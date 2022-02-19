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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
0:0
Перерыв

Стадион:
Эвертон
0'
15' Желтая карточка
Аллан Маркес
40' Желтая карточка
Калверт-Льюин Доминик

Ход матча

15'
 
Аллан Маркес
40'
 
Калверт-Льюин Доминик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 133
Саутгемптон 55.6% (74)
X 33.1% (44)
Эвертон 11.3% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Эвертон
2.40
3.73
3.80
Все Коэффициенты
Новости
44
Форстер
Фрейзер
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
24
Эльюнусси
Мохамед
18
Броя
Армандо
10
Адамс
Че
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
2
Кенни
Джонджо
17
Айуоби
Алекс
6
Аллан
Маркес
30
Ван
де
Бек
Донни
24
Гордон
Энтони
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
Саутгемптон
4-4-2
Эвертон
4-4-2

История личных встреч

Саутгемптон
Эвертон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.24
Адамс Че 6 0.24
Броя Армандо 6 0.24
Эльюнусси Мохамед 3 0.12
Беднарек Ян 3 0.12
Армстронг Адам 2 0.08
Уокер-Питерс Кайл 1 0.04
Ливраменто Валентино 1 0.04
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Перро Ромен 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.22
Ришарлисон 4 0.17
Гордон Энтони 3 0.13
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.13
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.13
Дукуре Абдулай 2 0.09
Кин Майкл 2 0.09
Айуоби Алекс 1 0.04
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Рондон Саломон 1 0.04
Дэвис Том 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 8 1
Ромеу Ориоль 6 0
Беднарек Ян 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Перро Ромен 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 5 0
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Годфри Бен 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
2
17%
6
32%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
4
24%
3
17%
61-75
4
24%
7
39%
76-90

Пропущено

26
17
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
15%
3
18%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
7
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

29
30
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
6
21%
2
7%
1-15
6
21%
4
13%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
4
14%
6
20%
46-60
5
17%
8
27%
61-75
4
14%
7
23%
76-90

Пропущено

38
36
16 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 18
5
13%
3
8%
1-15
6
16%
6
17%
16-30
5
13%
8
22%
31-45
8
21%
3
8%
46-60
6
16%
8
22%
61-75
8
21%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1
Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 25 16 7 2 61 - 19 55
3. Челси 0:0 Заявка 25 13 9 3 48 - 18 48
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
6. Арсенал 0:0 Заявка 23 12 4 7 34 - 25 40
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон 0:2 Заявка 25 7 12 6 25 - 27 33
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 25 6 12 7 30 - 37 30
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 24 8 4 12 31 - 36 28
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 25 5 12 8 32 - 35 27
14. Брентфорд 0:0 Заявка 26 6 7 13 26 - 40 25
15. Эвертон 0:0 Заявка 23 6 5 12 28 - 38 23
16. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
17. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
18. Норвич 0:0 Заявка 25 4 6 15 14 - 50 18
19. Бёрнли 2:0 Заявка 22 2 11 9 19 - 29 17
20. Уотфорд 0:0 Заявка 24 4 4 16 23 - 43 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 12 8 4 0 27 - 6 28
3. Арсенал 0:0 Заявка 12 7 3 2 18 - 8 24
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси 0:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 13 4 6 3 21 - 15 18
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 12 3 8 1 14 - 10 17
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Эвертон 0:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Брайтон 0:2 Заявка 12 3 5 4 10 - 13 14
15. Брентфорд 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
16. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли 2:0 Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич 0:0 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси 0:0 Заявка 13 7 4 2 21 - 8 25
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон 0:2 Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал 0:0 Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 23 11
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Норвич 0:0 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 16 9
17. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
18. Бёрнли 2:0 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон 0:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
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Прогнозы 133
Саутгемптон 55.6% (74)
X 33.1% (44)
Эвертон 11.3% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Эвертон
2.40
3.73
3.80
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Где смотреть матч Саутгемптон 0:0 Эвертон онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Эвертон

Исход игры
Саутгемптон
55.6% (74)
Ничья
33.1% (44)
Эвертон
11.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
72.93% (97)
Нет
27.07% (36)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
31.6% (42)
1:1 Ничья
24.8% (33)
1:0 Саутгемптон
21.8% (29)
2:2 Ничья
6.8% (9)
1:2 Эвертон
6.8% (9)
0:1 Эвертон
1.5% (2)
3:1 Саутгемптон
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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