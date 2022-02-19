Второй тайм

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Уотфорд вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Удар от ворот произведет Уотфорд

98' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Макгинн Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

97' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Мартинес Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Удар от ворот произведет Уотфорд

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Эрнандес Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Самир Каэтано получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Самир Каэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

88' Клеверли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Эмилиано Мартинес не дал случится голу! Кинг Джошуа должен был забивать, но Эмилиано Мартинес сделал отличный сейв

82' Камара Ассан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Клеверли Том нанес удар, мяч был парирован, но Эмилиано Мартинес не удержал его в руках.

78' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Уотфорд

75' Коутиньо Филиппе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Отличные скиллы показывает Камара Ассан , обводя своих соперников

74' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Уотфорд

70' Рамси Джакоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Удар от ворот произведет Уотфорд

66' Динь Люка решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Матч возобновлен

66' Сарр Исмаила совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

60' Хорошую попытку сделал Буэндия Эмилиано . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Кэш Мэтти совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Буэндия Эмилиано нанес удар головой, но Бен Фостер спокойно отбил мяч.

56' Как он промахнулся? Сиссоко Мусса имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

56' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Кинг Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Уотфорд

47' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Уотфорд

46' Второй тайм начался