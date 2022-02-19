Второй тайм начался

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Валентино Ливраменто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Армандо Броя имел все шансы забить, но Джордан Пикфорд сделал отличный сейв!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе

45' Айуоби Алекс из команды Эвертон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

44' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Отличные скиллы показывает Ришарлисон , обводя своих соперников

43' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

43' Плохо сыграл Холгейт Мэйсон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Удар от ворот произведет Эвертон

41' Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Эвертон

39' Уокер-Питерс Кайл видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

39' Форстер Фрейзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Саутгемптон

37' Холгейт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Армандо Броя имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

36' Отличные скиллы показывает Армандо Броя, обводя своих соперников

36' Холгейт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

35' Игрок Адамс Че из команды Саутгемптон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе

35' Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

34' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Армандо Броя нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

32' Джордан Пикфорд не дал случится голу! Валентино Ливраменто должен был забивать, но Джордан Пикфорд сделал отличный сейв

31' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

27' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Гордон Энтони из команды Эвертон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

23' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

22' Холгейт Мэйсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Эвертон

18' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

18' Штрафной исполнил Уорд-Праус Джеймс , после его удара Джордан Пикфорд сделал классный сейв. Угловой

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Аллан Маркес получил желтую карточку от судьи

14' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Айуоби Алекс из команды Эвертон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

10' Армандо Броя из команды Саутгемптон в офсайде

8' Валентино Ливраменто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гордон Энтони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Валентино Ливраменто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Джордан Пикфорд не дал случится голу! Армандо Броя должен был забивать, но Джордан Пикфорд сделал отличный сейв

5' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Саутгемптон выполняет удар от ворот.

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Эвертон пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Саутгемптон выполняет удар от ворот.

4' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Опасность предотвращена - Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон вступил в отбор удачно

2' Валентино Ливраменто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок Ришарлисон из команды Эвертон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

2' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Саутгемптон начинает с центра поля