvolda
9' Желтая карточкаАбена Минти
13' Желтая карточкаAdam Pajer
2:0
18' ПенальтиМигалик Ярослав
3:0
41' ПенальтиМигалик Ярослав
3:1
49' ГолГрин Эндри
3:2
54' ГолШапоньич Иван
59' Желтая карточкаПощек Лукаш
3:3
63' ГолКашия Гурам
3:4
64' ГолВайсс Владимир
65' Желтая карточкаВайсс Владимир
87' Желтая карточкаAhmed Fofana
Ход матча
3'
1:0
9'
13'
18'
2:0
41'
3:0
49'
3:1
54'
3:2
59'
63'
3:3
64'
3:4
65'
87'
23
Шимчак
Милан
52
Adam
Pajer
20
Dan
Ozvolda
24
Ahmed
Fofana
25
Пощек
Лукаш
14
Абена
Минти
27
Войтко
Матуш
3
Уче
Агбо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Шимчак МиланЗащитник
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ahmed FofanaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Гашек ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ladji Malle
-
-
-
27 Ivan Straka
-
Главный тренер: Martin Bittengl
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
-
35 Adam Hrdina
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Погронье
Слован Братислава
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|6
|0.29
|Ladji Malle
|2
|0.1
|Мигалик Ярослав
|2 (2)
|0.1
|Бадоло Седрик
|2
|0.1
|Мазань Петер
|2 (1)
|0.1
|Загуменски Тимотей
|1
|0.05
|Dan Ozvolda
|1
|0.05
|Andrej Strba
|1
|0.05
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
|Адамец Мартин
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенти Эзекиэль
|9
|0.45
|Змрхаль Яромир
|7
|0.35
|Мраз Самуэл
|5
|0.25
|Вайсс Владимир
|4 (2)
|0.2
|Дражич Деян
|4 (1)
|0.2
|Рабиу Ибрахим
|3
|0.15
|Грин Эндри
|2
|0.1
|Шапоньич Иван
|2
|0.1
|Чаврич Александр
|2
|0.1
|Канкава Джаба
|1
|0.05
|Абена Минти
|1
|0.05
|Вернон де Марко
|1
|0.05
|Лихи Филип
|1
|0.05
|Кашия Гурам
|1
|0.05
|Божиков Васил
|1
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.05
|Мустафич Ален
|1
|0.05
|Грнчар Давид
|0
|0
|Медведев Юрий II
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|5
|2
|Лачны Милош
|5
|0
|Adam Pajer
|4
|0
|Мазань Петер
|3
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Лашик Ричард
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Капор Милован
|1
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Саннех Мухаммед
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Ahmed Fofana
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|5
|0
|Вайсс Владимир
|3
|1
|Рабиу Ибрахим
|4
|0
|Вернон де Марко
|3
|0
|Пощек Лукаш
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|0
|Крижан Рихард
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Грин Эндри
|1
|0
|Грнчар Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
20
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
17%
2
10%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
3
25%
6
30%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
9%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
7
32%
2
17%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
4
33%
61-75
5
23%
2
17%
76-90
Забито
6
27
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
2
33%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
17%
6
22%
31-45
1
17%
6
22%
46-60
1
17%
6
22%
61-75
1
17%
4
15%
76-90
Пропущено
25
6
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
8%
4
67%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
1
17%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
20%
1
17%
61-75
6
24%
0
0%
76-90
Забито
18
47
10 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 30
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
4
22%
6
13%
1-15
2
11%
4
9%
16-30
4
22%
7
15%
31-45
3
17%
10
21%
46-60
4
22%
12
26%
61-75
1
6%
8
17%
76-90
Пропущено
47
18
21 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 12
4
9%
5
28%
1-15
4
9%
3
17%
16-30
13
28%
3
17%
31-45
7
15%
0
0%
46-60
8
17%
5
28%
61-75
11
23%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0
Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0
Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|20
|15
|4
|1
|49 - 16
|49
|2.
|Спартак Трнава
|20
|13
|5
|2
|29 - 9
|44
|3.
|Ружомберок
|21
|10
|8
|3
|38 - 17
|38
|4.
|ДАК
|21
|9
|6
|6
|25 - 22
|33
|5.
|Жилина
|21
|8
|6
|7
|34 - 31
|30
|6.
|Середь
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|7.
|Сеница
|20
|6
|6
|8
|20 - 31
|24
|8.
|Тренчин
|21
|6
|6
|9
|30 - 31
|24
|9.
|Земплин
|21
|7
|2
|12
|20 - 30
|23
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|21
|5
|5
|11
|25 - 41
|20
|11.
|Злате Моравце
|21
|4
|7
|10
|21 - 34
|19
|12.
|Погронье
|21
|2
|4
|15
|19 - 46
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Спартак Трнава
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|3.
|Ружомберок
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|4.
|ДАК
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|6.
|Жилина
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Середь
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|8.
|Сеница
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|9.
|Тренчин
|10
|3
|3
|4
|18 - 14
|12
|10.
|Земплин
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|11.
|Злате Моравце
|11
|2
|5
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Погронье
|11
|1
|4
|6
|13 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|10
|7
|2
|1
|13 - 3
|23
|2.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Ружомберок
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|4.
|ДАК
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|5.
|Жилина
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|6.
|Тренчин
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|7.
|Земплин
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|8.
|Середь
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Сеница
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Злате Моравце
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
|12.
|Погронье
|10
|1
|0
|9
|6 - 25
|3