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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
0:0
Перерыв

Стадион:
Уотфорд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 134
Астон Вилла 90.3% (121)
X 9% (12)
Уотфорд 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Уотфорд
1.70
4.30
6.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
16
Чамберс
Калум
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
23
Коутиньо
Филиппе
20
Ингс
Дэнни
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
15
Каткарт
Крейг
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
6
Луза
Имран
19
Сиссоко
Мусса
8
Клеверли
Том
23
Сарр
Исмаила
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
Астон Вилла
4-3-2-1
Уотфорд
4-3-3

История личных встреч

Астон Вилла
Уотфорд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ТМК
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.21
Рамси Джакоб 5 0.21
Ингс Дэнни 4 (1) 0.17
Макгинн Джон 3 0.13
Буэндия Эмилиано 2 0.08
Коутиньо Филиппе 2 0.08
Конса Эзри 2 0.08
Бэйли Леон 1 0.04
Мингс Тайрон 1 0.04
Таргетт Мэтт 1 0.04
Кэш Мэтти 1 0.04
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.04
Хаус Кортни 1 0.04
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.33
Кинг Джошуа 5 (1) 0.21
Сарр Исмаила 5 0.21
Педро Жоао 2 0.08
Эрнандес Хуан 2 0.08
Куцка Юрай 1 0.04
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конса Эзри 4 2
Макгинн Джон 6 0
Мингс Тайрон 6 0
Кэш Мэтти 6 0
Накамба Марвелус 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Бэйли Леон 2 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Луза Имран 3 0
Клеверли Том 2 0
Самир Каэтано 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Камара Ассан 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
4
22%
6
50%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
5
24%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
4
19%
5
31%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
6
29%
2
13%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
5
42%
3
23%
76-90

Пропущено

16
25
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
19%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
3
19%
6
24%
76-90

Забито

30
25
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
2
7%
3
12%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
6
20%
3
12%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
6
24%
61-75
9
30%
9
36%
76-90

Пропущено

37
41
20 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
8
22%
4
10%
1-15
4
11%
7
17%
16-30
8
22%
8
20%
31-45
3
8%
7
17%
46-60
5
14%
7
17%
61-75
9
24%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 25 16 7 2 61 - 19 55
3. Челси 0:0 Заявка 25 13 9 3 48 - 18 48
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
6. Арсенал 0:0 Заявка 23 12 4 7 34 - 25 40
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон 0:2 Заявка 25 7 12 6 25 - 27 33
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 25 6 12 7 30 - 37 30
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 24 8 4 12 31 - 36 28
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 25 5 12 8 32 - 35 27
14. Брентфорд 0:0 Заявка 26 6 7 13 26 - 40 25
15. Эвертон 0:0 Заявка 23 6 5 12 28 - 38 23
16. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
17. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
18. Норвич 0:0 Заявка 25 4 6 15 14 - 50 18
19. Бёрнли 2:0 Заявка 22 2 11 9 19 - 29 17
20. Уотфорд 0:0 Заявка 24 4 4 16 23 - 43 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 12 8 4 0 27 - 6 28
3. Арсенал 0:0 Заявка 12 7 3 2 18 - 8 24
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси 0:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 13 4 6 3 21 - 15 18
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 12 3 8 1 14 - 10 17
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Эвертон 0:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Брайтон 0:2 Заявка 12 3 5 4 10 - 13 14
15. Брентфорд 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
16. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли 2:0 Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич 0:0 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси 0:0 Заявка 13 7 4 2 21 - 8 25
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон 0:2 Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал 0:0 Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 23 11
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Норвич 0:0 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 16 9
17. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
18. Бёрнли 2:0 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон 0:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
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Прогнозы 134
Астон Вилла 90.3% (121)
X 9% (12)
Уотфорд 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Уотфорд
1.70
4.30
6.00
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Где смотреть матч Астон Вилла 0:0 Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Уотфорд

Исход игры
Астон Вилла
90.3% (121)
Ничья
9% (12)
Уотфорд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.64% (74)
Меньше
44.36% (59)
Обе команды забьют
Да
60.15% (80)
Нет
39.85% (53)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
41% (55)
1:0 Астон Вилла
23.1% (31)
2:0 Астон Вилла
13.4% (18)
3:1 Астон Вилла
6.7% (9)
1:1 Ничья
6% (8)
3:2 Астон Вилла
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:0 Астон Вилла
1.5% (2)
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