Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Сент-Мэрис
15' Желтая карточкаАллан Маркес
40' Желтая карточкаКалверт-Льюин Доминик
Ход матча
15'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
35
Беднарек
Ян
18
Броя
Армандо
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Алли ДелеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саутгемптон
Эвертон
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (3)
|0.24
|Адамс Че
|6
|0.24
|Броя Армандо
|6
|0.24
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.12
|Беднарек Ян
|3
|0.12
|Армстронг Адам
|2
|0.08
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.04
|Ливраменто Валентино
|1
|0.04
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.22
|Ришарлисон
|4
|0.17
|Гордон Энтони
|3
|0.13
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.13
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.13
|Дукуре Абдулай
|2
|0.09
|Кин Майкл
|2
|0.09
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.04
|Рондон Саломон
|1
|0.04
|Дэвис Том
|1
|0.04
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.04
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|8
|1
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|Беднарек Ян
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|5
|0
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Годфри Бен
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
2
17%
6
32%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
4
24%
3
17%
61-75
4
24%
7
39%
76-90
Пропущено
26
17
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
15%
3
18%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
7
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
29
30
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
6
21%
2
7%
1-15
6
21%
4
13%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
4
14%
6
20%
46-60
5
17%
8
27%
61-75
4
14%
7
23%
76-90
Пропущено
38
36
16 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 18
5
13%
3
8%
1-15
6
16%
6
17%
16-30
5
13%
8
22%
31-45
8
21%
3
8%
46-60
6
16%
8
22%
61-75
8
21%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1
Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|25
|16
|7
|2
|61 - 19
|55
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|25
|13
|9
|3
|48 - 18
|48
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 32
|43
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|6.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|23
|12
|4
|7
|34 - 25
|40
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 27
|33
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|25
|6
|12
|7
|30 - 37
|30
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|24
|8
|4
|12
|31 - 36
|28
|12.
|Лестер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 41
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|25
|5
|12
|8
|32 - 35
|27
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|26
|6
|7
|13
|26 - 40
|25
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|23
|6
|5
|12
|28 - 38
|23
|16.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|18.
|Норвич
|0:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|14 - 50
|18
|19.
|Бёрнли
|2:0 Заявка
|22
|2
|11
|9
|19 - 29
|17
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|24
|4
|4
|16
|23 - 43
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 6
|28
|3.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 15
|18
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|12
|3
|8
|1
|14 - 10
|17
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 13
|14
|15.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|2:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 8
|25
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|7.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 23
|11
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Норвич
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 16
|9
|17.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Бёрнли
|2:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Эвертон
Исход игры
Саутгемптон
55.6% (74)
Ничья
33.1% (44)
Эвертон
11.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
72.93% (97)
Нет
27.07% (36)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
31.6% (42)
1:1 Ничья
24.8% (33)
1:0 Саутгемптон
21.8% (29)
2:2 Ничья
6.8% (9)
1:2 Эвертон
6.8% (9)
0:1 Эвертон
1.5% (2)
3:1 Саутгемптон
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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