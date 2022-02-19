Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Вилла Парк
57' Желтая карточкаКэш Мэтти
66' Желтая карточкаСарр Исмаила
0:1
78' ГолДеннис Эммануэль
82' Желтая карточкаКамара Ассан
Ход матча
57'
66'
78'
0:1
82'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
27
Динь
Люка
41
Рамси
Джакоб
20
Ингс
Дэнни
21
Фемения
Кико
14
Камара
Ассан
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
-
18 Янг ЭшлиНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Калу СамуэльНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Уотфорд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.21
|Рамси Джакоб
|5
|0.21
|Ингс Дэнни
|4 (1)
|0.17
|Макгинн Джон
|3
|0.13
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.08
|Конса Эзри
|2
|0.08
|Бэйли Леон
|1
|0.04
|Мингс Тайрон
|1
|0.04
|Таргетт Мэтт
|1
|0.04
|Кэш Мэтти
|1
|0.04
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.04
|Хаус Кортни
|1
|0.04
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|9
|0.38
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.21
|Сарр Исмаила
|5
|0.21
|Педро Жоао
|2
|0.08
|Эрнандес Хуан
|2
|0.08
|Куцка Юрай
|1
|0.04
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конса Эзри
|4
|2
|Кэш Мэтти
|7
|0
|Макгинн Джон
|6
|0
|Мингс Тайрон
|6
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Луза Имран
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Самир Каэтано
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
4
22%
7
54%
76-90
Пропущено
22
16
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
23%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
18%
5
31%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
7
32%
2
13%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
5
42%
3
23%
76-90
Пропущено
16
25
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
19%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
3
19%
6
24%
76-90
Забито
30
26
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
2
7%
3
12%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
6
20%
3
12%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
6
23%
61-75
9
30%
10
38%
76-90
Пропущено
38
41
20 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
8
21%
4
10%
1-15
4
11%
7
17%
16-30
8
21%
8
20%
31-45
3
8%
7
17%
46-60
5
13%
7
17%
61-75
10
26%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|64 - 20
|57
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 32
|43
|5.
|Арсенал
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 26
|42
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 28
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|32 - 37
|32
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 37
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 41
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 36
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 42
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|24 - 43
|18
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|20 - 29
|17
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|15 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|30 - 7
|30
|3.
|Арсенал
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 16
|17
|11.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Брайтон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|14.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 28
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:1 Уотфорд
Исход игры
Астон Вилла
90.3% (121)
Ничья
9% (12)
Уотфорд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.64% (74)
Меньше
44.36% (59)
Обе команды забьют
Да
60.15% (80)
Нет
39.85% (53)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
41% (55)
1:0 Астон Вилла
23.1% (31)
2:0 Астон Вилла
13.4% (18)
3:1 Астон Вилла
6.7% (9)
1:1 Ничья
6% (8)
3:2 Астон Вилла
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:0 Астон Вилла
1.5% (2)
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