Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Коутиньо Филиппе бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Уотфорд

44' Удар от ворот произведет Уотфорд

44' Рамси Джакоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

43' Коутиньо Филиппе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Камара Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Буэндия Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Фемения Кико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Фемения Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Уотфорд

33' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Ингс Дэнни пробил чуть мимо штанги!

30' Рамси Джакоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Сарр Исмаила не смог попасть в створ ударом издали

22' Удар от ворот произведет Уотфорд

22' Макгинн Джон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Сарр Исмаила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Деннис Эммануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Сиссоко Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

15' Эмилиано Мартинес отбил мяч на угловой после удара Деннис Эммануэль из штрафной площади.

13' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

12' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

11' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

4' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Самир Каэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.