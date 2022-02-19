Замена в составе "Брентфорда". Витали Янельт появился на футбольном поле, а вот уходит с него вместе с врачами Матиас Йенсен.

Парти пробивал дважды по воротам "Брентфорда", но оба раза накрыли его защитники гостей.

Очередное забегание по левому флангу в исполнении Тирни, навесил он в штрафную площадь, но на перехвате сыграл защитник "Брентфорда".

Закончен первый тайм. Тотальное преимущество лондонского "Арсенала", но пока никак не получается у лондонцев взломать насыщенную оборону соперника. При этом и самим хозяевам не хватает движения в атаке, так что надо что-то Артете менять. А мы пока отдохнём. Перерыв!

42' Мяч вновь попадает в руку игроку "Брентфорда" в штрафной площади, но Мосс вновь не свистит. Да, действительно, замена будет у гостей.

41' Томас Франк с большими глазами бегает вдоль бровки поля, очень напряжён главный тренер "Брентфорда"! Какое-то оживление там на скамейке гостей. Такое чувство, что замена готовится.

39' А ведь не ставит пенальти главный арбитр! Джоната Мосс обратился к своим помощникам в комнату ВАР, но те решили, что не было игры рукой. Но рука-то была! Странное решение!

38' Седрик с лёта пробил справа по воротам "Брентфорда", стелился в подкате Висса, чтобы накрыть соперника, и мяч ему в руку угодил! Будет ли пенальти?

37' Вновь перебрались игроки "Арсенала" на половину поля соперника. Одна большая затяжная позиционная атака у нас получается. Тирни сейчас навесил с левого фланга на Сака, но его опередил защитника. Мяч выбит, но Уайт его подобрал, пробил издали, но Райя правильную позицию занял и мяч поймал.

35' Около десяти минут осталось до конца первого тайм. Вряд ли кто-то думал, что такие проблемы будут сегодня у "Арсенала". Вообще нет моментов у ворот "Брентфорда", который грамотно выстроил оборону.

33' Вернулся на поле Янссон, а "Арсенал" заработал очередной угловой. Навесил Седрик от левого флажка на ближнюю штангу, но получилось точно на голову сопернику.

31' Капитан "Брентфорда" Понтус Янссон получил болезненный удар, вышли на поле врачи гостей. Головой он столкнулся, поэтому будут внимательно сейчас его обследовать.

28' Угловой заработали футболисты "Арсенала". Пошла подача слева в штрафную площадь гостей, Янссон смог вынести мяч.

24' Да, подавляющее преимущество "Арсенала", но "Брентфорд" уверенно действует в обороне, никак не получается взломать насыщенные редуты хозяевам.

22' Парти неплохой удар наносил по воротам "Брентфорда", но Райя всё контролировал, в итоге без проблем справился в этом эпизоде.

17' 82% на 18%. Никаких шансов у команды гостей по владению мячом.

16' Вновь перешли игроки "Арсенала" на половину поля соперника, Сака навесил с правого фланга в штрафную площадь, Ляказетт из борьбы с защитником смог пробить головой, но получилось высоковато.

14' Немного спал у нас темп игры, игроки "Арсенала" мяч контролируют, но при этом события особо не форсируют.

12' Ляказетт забивает! Сака отыграл к линии штрафной площади, Смит-Роу сделал пас левее на Тирни, который прострелил, и Ляказетт забил! Офсайд был у защитника!

11' И вновь недовольны игроки "Арсенала" действиями арбитрам. Показалось им, что Райя забрал мяч в руки после паса партнёра, но слишком серьёзное движение было в штрафной площади, поэтому доказать это трудно.

10' Угловой у ворот "Брентфорда", пошла подача с правого фланга в штрафную площадь, мяч заметался там, но там до удара дело не дошло. Ляказетт зато остался на газоне, и начали апеллировать игроки "Арсенала". Промолчал арбитр!

7' Хорошая атака "Арсенала"! Эдегор отыграл направо в штрафную площадь на Сака, который опасно прострелил в центр, и на Ляказетта сразу два защитника гостей бросились, не дав пробить!

6' Вновь перешли в атаку игроки "Арсенала", пошла подача с левого фланга, удалось гостям отбиться. "Брентфорд" ответил контратакой, Висса навешивал справа, но никто дальнюю штангу не замкнул.

5' Аут справа заработали футболисты "Брентфорда", разыграли и даже удалось в штрафную площадь подать. Ремсдейл спокойно мяч в руки поймал.

3' Сака справа неплохо навесил на ближнюю штангу, мяч отскочил во вратарскую, и очень повезло гостям, что никто добавить его в створ не смог! Отбился "Брентфорд"!

2' Футболисты "Арсенала" прогнозируемо завладели мячом на первых минутах встречи, уже удалось заработать угловой на правом фланге хозяевам.