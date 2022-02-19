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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Брентфорд
0' 45'+3

Ход матча

44'
 
Янельт Витали
Йенсен Матиас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Прогнозы 147
Арсенал 96.6% (142)
X 2.7% (4)
Брентфорд 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Брентфорд
1.59
4.80
8.80
Все Коэффициенты
Новости
32
Ремсдейл
Аарон
17
Седрик
Соареш
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
10
Смит-Роу
Эмил
9
Ляказетт
Александр
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
10
Дасилва
Джошуа
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
Арсенал
4-2-3-1
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Арсенал
Брентфорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ТМС
2:3
КЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 8 0.35
Сака Букайо 6 0.26
Эдегор Мартин 4 0.17
Мартинелли Габриэл 4 0.17
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.17
Ляказетт Александр 3 (1) 0.13
Габриэль дос Сантос 3 0.13
Тирни Киран 1 0.04
Парти Томас 1 0.04
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 6 (2) 0.23
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.12
Висса Йоан 3 0.12
Каньос Серхи 2 0.08
Генри Рико 2 0.08
Янельт Витали 2 0.08
Норгор Кристиан 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 5 1
Габриэль дос Сантос 4 1
Парти Томас 4 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Сака Букайо 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 6 0
Каньос Серхи 6 0
Тони Айвен 5 0
Янссон Понтус 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Айер Кристоффер 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Бех Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
2
11%
3
23%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

8
22
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
13%
4
18%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
7
32%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
6
27%
61-75
3
38%
3
14%
76-90

Забито

16
14
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
3
19%
5
36%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
4
24%
3
18%
76-90

Забито

34
27
20 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
5
15%
3
11%
1-15
9
26%
6
22%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
5
15%
7
26%
76-90

Пропущено

25
39
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 20
3
12%
6
15%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
4
16%
9
23%
31-45
5
20%
4
10%
46-60
5
20%
9
23%
61-75
7
28%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Брентфорд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 25 16 7 2 61 - 19 55
3. Челси 0:0 Заявка 25 13 9 3 48 - 18 48
4. Манчестер Юнайтед Заявка 25 12 7 6 40 - 32 43
5. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
6. Арсенал 0:0 Заявка 23 12 4 7 34 - 25 40
7. Вулверхэмптон Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон 0:2 Заявка 25 7 12 6 25 - 27 33
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 25 6 12 7 30 - 37 30
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 24 8 4 12 31 - 36 28
12. Лестер Заявка 22 7 6 9 36 - 41 27
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 25 5 12 8 32 - 35 27
14. Брентфорд 0:0 Заявка 26 6 7 13 26 - 40 25
15. Эвертон 0:0 Заявка 23 6 5 12 28 - 38 23
16. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
17. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
18. Норвич 0:0 Заявка 25 4 6 15 14 - 50 18
19. Бёрнли 2:0 Заявка 22 2 11 9 19 - 29 17
20. Уотфорд 0:0 Заявка 24 4 4 16 23 - 43 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 12 8 4 0 27 - 6 28
3. Арсенал 0:0 Заявка 12 7 3 2 18 - 8 24
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси 0:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 13 4 6 3 21 - 15 18
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 12 3 8 1 14 - 10 17
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Эвертон 0:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Брайтон 0:2 Заявка 12 3 5 4 10 - 13 14
15. Брентфорд 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
16. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли 2:0 Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич 0:0 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси 0:0 Заявка 13 7 4 2 21 - 8 25
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
7. Брайтон 0:2 Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Арсенал 0:0 Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 23 11
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Норвич 0:0 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16. Уотфорд 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 16 9
17. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
18. Бёрнли 2:0 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон 0:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Закончен первый тайм. Тотальное преимущество лондонского "Арсенала", но пока никак не получается у лондонцев взломать насыщенную оборону соперника. При этом и самим хозяевам не хватает движения в атаке, так что надо что-то Артете менять. А мы пока отдохнём. Перерыв!
  • 45'
    Очередное забегание по левому флангу в исполнении Тирни, навесил он в штрафную площадь, но на перехвате сыграл защитник "Брентфорда".
  • 45'
    Парти пробивал дважды по воротам "Брентфорда", но оба раза накрыли его защитники гостей.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • Замена
    43'
    Замена в составе "Брентфорда". Витали Янельт появился на футбольном поле, а вот уходит с него вместе с врачами Матиас Йенсен.
  • 42'
    Мяч вновь попадает в руку игроку "Брентфорда" в штрафной площади, но Мосс вновь не свистит. Да, действительно, замена будет у гостей.
  • 41'
    Томас Франк с большими глазами бегает вдоль бровки поля, очень напряжён главный тренер "Брентфорда"! Какое-то оживление там на скамейке гостей. Такое чувство, что замена готовится.
  • Видеоповтор
    39'
    А ведь не ставит пенальти главный арбитр! Джоната Мосс обратился к своим помощникам в комнату ВАР, но те решили, что не было игры рукой. Но рука-то была! Странное решение!
  • 38'
    Седрик с лёта пробил справа по воротам "Брентфорда", стелился в подкате Висса, чтобы накрыть соперника, и мяч ему в руку угодил! Будет ли пенальти?
  • 37'
    Вновь перебрались игроки "Арсенала" на половину поля соперника. Одна большая затяжная позиционная атака у нас получается. Тирни сейчас навесил с левого фланга на Сака, но его опередил защитника. Мяч выбит, но Уайт его подобрал, пробил издали, но Райя правильную позицию занял и мяч поймал.
  • 35'
    Около десяти минут осталось до конца первого тайм. Вряд ли кто-то думал, что такие проблемы будут сегодня у "Арсенала". Вообще нет моментов у ворот "Брентфорда", который грамотно выстроил оборону.
  • Угловой
    33'
    Вернулся на поле Янссон, а "Арсенал" заработал очередной угловой. Навесил Седрик от левого флажка на ближнюю штангу, но получилось точно на голову сопернику.
  • 31'
    Капитан "Брентфорда" Понтус Янссон получил болезненный удар, вышли на поле врачи гостей. Головой он столкнулся, поэтому будут внимательно сейчас его обследовать.
  • Угловой
    28'
    Угловой заработали футболисты "Арсенала". Пошла подача слева в штрафную площадь гостей, Янссон смог вынести мяч.
  • 24'
    Да, подавляющее преимущество "Арсенала", но "Брентфорд" уверенно действует в обороне, никак не получается взломать насыщенные редуты хозяевам.
  • 22'
    Парти неплохой удар наносил по воротам "Брентфорда", но Райя всё контролировал, в итоге без проблем справился в этом эпизоде.
  • 17'
    82% на 18%. Никаких шансов у команды гостей по владению мячом.
  • 16'
    Вновь перешли игроки "Арсенала" на половину поля соперника, Сака навесил с правого фланга в штрафную площадь, Ляказетт из борьбы с защитником смог пробить головой, но получилось высоковато.
  • 14'
    Немного спал у нас темп игры, игроки "Арсенала" мяч контролируют, но при этом события особо не форсируют.
  • Офсайд
    12'
    Ляказетт забивает! Сака отыграл к линии штрафной площади, Смит-Роу сделал пас левее на Тирни, который прострелил, и Ляказетт забил! Офсайд был у защитника!
  • 11'
    И вновь недовольны игроки "Арсенала" действиями арбитрам. Показалось им, что Райя забрал мяч в руки после паса партнёра, но слишком серьёзное движение было в штрафной площади, поэтому доказать это трудно.
  • Угловой
    10'
    Угловой у ворот "Брентфорда", пошла подача с правого фланга в штрафную площадь, мяч заметался там, но там до удара дело не дошло. Ляказетт зато остался на газоне, и начали апеллировать игроки "Арсенала". Промолчал арбитр!
  • 7'
    Хорошая атака "Арсенала"! Эдегор отыграл направо в штрафную площадь на Сака, который опасно прострелил в центр, и на Ляказетта сразу два защитника гостей бросились, не дав пробить!
  • 6'
    Вновь перешли в атаку игроки "Арсенала", пошла подача с левого фланга, удалось гостям отбиться. "Брентфорд" ответил контратакой, Висса навешивал справа, но никто дальнюю штангу не замкнул.
  • 5'
    Аут справа заработали футболисты "Брентфорда", разыграли и даже удалось в штрафную площадь подать. Ремсдейл спокойно мяч в руки поймал.
  • Угловой
    3'
    Сака справа неплохо навесил на ближнюю штангу, мяч отскочил во вратарскую, и очень повезло гостям, что никто добавить его в створ не смог! Отбился "Брентфорд"!
  • 2'
    Футболисты "Арсенала" прогнозируемо завладели мячом на первых минутах встречи, уже удалось заработать угловой на правом фланге хозяевам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арсенал 0:0 Брентфорд онлайн


Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Брентфорд

Исход игры
Арсенал
96.6% (141)
Ничья
2.7% (4)
Брентфорд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.06% (51)
Меньше
61.94% (83)
Обе команды забьют
Да
30.6% (41)
Нет
69.4% (93)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
38.4% (56)
1:0 Арсенал
17.8% (26)
2:1 Арсенал
16.4% (24)
3:1 Арсенал
8.2% (12)
3:0 Арсенал
6.8% (10)
3:2 Арсенал
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